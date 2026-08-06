Șoc total la CFR Cluj! Ioan Varga ar putea pleca de la echipă: ”Acum ajut clubul, dar de la anul nu știu. Cât să mai pierd?”

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CFR Cluj se află într-o situație complicată din punct de vedere financiar, însă patronul Neluțu Varga (54 de ani) susține că nu se pune problema ca echipa să intre în insolvență. Omul de afaceri a subliniat însă că sezonul 2026-2027 ar putea fi ultimul în care finanțează gruparea din SuperLiga, pe care o conduce din 2017.

Pleacă Neluțu Varga de la CFR Cluj?

CFR Cluj a scăpat cu mari dificultăți de datoriile la ANAF și de interdicția la transferuri, iar jucătorii au primit săptămâna trecută un salariu. Patronul Neluțu Varga a declarat că nu există șanse ca echipa să intre în insolvență în acest moment, însă omul de afaceri a făcut și un anunț cu privire la viitorul său în fotbal.

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„M-am săturat de discuțiile astea de insolvență și faliment. Terminați odată cu prostiile! Cât voi fi eu patron la CFR, nu veți vedea clubul acesta în insolvență! Nu știu cât mai rămân în fotbal, să vedem. M-am săturat și eu! Cât să mai pierd bani? Anul ăsta ajut clubul să facă performanță, dar de la anul nu știu, rămâne de văzut”, a declarat Neluțu Varga, conform . .

. O calificare în faza ligii ar reprezenta un mare plus pentru clujeni din punct de vedere financiar, însă acest obiectiv va fi foarte dificil de îndeplinit, deoarece adversara din play-off ar fi Brighton.

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Câte trofee a cucerit CFR Cluj după ce Neluțu Varga a preluat clubul

Neluțu Varga a preluat clubul CFR Cluj în 2017, într-un moment în care echipa se afla în insolvență. Omul de afaceri a investit o sumă uriașă, 7 milioane de euro, pentru a redresa gruparea, care avea să cucerească 5 titluri consecutive în SuperLiga, cel mai recent în sezonul 2021-2022. „Feroviarii” au câștigat în ultimul deceniu și alte 3 trofee, o Cupă și două Supercupe, obținând și două calificări în primăvara europeană.

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„Am venit în primul rând datorită prieteniei din copilărie cu Arpi Paszkany. Când am preluat clubul mi se spusese că e suficient să pui 10 milioane de euro în primul an, apoi îți recuperezi banii. Eu am scos echipa din insolvență. În nebunia mea am plătit direct, din prima, vreo 6-7 milioane de euro datorii! Mi s-a zis la început că sunt 3 milioane datorii, dar la masa credală au apărut din pământ alte datorii…

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Așa am ajuns să plătesc dublu. Și am achitat imediat, pentru că trebuia să luăm licența ca să jucăm în Europa. Eu pentru asta venisem: să fiu campion și să joc în Europa! Deci nici nu am intrat bine în fotbal și m-am curățat de 7 milioane de euro”, declara omul de afaceri într-un interviu oferit în 2023 pentru FANATIK.