Sport

Șoc pentru câștigătoarea Cupei: a fost exclusă din prima ligă din cauza primarului! Alte două cluburi ar putea da lovitura

Caz revoltător cu o câștigătoare de Cupă protagonistă. Clubul din Europa a fost interzis din a juca în prima ligă din noul sezon. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Mihai Dragomir
16.06.2026 | 09:15
Soc pentru castigatoarea Cupei a fost exclusa din prima liga din cauza primarului Alte doua cluburi ar putea da lovitura
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Caz revoltător în Cehia. Ce sancțiune a primit câștigătoarea Cupei.
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Un nou scandal de corupție în fotbalul european. Comisia de Etică a Federației Cehe de Fotbal a ieșit în evidență printr-un verdict dur aplicat câștigătoarei Cupei din sezonul recent încheiat. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu MFK Karvina și de ce s-a ajuns aici.

MFK Karvina, câștigătoarea Cupei în Cehia, interzisă în prima ligă

Cehia, țară care a debutat cu un eșec la CM 2026 după 1-2 cu Coreea de Sud, trece printr-un amplu scandal de ordin intern. Comisia de Etică a Federației Cehe de Fotbal a dat recent un verdict extrem de dur. Mai exact, a decis excluderea clubului MFK Karvina din prima ligă, precum și sancționarea acestuia cu suma de 10 milioane de coroane cehe (aproximativ 400.000 de euro).

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MFK Karvina a câștigat Cupa sezonul trecut, după o finală în care s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Jablonec. Comisia de Etică a Federației Cehe de Fotbal a lansat un comunicat oficial cu privire la viitorul echipei. „În cazul clubului MFK Karvina, Comisia de Etică a decis excluderea echipei din prima ligă, deoarece au fost comise abateri disciplinare în legătură cu meciurile disputate în lupta pentru evitarea retrogradării”.

Primarul orașului Karvina, principalul vinovat. Jablonec și Dukla Praga ar putea da lovitura

Jan Wolf, primarul orașului Karvina, este persoana aflată în centrul unei ample anchete deschise. Mai exact, el a fost sancționat cu o suspendare de 12 ani din orice activitate care implică fotbalul și cu o amendă de 3 milioane de coroane cehe (aproximativ 120.000 de euro). Motivul? A fost găsit vinovat de implicare în trucarea unor meciuri.

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În urma acestei decizii, Jablonec ar putea profita din plin de situație, urmând să obțină calificarea în competițiile europene. Și Dukla Praga ar putea deschide șampania, întrucât și-ar păstra locul în prima ligă pe criterii administrative. Totuși, cazul nu este încheiat, întrucât hotărârea nu este definitivă și va intra în vigoare doar după epuizarea tuturor căilor de atac.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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