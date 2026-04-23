Stupoare la UTA Arad! Dublul campion și-a reziliat contractul și a părăsit România, altul e dat dispărut: „N-am reușit să-l legitimăm”

UTA se confruntă cu probleme serioase de lot înaintea meciului cu Farul. Doi jucători transferați în 2026 nu au putut fi înregistrați de club. Ce spune Adrian Mihalcea.
Alex Bodnariu
23.04.2026 | 18:15
Stupoare la UTA Arad Dublul campion sia reziliat contractul si a parasit Romania altul e dat disparut Nam reusit sal legitimam
Bătăi de cap pentru Adrian Mihalcea. Contractul jucătorului transferat de UTA în martie a fost reziliat!
Bătăi de cap pentru Adrian Mihalcea înainte de meciul cu Farul din play-out-ul Superligii României. Antrenorul celor de la UTA se confruntă cu mari probleme de lot. Mai mulți jucători sunt suspendați și accidentați. Mai mult, arădenii s-au despărțit zilele acestea și de un fotbalist care nu a putut fi înregistrat, deși clubul l-a adus în urmă cu o lună.

Bătăi de cap pentru Adrian Mihalcea. Contractul jucătorului transferat de UTA în martie a fost reziliat!

Pe 5 martie, UTA Arad a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că a ajuns la o înțelegere cu Patriot Sejdiu, un atacant născut în Kosovo, care în mare parte a carierei a evoluat în campionatul Suediei și care a câștigat și două titluri în perioada în care îmbrăca tricoul celor de la Malmo.

UTA spera să fie un jucător care să poată ajuta echipa în play-out, însă, din păcate, clubul nu l-a putut înregistra. Patriot Sejdiu este un jucător extracomunitar, iar situația sa nu a putut fi rezolvată. Cele două părți au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului. Sunt șanse mari ca acesta să revină acum în Suedia. „Patriot Sejdiu nici nu a apucat să debuteze și a și plecat, n-am reușit să-l legitimăm. Eu îl doream, cred că mă ajuta, având în vedere lipsurile pe care le aveam”, a declarat Adrian Mihalcea.

Un jucător de la UTA a plecat în Nigeria și nu s-a mai întors!

De asemenea, Adrian Mihalcea nu se va putea baza nici pe Ime Ndon. Jucătorul din Nigeria a fost prezentat în ianuarie de ardeleni, însă, la fel, nici el nu a putut fi înregistrat. Acesta a mers în țara sa natală pentru a aduce o serie de documente, însă nu a revenit în România.

„E plecat de o săptămână, nu știu, nu am informații care este situația lui și atunci lucrul acesta mă îngrijorează. Avea și el șanse mai mari acum, dar nu s-au rezolvat problemele cu actele, așa că nu ne mai rămâne decât să improvizăm”, a mai spus Adrian Mihalcea la conferința de presă.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!