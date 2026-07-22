Sport

Șoc pentru U Cluj! UEFA a dictat o sancțiune uriașă chiar înainte de duelul cu Brann din Conference League

Universitatea Cluj a primit o veste proastă din partea UEFA cu puțin timp înaintea duelului cu Brann. UEFA a publicat decizia oficială în cazul ardelenilor.
Alex Bodnariu
22.07.2026 | 11:43
Soc pentru U Cluj UEFA a dictat o sanctiune uriasa chiar inainte de duelul cu Brann din Conference League
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U Cluj, bună de plată. Amenda primită de ardeleni de la UEFA
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Universitatea Cluj a primit o veste proastă cu foarte puțin timp înaintea meciului cu Brann, din turul doi preliminar al UEFA Conference League. Ardelenii au fost sancționați de UEFA după incidentele petrecute la ultima partidă disputată în cupele europene, contra lui Dinamo Kiev.

U Cluj, bună de plată. Amenda primită de ardeleni de la UEFA

Echipa de pe Cluj Arena este bună de plată. Universitatea Cluj a primit amenzi în valoare totală de 59.000 de euro din partea UEFA, pentru șase capete de acuzare. Clubul de pe Someș a fost aspru sancționat de forul european din cauza comportamentului suporterilor pe stadion.

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Concret, U Cluj a fost amendată pentru mesajele rasiste și/sau discriminatorii scandate de suporteri în timpul meciului cu Dinamo Kiev, dar și pentru utilizarea materialelor pirotehnice, aruncarea de obiecte în teren, blocarea căilor de acces, folosirea unui pointer laser și afișarea unui mesaj incompatibil cu un eveniment sportiv, care a adus prejudicii imaginii UEFA. Mai mult, ardelenii au intrat sub supravegherea UEFA, iar dacă în următorii doi ani suporterii vor avea din nou un comportament discriminatoriu,stadionul va fi închis pentru un joc.

Sancțiunile dictate de UEFA pentru Universitatea Cluj:

  • 15.000 de euro amendă și închiderea parțială a stadionului (1.000 de locuri alăturate, inclusiv toate locurile din sectorul 2V2) la următorul meci disputat pe teren propriu, din cauza comportamentului rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor. Sancțiunea privind închiderea parțială a stadionului este suspendată pe o perioadă de probă de doi ani, începând cu data prezentei decizii.
  • 8.000 de euro amendă pentru blocarea căilor de acces destinate publicului.
  • 6.000 de euro amendă pentru aruncarea de obiecte în teren.
  • 10.000 de euro amendă pentru afișarea unui mesaj incompatibil cu un eveniment sportiv și care aduce prejudicii imaginii UEFA.
  • 8.000 de euro amendă pentru utilizarea unui pointer laser.
  • 12.000 de euro amendă pentru aprinderea de materiale pirotehnice.
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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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