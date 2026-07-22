Șoc pentru U Cluj! UEFA a dictat o sancțiune uriașă chiar înainte de duelul cu Brann din Conference League

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Universitatea Cluj a primit o veste proastă cu foarte puțin timp înaintea meciului cu Brann, din turul doi preliminar al UEFA Conference League. Ardelenii au fost sancționați de UEFA după incidentele petrecute la ultima partidă disputată în cupele europene, contra lui Dinamo Kiev.

U Cluj, bună de plată. Amenda primită de ardeleni de la UEFA

este bună de plată. Universitatea Cluj a primit amenzi în valoare totală de 59.000 de euro din partea UEFA, pentru șase capete de acuzare. Clubul de pe Someș a fost aspru sancționat de forul european din cauza comportamentului suporterilor pe stadion.

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Concret, U Cluj a fost amendată pentru mesajele rasiste și/sau discriminatorii scandate de suporteri în timpul dar și pentru utilizarea materialelor pirotehnice, aruncarea de obiecte în teren, blocarea căilor de acces, folosirea unui pointer laser și afișarea unui mesaj incompatibil cu un eveniment sportiv, care a adus prejudicii imaginii UEFA. Mai mult, ardelenii au intrat sub supravegherea UEFA, iar dacă în următorii doi ani suporterii vor avea din nou un comportament discriminatoriu,stadionul va fi închis pentru un joc.

Sancțiunile dictate de UEFA pentru Universitatea Cluj: