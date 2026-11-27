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Runda a opta a Cupei Franței a adus din acest sezon. Stade Malherbe Caen, echipă aflată în prezent în Ligue 3, a pierdut împotriva lui Saint-Omer, trupă ce evoluează în al șaselea eșalon al fotbalului francez, 0-1.

O echipă de tradiție, eliminată de un club din Liga 6

Duelul de pe ”Michel d’Ornano” a început mai mult decât promițător pentru SM Caen. Elevii lui Gaël Clichy au pus constant presiune la poarta oaspeților, însă ocaziile s-au răzbunat. Saint-Omer a jucat cartea contraatactului, iar aceasta s-a dovedit victorioasă. Momentul care a risipit speranțele fostei concurente din Ligue 1 a avut loc în prelungiri.

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Jucătorii lui Saint-Omer au scăpat spre poarta apărată de Clementia Yannis. Mingea a ajuns la atacantul oaspeților, Enzo Hairion, care a tras puternic și a marcat, în minutul 90+3, golul care avea să aducă calificarea echipei din a Franței. Conform tabloului, Saint-Omer ar urma să aibă un adversar mai facil decât în partida din runda 8 a cupei. Aceștia ar urma să întâlnească câștigătoarea duelului dintre Cosne și Sedan.

SM Caen se află la al doilea an consecutiv în care dezamăgește în Cupa Franței. În sezonul 2025-2026, echipa de pe ”Michel d’Ornano” a fost eliminată încă din turul al șaptelea, tot de o echipă din Liga a 6-a. Atunci, ”Vikingii” au reușit să înscrie două goluri, însă Bayeux FC a întors scorul și a obținut calificarea, 3-2. Echipa din al șaselea eșalon francez a ajuns, atunci, până în șaisprezecimile competiției, unde a fost eliminată de Olympique Marseille.

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Kylian Mbappe conduce pe SM Caen

Din cauza problemelor financiare, pe care le traversa clubul în 2024, SM Caen a fost scoasă la vânzare și a fost cumpărată de niște acționari cu nume. Clubul de pe ”Michel d’Ornano” a intrat în portofoliul fondului de investiții Coalition Group. Unul dintre cei mai importanți oameni din grupul care a preluat clubul este chiar jucătorul naționalei Franței, Kylian Mbappe.

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Totuși, parcursul clubului a fost unul crunt. În sezonul 2024-2025, SM Caen a încheiat sezonul din Ligue 2 pe locul 18, cu 22 de puncte, retrogradând în al treilea eșalon. Ajunși cu un nivel mai jos, ”Vikingii” au fost departe de promovare, terminând stagiunea precedentă pe locul 8, cu 40 de puncte. În prezent, SM Caen ocupă locul 5, după 13 meciuri, cu 22 de puncte și speră să revină în Ligue 2.