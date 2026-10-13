Șoc pentru Gigi Becali! Câți bani le plătește lui Aymen Boutoutaou și Arnold Garita pentru fiecare minut jucat la FCSB

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Garita a ieșit din calcule la FCSB, după ce Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA și că îl preferă pe Stoian. Atacantul camerunez a ieșit în minutul 57 cu Oțelul, după o nouă prestație ștearsă. Iar Stoian, cel care i-a luat locul, a marcat singurul gol al partidei.

Arnold Garita are un salariu de 15.000 de euro pe lună și nu a marcat până acum pentru FCSB. Nici nu va mai primi prea multe șanse, a anunțat Becali

Garita, care este împrumutat din China, de la Shenzhen Juniors, mai are contract cu FCSB până în decembrie. Și cel mai probabil va termina experiența la FCSB fără vreun gol marcat. Are doar o singură pasă decisivă, pentru Ofri Arad, la golul marcat în poarta Petrolului, scor 2-2. Asta în ciuda faptului că a prins destul de multe minute în teren.

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Garita a ajuns la FCSB în august și primește un salariu lunar de 15.000 de euro. Ceea ce înseamnă că până acum a primit deja 30.000 de euro. Fără să ofere mai nimic pe teren. Are șase jocuri disputate în campionat și unul în Cupa României. Niciodată nu a fost integralist și a strâns în total 428 minute pentru FCSB.

Astfel, Gigi Becali a fost nevoit să achite până acum 70 de euro pentru fiecare minut jucat de Garita. Asta cu atât mai mult cu cât camerunezul a fost total ineficient. Iar în condițiile în care , cel mai probabil fără să mai joace, suma achitată pentru fiecare minut va crește.

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Boutoutaou primește un salariu de 40.000 de euro pe lună și a marcat de doar două ori pentru FCSB

Dacă analizăm raportul sumei plătite pe minut, lucrurile stau chiar mai dramatic în cazul lui Aymen Boutoutaou. Asta pentru că mijlocașul venit din Franța are și un salariu foarte mare, de 40.000 de euro pe lună. A venit în luna iulie, astfel că a reușit să încaseze deja 120.000 de euro. Asta pentru două goluri și zero pase decisive.

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Mijlocașul născut în Franța a jucat în total 590 de minute până acum pentru FCSB. Nu a fost în lot la partida cu Oțelul din cauza unei accidentări. Practic, Gigi Becali a scos din buzunar peste 203 euro pentru fiecare minut pe care Boutoutaou l-a jucat în tricoul celor de la FCSB. Și în cazul lui, fără prea mare eficiență. În plus, patronul FCSB a și achitat 1 milion de euro pentru a-l lua de la Sochaux. Asta ar face calculele cu atât mai nerentabile.

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Gigi Becali a încercat să-l trimită pe Boutoutaou la Universitatea Craiova, dar negocierile nu s-au încheiat cu succes până acum

Becali chiar a încercat să scape de Boutoutaou și l-a propus la Universitatea Craiova, de unde l-ar fi dorit pe Steven Nsimba. Ba chiar mai mult, FCSB ar fi urmat să achite și o diferență pentru ca acest schimb de jucători să se materializeze. Nu s-a ajuns la un acord până în acest moment, dar discuțiile ar putea fi reluate în iarnă.

Cert este că Aymen Boutoutaou va avea nevoie de un miracol după ce revine după accidentare pentru a prinde mai mult timp în teren la FCSB și pentru a face cifrele sale contabile să nu mai arate atât de discrepant în raport cu ceea ce a arătat în teren.

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