Șoc! Rinat Ahmetov preia un club din SuperLiga!? Care e condiția pentru a face Șahtior de România!

Rinat Ahmetov este în negocieri pentru a cumpăra Combinatul Siderurgic de la Galați, condiții în care ar urma să devină automat și patronul echipei Oțelul Galați, din SuperLiga. Acest lucru ar însemna enorm pentru viitorul formației care în prezent se luptă pentru un loc în play-off. Dănuț Lupu și Robert Niță sunt convinși că Oțelul ar câștiga titlul în România.

Rinat Ahmetov o poate face campioană pe Oțelul în maximum trei ani, dacă va prelua Combinatul Siderurgic din Galați

Dănuț Lupu a spus la FANATIK SUPERLIGA că Rinat Ahmetov nu ar avea nevoie de mai mult de 3 ani pentru a face din Oțelul cea mai puternică echipă din România. Cu atât mai mult cu cât omul de afaceri ucrainean a scris istorie cu Șahtior Donețk și are o mare pasiune pentru fotbal.

„Vă spun de pe acum. Dacă domnul Ahmetov va reuși să ia combinatul, în trei ani Oțelul ia campionatul. Maxim 3 ani, dacă domnul Ahmetov ia combinatul. Atât durează până Oțelul ia campionatul.

O să fie problemă mare cu Galațiul. Omului îi place foarte mult fotbalul, are liniște, nu are probleme. Abia atunci o să aibă Gigi Becali un adversar pe măsură”, a fost făcut de Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță este convins că Rinat Ahmetov poate face din Oțelul o adevărată Șahtior Donețk de România

„Face Șahtior de România. La ce potență financiară are… Și are microbul de la Șahtior. De ce nu ar face la Galați ce a făcut cu Șahtiorul. De ce? Țară dezvoltată, infrastructura o creează, a completat și Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA, despre șansa uriașă pe care o are Oțelul în următoarea perioadă.

Oțelul Galați traversează oricum un sezon bun, chiar dacă situația financiară nu este chiar foarte bună. Oțelul a remizat sâmbătă cu Petrolul, în deplasare, scor 0-0, și este pe locul 7, cu 23 de puncte din 16 etape. După pauza pentru meciurile echipei naționale, Oțelul va înfrunta pe Farul pe propriul teren, .