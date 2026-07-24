Sport

Șoc total în NBA! LeBron James a semnat!

LeBron James a pus capăt tuturor speculațiilor și a luat decizia privind viitorul său. Starul american începe un nou capitol al carierei și va încerca să scrie din nou istorie în NBA.
Alex Bodnariu
24.07.2026 | 19:05
Soc total in NBA LeBron James a semnat
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LeBron James și-a ales noua echipă. După săptămâni întregi de speculații, starul de 41 de ani a ajuns la un acord cu Philadelphia 76ers. Legendarul sportiv a semnat un contract pe doi ani, în valoare de 8 milioane de dolari, cu opțiune de prelungire.

LeBron James a semnat cu Philadelphia 76ers! Mutarea care zguduie NBA

După opt sezoane petrecute la Los Angeles Lakers, LeBron revine în Conferința de Est, acolo unde a mai jucat în tricourile lui Cleveland Cavaliers și Miami Heat. Decizia pune capăt speculațiilor. Informația a fost confirmată de Klutch Sports și de agentul Rich Paul.

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La Philadelphia, James va face parte dintr-o echipă plină de vedete, alături de Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown și unul dintre cei mai promițători tineri jucători din NBA, VJ Edgecombe. LeBron speră ca, prin experiența sa impresionantă, să cucerească un nou titlu NBA.

LeBron James atacă al cincilea titlu în NBA

În ultimele săptămâni, presa americană a scris că LeBron a analizat mai multe variante, printre care Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Golden State Warriors. Philadelphia a devenit însă favorită în ultimele zile, iar în cele din urmă LeBron și-a dat acordul.

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LeBron intră în al 24-lea sezon din NBA și continuă să doboare recorduri. Mutarea la Philadelphia îi oferă șansa de a cuceri al cincilea titlu NBA și, totodată, de a deveni primul jucător din istorie care câștigă campionatul cu patru cluburi diferite.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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