Sport

Șoc pentru Cristi Chivu la Inter: un titular s-a accidentat! Cât lipsește

Cristi Chivu are probleme de lot la Inter Milano înainte de reluarea Serie A! Cu Lautaro Martinez incert, acum s-a accidentat un jucător așteptat de asemenea să fie titular cu Parma
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.10.2026 | 21:48
Soc pentru Cristi Chivu la Inter un titular sa accidentat Cat lipseste
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Șoc pentru Cristi Chivu la Inter! Un titular s-a accidentat. Foto: Hepta
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Cristi Chivu (45 de ani) are probleme de lot la Inter Milano înainte de reluarea Serie A după pauza internațională. Sâmbătă seară, echipa de pe „Giuseppe Meazza” joacă pe teren propriu cu Parma, fosta formație a antrenorului român, în cadrul etapei cu numărul 6. Chivu ar urma să nu se poată baza la această partidă în primul rând pe starul Lautaro Martinez (29 de ani).

Probleme de lot pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Parma: Curtis Jones s-a accidentat

Atacantul argentinian a participat recent la meciul de retragere al lui Lionel Messi din naționala Albiceleste, disputat la Buenos Aires. Astfel, a intrat foarte târziu în programul de pregătire de la echipa de club. În plus, din motive evidente, este de așteptat ca el să acuze și o anumită stare de oboseală în aceste zile. Astfel, în acest context, cel mai probabil ar urma ca tehnicianul român să îl menajeze contra celor de la Parma.

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În plus, acum a mai apărut o problemă. Potrivit Gazzetta dello Sport, Curtis Jones (25 de ani), mijlocașul englez transferat în această vară de la Liverpool în schimbul sumei de 30 de milioane de euro, plus încă 5 milioane de euro sub formă de bonusuri de performanță, s-a accidentat și astfel nu va putea juca în meciul cu Parma.

Curtis Jones Inter Milano
Curtis Jones, mijlocașul englez transferat în această vară de Inter Milano de la Liverpool

Cât va lipsi de pe teren Curtis Jones

Așteptat să fie chiar titular în această partidă, el se confruntă cu o problemă la mușchii adductori și din acest motiv nu participă la ședințele de pregătire de dinaintea meciului. Conform sursei citate, în prezent se preconizează că Jones va fi indisponibil pentru aproximativ trei săptămâni. Așadar, există posibilitatea ca în locul lui în primul 11 să apară croatul Petar Sucic (22 de ani).

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Totuși, în acest sens mai există și alte variante, precum Zielinski, Mkhitaryan sau Stankovic Jr., în contextul în care în principiu Barella și Calhanoglu sunt așteptați să fie titulari în linia de mijloc. Este clar deci că antrenorul român are la dispoziție destul de multe soluții, dar în egală măsură se pare și că planurile sale au fost puțin date peste cap de accidentarea lui Curtis Jones.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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