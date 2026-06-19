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Achraf Hakimi va fi judecat pentru viol! Starul lui PSG face acuzații șocante: „Mi-a spus: ‘Dacă nu ai fi fost celebrul, cazul nu ar fi existat'”

Fotbalistul marocan Achraf Hakimi va fi judecat pentru acuzația de viol. Reacția jucătorului după ce Instanța a confirmat că există suficiente elemente pentru ca dosarul său să fie analizat într-un proces penal.
Mihai Dragomir
19.06.2026 | 12:02
Achraf Hakimi va fi judecat pentru viol Starul lui PSG face acuzatii socante Mia spus Daca nu ai fi fost celebrul cazul nu ar fi existat
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Achraf Hakimi, în centrul unui scandal uriaș. Va fi judecat pentru viol în timpul CM 2026. Sursa Foto: Hepta.
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Un nou caz șocant cu un jucător de la Cupa Mondială protagonist. Achraf Hakimi (27 de ani), marocanul lui PSG, va ajunge în fața instanței pentru a fi judecat în dosarul de viol deschis în urma acuzațiilor din 2023, după ce apelul său a fost respins. Ce s-a întâmplat, de fapt, și cum a reacționat marocanul.

UPDATE: Achraf Hakimi a reacționat. Ce a spus după ce a aflat că va fi judecat pentru viol

La scurt timp după ce a aflat că a fost confirmată trimiterea sa în judecată pentru viol, Achraf Hakimi a oferit o reacție puternică. Fotbalistul marocan a declarat că i s-a spus în față faptul că nu ar fi ajuns niciodată în această ipostază dacă nu era o persoană atât de cunoscută și că abia așteaptă să vorbească și să își spună punctul de vedere în fața Instanței.

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„Sistemul de justiție s-a uitat în ochii mei și mi-a spus: «Dacă nu ai fi fost celebru, acest caz nu ar fi existat niciodată.» Am ales să păstrez tăcerea ani la rând. Am crezut că, rămânând demn, având răbdare și având încredere în justiție, se vor lua deciziile corecte. Astăzi, o poveste care nu este a mea este spusă pe seama familiei mele, a vieții mele și, mai presus de toate, a adevărului. Uneori simt că am devenit o țintă ușoară. Am așteptat acest proces încă din prima zi. Iar acum îl aștept cu nerăbdare. În sfârșit, voi putea să vorbesc”, a reacționat Hakimi.

Achraf Hakimi va fi judecat pentru viol

Maroc a debutat la CM 2026 cu o remiză contra Braziliei, scor 1-1. Naționala nord-africană are parte acum de un șoc chiar înaintea duelului de sâmbătă, 20 iunie, contra Scoției. Mai exact, Lequipe.fr notează că Achraf Hakimi va fi judecat pentru viol după ce a fost confirmată trimiterea sa în judecată, totul în plin turneu final.

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Potrivit sursei, Curtea de Apel de la Versailles a confirmat vineri, 19 iunie, trimiterea lui Achraf Hakimi în fața tribunalului penal departamental. Cazul pornește de la o acuzație formulată de o tânără care susține că a fost agresată sexual la domiciliul jucătorului în februarie 2023. Judecătoarea de instrucție a apreciat că există „indicii suficiente” pentru organizarea unui proces, deși dosarul conține și elemente favorabile apărării.

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Hakimi a negat continuu acuzațiile, dar în februarie 2026, un judecător de instrucție a decis trimiterea fotbalistului în fața unei instanțe penale pentru acuzația de viol. Deși jucătorul contestase decizia, Curtea de Apel a confirmat trimiterea sa în judecată. Cazul vine la scurt timp după ce Thomas Partey (32 de ani), fotbalistul ghanez al celor de la Villarreal, a fost interzis în Canada tot după acuzații de viol.

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PSG și avocatul lui Hakimi insistă pentru nevinovăția jucătorului

Clubul Paris Saint-Germain și-a menținut sprijinul pentru jucător și invocă prezumția de nevinovăție, în timp ce avocata acestuia a precizat că toate elementele aduse să combată acuzația nu au fost luate în considerare de judecători. „Multitudinea elementelor exculpatoare relevate de anchetă și de ancheta judiciară ar fi dus, în orice alt caz, la o clasare.

Echipa de apărare a lui Achraf Hakimi deplânge faptul că nu au fost luate în considerare contradicțiile și minciunile reclamantei, ascunderea acesteia de autoritățile judiciare, obstrucționarea adevărului și chiar evaluările sale psihologice care confirmă ambivalența și lipsa sa de luciditate cu privire la evenimentele pe care le-a denunțat. Domnul Achraf Hakimi așteaptă cu nerăbdare procesul său pentru a putea vorbi în sfârșit public despre acuzațiile false aduse împotriva sa”, subliniază avocata jucătorului, Fanny Colin.

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  • 80.000.000 de euro este cota lui Achraf Hakimi pe piața transferurilor 
  • 207 meciuri a strâns în tricoul lui PSG

 

  • 2.25 este cota SUPERBET pentru pronosticul „peste 2.5 goluri” în meciul Scoția – Maroc

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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