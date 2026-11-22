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La Liga ajuns la etapa cu numărul 13, iar Barcelona a primit duminică, 22 noiembrie, vizita celor de la Villareal. Oaspeții au venit încărcați, reușind să înscrie de două ori în primele 10 minute. Lamine Yamal a avut șansa de a reduce din diferență ulterior, dar a ratat de la punctul cu var. Catalanii au răspuns însă în actul secund al meciului pe care l-au câștigat în cele din urmă.

Villareal a condus Barcelona cu 2-0 la ea acasă aproape o oră. În minutul 57, Gerard Martin a marcat din pasa lui Pedri și a redus din diferență. Peste doar 4 minute, Fermin restabilea egalitatea. Barcelona nu s-a oprit, dorindu-și victoria cu orice preț, iar ofensiva lor a funcționat. Pau Navarro și-a trecut în cont un autogol în minutul 67. Tabela a rămas astfel până la fluierul final, Barcelona reușind un 3-2 nesperat după startul extrem de slab de meci. Acest succes o duce pe formația lui Hansi Flick la 3 puncte distanță de locul 2, unde se află Real Madrid cu 33 de puncte, și la 8 de locul 3, ocupat de Atletico Madrid.

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WHAT A COMEBACK!!! https://t.co/ygFati5b7J — FC Barcelona (@FCBarcelona)

Barcelona, șoc pe Camp Nou în meciul cu Villareal

Villareal a venit extrem de montată pe Camp Nou. Canadianul Tajon Buchanan a deschis scorul în minutul 5, pentru ca Tanitoluwa Oluwaseyi să facă 2-0 în minutul 7. Înainte de meciul actual contra „Submarinului Galben”, ultima dată când Barcelona a încasat cel puțin două goluri în primele 10 minute ale unui meci oficial a fost pe 14 ianuarie 2024, în contra lui Real Madrid. Vinicius Jr. puncta atunci în poarta catalanilor în minutele 7 și 10, scorul final fiind 4-1 în favoarea madrilenilor.

În minutul 23 al confruntării de acum, cu Villareal, Barcelona a avut șansa să reducă din diferență grație unui penalty. Lamine Yamal, , a ratat însă de la punctul cu var. Tânărul superstar spaniol a trimis mingea în bară. Precedenta sa ratare de la 11 metri s-a petrecut pe 16 februarie 2026, în partida de campionat contra lui Girona (scor 1-2). Atunci, în prelungirile primei reprize, Yamal a trimis de asemenea mingea în bară. Scorul meciului din prezent a rămas neschimbat până la pauză, Villareal reușind să se impună în fața Barcelonei lui Hansi Flick în primele 45 de minute de pe Camp Nou.

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🚨🚨 LAMINE YAMAL MISSES THE PENALTY! ❌ https://t.co/RaXhhPxUhA — Tekkers Foot (@tekkersfoot)

Când a reușit Villareal să învingă Barcelona ultima dată

Meciurile dintre cele două formații au presupus mai mereu multe goluri înscrise. Ultimele 5 întâlniri directe o au pe Barcelona în avantaj la numărul victoriilor, însă Villareal a reușit și ea să se impună. Ultimul succes al „Submarinului Galben” în fața campioanei en-titre din Spania datează de pe 18 mai 2025, când se impunea cu 3-2. Cu un an înainte, Villareal zdrobea Barcelona cu 5-3, într-un meci disputat pe 27 ianuarie 2024. Iată scorurile înregistrate în ultimele 5 meciuri directe:

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Meciul Data Scorul Barcelona – Villareal 28 februarie 2026 4-1 Villareal – Barcelona 21 decembrie 2025 0-2 Barcelona – Villareal 18 mai 2025 2-3 Villareal – Barcelona 22 septembrie 2024 1-5 Barcelona – Villareal 27 ianuarie 2024 3-5

Alte meciuri spectaculoase consemnate între cele două, în istoria recentă, au fost Villareal – Barcelona 3-4 (27 august 2023) sau Villareal – Barcelona 4-4 (2 aprilie 2019). Dacă Villareal câștigă meciul de acum cu Barcelona, acumulează 18 puncte și urcă, temporar, pe locul 7 în La Liga. Catalanii, în schimb, rămân pe primul loc, dar la același număr de puncte cu ocupanta locului 2, Real Madrid (33 de puncte).