Stupoare la UTA Arad! Dublul campion și-a reziliat contractul și a părăsit România, altul e dat dispărut: „N-am reușit să-l legitimăm”

Bătăi de cap pentru Adrian Mihalcea înainte de meciul cu Farul din play-out-ul Superligii României. Antrenorul celor de la UTA se confruntă cu mari probleme de lot. Mai mulți jucători sunt suspendați și accidentați. Mai mult, arădenii s-au despărțit zilele acestea și de un fotbalist care nu a putut fi înregistrat, deși clubul l-a adus în urmă cu o lună.

Bătăi de cap pentru Adrian Mihalcea. Contractul jucătorului transferat de UTA în martie a fost reziliat!

Pe 5 martie, UTA Arad a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că a ajuns la o înțelegere cu Patriot Sejdiu, un care în mare parte a carierei a evoluat în campionatul Suediei și care a câștigat și două titluri în perioada în care îmbrăca tricoul celor de la Malmo.

însă, din păcate, clubul nu l-a putut înregistra. Patriot Sejdiu este un jucător extracomunitar, iar situația sa nu a putut fi rezolvată. Cele două părți au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului. Sunt șanse mari ca acesta să revină acum în Suedia. „Patriot Sejdiu nici nu a apucat să debuteze și a și plecat, n-am reușit să-l legitimăm. Eu îl doream, cred că mă ajuta, având în vedere lipsurile pe care le aveam”, a declarat Adrian Mihalcea.

Un jucător de la UTA a plecat în Nigeria și nu s-a mai întors!

De asemenea, Adrian Mihalcea nu se va putea baza nici pe Ime Ndon. Jucătorul din Nigeria a fost prezentat în ianuarie de ardeleni, însă, la fel, nici el nu a putut fi înregistrat. Acesta a mers în țara sa natală pentru a aduce o serie de documente, însă nu a revenit în România.

„E plecat de o săptămână, nu știu, nu am informații care este situația lui și atunci lucrul acesta mă îngrijorează. Avea și el șanse mai mari acum, dar nu s-au rezolvat problemele cu actele, așa că nu ne mai rămâne decât să improvizăm”, a mai spus Adrian Mihalcea la conferința de presă.