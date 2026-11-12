Șoc! Meme Stoica pleacă de la FCSB după 16 ani! Exclusiv

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Veste șoc în fotbalul românesc! Mihai Stoica (61 de ani) pleacă de la FCSB! După o relație care a traversat mai bine de două decenii, cu numeroase momente tensionate, plecări și reveniri spectaculoase, președintele Consiliului de Administrație pune capăt unei etape importante din cariera sa. FANATIK prezintă în exclusivitate informațiile despre această despărțire răsunătoare de clubul lui Gigi Becali (68 de ani).

Mihai Stoica își ia adio de la FCSB! De ce pleacă de la clubul lui Gigi Becali

Din informațiile FANATIK, Mihai Stoica a decis să pună capăt aventurii la FCSB după ce, în ultimii 16 ani, a făcut parte din conducerea roș-albaștrilor. FANATIK a aflat în exclusivitate că președintele C.A. își va lua adio în mod oficial de la roș-albaștri în cursul zilei de joi, 12 noiembrie.

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Din informațiile FANATIK, MM Stoica a luat extrem de greu decizia de a se despărți de echipa lui Gigi Becali. Hotărârea vine pe fondul ultimelor evenimente petrecute la club, care l-au afectat profund pe oficialul fostei campioane a României.

Meme Stoica a ieșit de pe toate grupurile de WhatsApp de la FCSB

FANATIK a aflat în exclusivitate că Mihai Stoica și-a luat deja la revedere de la toți oamenii din club pe grupurile de WhatsApp. Oficialul roș-albaștrilor a dat un mesaj de adio pe toate grupurile, pe care ulterior le-a părăsit.

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Un rol important în luarea acestei decizii l-a avut a lucrat ani la rând și cu care a construit relații strânse, atât pe plan profesional, cât și personal. În ultima săptămână, Gigi Becali a decis să îi dea afară pe directorul sportiv, Florin Cernat, care este finul lui MM Stoica, pe antrenorii secunzi Lucian Filip și Alin Stoica, .

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Mihai Stoica este la a doua despărțire de FCSB. MM a ajuns prima dată la cel mai galonat club din România în vara anului 2002, după ce a condus-o pe Oțelul Galați. Inițial, Stoica a ocupat funcția de președinte, iar apoi a devenit director general. Primul mandat s-a încheiat în anul 2007, după un conflict răsunător cu Gigi Becali. Atunci, MM a plecat la Unirea Urziceni, unde, în calitate de director sportiv, a contribuit la performanța istorică din 2009, când ialomițenii lui Dan Petrescu au câștigat titlul de campioană a României și au jucat în UEFA Champions League.

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Pe 19 noiembrie 2010, Mihai Stoica s-a întors la clubul patronat de Gigi Becali, în ciuda conflictelor pe care le-a avut în trecut cu latifundiarul din Pipera. Timp de 13 ani, MM Stoica a fost director general la FCSB, până pe 25 aprilie 2023, când a fost instalat în funcția de președinte al Consiliului de Administrație.

Ce performanțe a reușit Meme Stoica la FCSB

De numele lui Mihai Stoica se leagă cele mai importante performanțe ale roș-albaștrilor de după Revoluție, inclusiv calificarea în semifinalele Cupei UEFA din 2006. În primul său mandat, FCSB a cucerit două titluri consecutive de campioană, în 2005 și 2006. Cea mai importantă performanță a venit în sezonul 2005-2006, când roș-albaștrii au ajuns până în penultimul act al Cupei UEFA, unde au fost eliminați dramatic de Middlesbrough. Tot în perioada în care Mihai Stoica făcea parte din conducere, FCSB a revenit în grupele Ligii Campionilor, în sezonul 2006-2007, după o pauză de zece ani.

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Revenirea lui MM Stoica în noiembrie 2010 a coincis cu începutul unei noi etape de succes. Roș-albaștrii au cucerit trei titluri consecutive, între 2013 și 2015, iar în sezonul 2012-2013 au ajuns în optimile Europa League, după o calificare spectaculoasă în fața lui Ajax, fiind eliminați ulterior de Chelsea.

În ultimii ani, FCSB a performat din nou cu MM la timonă. În 2024 și 2025, roș-albaștrii au cucerit două titluri la rând, după o secetă de nouă ani. În plus, în sezonul 2024-2025, FCSB a făcut 14 puncte pe tabloul principal din Europa League, ajungând până în optimi și fiind eliminată de Lyon.