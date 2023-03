Şoc total pentru Vasile Ceteraşu şi Amalia Ursu. Aşteptau gemene, a născut băieţei

Vasile Ceteraşu şi Amalia Ursu au devenit părinți. Se pare însă că lucrurile nu au ieșit chiar așa cum au plănuit cei doi. Deși se așteptau să devină părinți de fetițe, iată că artista a născut doi băieței, cu câteva zile înainte de termen, prin cezariană. Acest lucru i-a luat prin surprindere pe ambii părinți.

Amalia Ursu a născut doi băieți, deși se aștepta la două fete

Amalia Ursu s-a bucurat enorm când a aflat că este însărcinată, Ulterior, artista a fost informată că va avea două fetițe, însă iată că viața avea să o surprindă din nou. Deși era programată să nască săptămâna viitoare, Amalia Ursu a adus pe lume doi băieți, cu patru zile înainte.

Evident, ea și Vasile Ceterașu au achiziționat deja hăinuțele pentru bebeluși, iar pentru că se așteptau să aibă două fetițe, totul era roz. Acum, cei doi părinți fac eforturi majore să schimbe lucrurile achiziționate în culoarea albastru. De asemenea, bărbatul a vorbit și despre șocul pe care l-a avut în momentul în care a aflat că este tată de băieți.

”După ce a născut am întrebat doctorii ce sunt… și ei erau mirați, cum adică, nu stiți? Ai doi băieți, unul de 2,4 kg și unul de 2,75 kg. Am rămas șocat, am întrebat: sigur nu sunt fete?! E bună treaba, ne așteptam la fete. (…).

Am ales nume de fetițe, n-am apucat sa vorbesc cu ea după ce a nascut, aștept ziua de maine sa vedem ce nume le punem, ea le alege. La fată am pus eu, la băieți pune ea.”, a dezvăluit Vasilică Ceterașu, într-un interviu acordat pentru .

Cum a reacționat fiica Amaliei Ursu când a aflat că va avea doi frățiori

Cum se simte Amalia Ursu după naștere? Vedeta a născut prin cezariană, la fel ca și prima oară, iar lucrurile au mers cât se poate de bine, chiar dacă nașterea a avut loc cu patru zile mai devreme. Referitor la Selena, prima fiică a celor doi, aceasta nu s-a bucurat prea tare când a auzit că va avea frați.

Pe de altă parte, Selena a început să vadă lucrurile dintr-o altă lumină, conștientizând faptul că tot ea va rămâne sigura ”prințesă” din casă, după cum spune chiar tatăl ei.

”Sunt doi șoricei, mi-a zis Selena! Sunt băieței, nu soricei! Da, dar arată ca doi șoricei așa. Se bucură ca sunt băieței să rămână ea prințesa familiei. Să vezi cum ii pun la punct, să asculte și să doarmă, mi-a mai spus Selena.”, a mai declarat Vasilica Ceterasu pentru Star Popular.

Iar pentru că viața cu trei copii nu va fi deloc ușoară, Amalia Ursu are în plan să apeleze la un ajutor suplimentar. Soțul ei spune că atât mama artistei cât și mama sa vor fi implicate în creșterea copiilor, lucru care îi va fi de mare folos celebrei artiste.