Șoc total pentru o femeie din România după recalcularea pensiei: venitul i-a crescut de la 1.900 de lei la peste 10.000 de lei

Femeie din România, în stare de șoc după recalcularea pensiei: venitul i-a crescut de la 1.900 de lei la peste 10.000 de lei

Autoritățile au dat asigurări în nenumărate rânduri că este unul menit să rezolve inechitățile sociale și să aducă venituri pentru majoritatea seniorilor acestei țări.

Pe hârtie, guvernanții spun că . Au fost majorări de la 1 leu la 3.000 de lei, conform datelor oficiale. Din păcate, au existat și erori de proporții.

Această recalculare a pensiilor a venit la pachet cu multe greșeli și nemulțumiri ale vârstnicilor. În foarte multe situații, oameni s-au plâns că documentele primite de la poștași sunt pline de greșeli.

În timp ce unii pensionari se plâng că, pe hârtie, au un venit mai mic decât aveau înainte de recalculare, alții au avut parte de șocuri. De exemplu, unei femei i-a crescut pensia de la 1.900 de lei la 10.284 de lei!

Fiind conștientă că o astfel de situație, oricât de mult i-ar fi convenit, este imposibilă, femeia a mers imediat la Casa de Pensii să lămurească lucrurile. Cum era de așteptat, ea a aflat aici că pensia i-a fost calculată greșit.

”M-a greșit acolo, să vă spun, și ce credeți că mi-a trecut? Că am de primit o sută de milioane (n.r. 10.000 lei). Eu, când am auzit că am de plătit o sută de milioane, m-am speriat. Primesc o sută de milioane, de unde dau banii înapoi?

Eu când am văzut o sută de milioane acolo, să mi se facă rău. Mi-a calculat numele la altă persoană. La mine spune, aici, 10 ani pe care nu i-am cotizat, care eu nu am avut întrerupere. De unde suma asta să o primesc eu? Cât e aici? 10.284? A văzut domnul și a zis: da, e recalculat greșit, faceți cerere și așteptați să vină alta acasă”, a povestit pensionara, pentru .

Situație diametral opusă pentru un pensionar din București: pensie mai mică cu 2.000 de lei

Tot de un șoc a avut parte și un pensionar din municipiul București. Când a deschis plicul el a văzut pe decizia de recalculare un cuantum cu peste 2.000 lei mai mic.

”Aveam pensia 7.826. Cuantumul la 1 septembrie 2024 este 4.820 de lei. Scădere de 2.000 şi ceva de lei. Am zis că înnebunesc. Am muncit 42 de ani”, spune acesta, nemulțumit de decizia de recalculare primită, conform .

De notat că pensionarul din Capitală, precum și toți românii care au un cuantum mai mic pe decizia de recalculare vor rămâne, din septembrie, cu pensia aflată în plată. Așadar, în cazul de față, bucureșteanul va primi tot 7.826 de lei.