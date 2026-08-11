Sport

Șoc mondial! Lionel Messi ia o pauză de la fotbal după moartea tatălui său! S-ar putea chiar retrage

Anunț șoc făcut de presa din Argentina! Lionel Messi se retrage pe o perioadă nedeterminată din fotbal după moartea tatălui său, Jorge Messi! Toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.08.2026 | 18:06
Soc mondial Lionel Messi ia o pauza de la fotbal dupa moartea tatalui sau Sar putea chiar retrage
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Șoc mondial! Lionel Messi ia o pauză de la fotbal după moartea tatălui său! S-ar putea chiar retrage. Foto: Hepta
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Lionel Messi (39 de ani) a fost extrem de afectat de moartea tatălui său, Jorge Messi, la vârsta de 68 de ani, într-un spital din Rosario după o lungă luptă cu boala. Astfel, starul argentinian a decis să facă un pas spate și să își suspende pentru moment activitatea profesională pe o perioadă nedeterminată.

Lionel Messi face o pauză pe perioadă nedeterminată după moartea tatălui său

Potrivit jurnaliștilor de la goal.com, care citează informații din presa argentiniană, preluate ulterior și de francezii de la Foot Mercato, fotbalistul de la Inter Miami și-ar fi anunțat deja clubul cu privire la această decizie. El își dorește să fie alături de familie în această perioadă delicată, pentru a-și consola în primul rând mama ca urmare a pierderii suferite.

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Conform sursei citate, pentru moment nu se știe exact dacă este vorba despre o hotărâre definitivă a lui Messi, dar există totuși o anumită posibilitate ca el să se retragă definitiv din fotbal în viitorul apropiat. Cert este că în perioada imediat următoare fotbalistul argentinian va lua o pauză și deci nu va face parte din planurile celor de la Inter Miami. Potrivit jurnaliștilor de la Doble Amarilla, Lionel Messi va rămâne pentru un timp în Argentina după înmormântarea tatălui său, fără să se știe în acest moment când se va întoarce în Statele Unite.

Lionel Messi, extrem de afectat de moartea tatălui său

Jorge Messi nu a fost doar tatăl lui Lionel Messi, ci și consilierul și impresarul său, omul care l-a susținut intens încă de când a făcut primii pași în fotbal. Din acest motiv se crede că fără susținerea sa Leo nu ar fi putut ajunge la FC Barcelona pe vremea când era doar un copil. Așadar, în mod evident, starul argentinian este extrem de afectat în această perioadă.

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După funeraliile tatălui său, desfășurate cu maximă discreție la Rosario, el insistă deci să pună familia pe primul loc, în detrimentul fotbalului. Conform presei din Argentina, este de așteptat ca în zilele următoare Messi să fie vizitat de către câțiva coechipieri de la națională, sau foști colegi, printre care se numără Leandro Paredes, Nicolas Otamendi sau Angel Di Maria.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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