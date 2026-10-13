Șocant! Cât plătește FIFA pentru a închiria biroul aproape nefolosit din Trump Tower

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FIFA a decis în 2025 să își deschidă un birou la New York, iar locația nu a fost una surprinzătoare, ținând cont de relația apropiată dintre conducătorul forului mondial, Gianni Infantino (56 de ani), și președintele SUA, Donald Trump (80 de ani). FIFA a închiriat pe 7 ani și 7 luni o locație în Trump Tower, iar presa franceză a dezvăluit că organizația va plăti în total aproape 4 milioane de dolari, deși birourile sunt aproape nefolosite.

FIFA plătește 4 milioane pentru biroul aproape nefolosit din Trump Tower

Începând din iunie 2025, FIFA închiriază o locație de 450 de metri pătrați, aflată la etajul 17 al Trump Tower. Conform actelor semnate la acel moment, la care a avut acces publicația franceză , forul condus de Gianni Infantino va plăti în total aproximativ 3,2 milioane de euro, aproape 4 milioane de dolari, pentru a închiria locația timp de 7 ani și 7 luni.

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Deși a fost numit un „birou reprezentativ” de către FIFA, nu există personal al forului mondial care să își desfășoare activitatea în locația din Trump Tower, care este aproape nefolosită, în ciuda sumei pe care o achită organizația care conduce fotbalul de pe mapamond. „FIFA – mai exact filiala sa, FIFA Americas Incorporated, înregistrată legal în statul Delaware – a convenit să plătească, începând cu luna iunie 2025, această sumă către compania Trump Tower Commercial LLC.

Aceasta are sediul la New York și este condusă de Eric Trump (n.r. fiul lui Donald Trump), proprietarul și administratorul imobilului. Contractul a fost semnat în luna mai 2025 de patru membri ai consiliului de administrație al organizației, primul semnatar fiind secretarul general Mattias Grafstrom”, a precizat sursa menționată.

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Gianni Infantino pregătea o altă „afacere” cu familia lui Donald Trump

Relația controversată dintre Gianni Infantino și Donald Trump a fost în prim-plan pe parcursul Cupei Mondiale din vara acestui an, forul mondial fiind criticat dur după ce a anulat suspendarea fotbalistului american Folarin Balogun înainte de meciul cu Belgia din optimile de finală. După Cupa Mondială, presa britanică a dezvăluit faptul că Infantino plănuia să privatizeze o parte din activitățile comerciale ale FIFA, prin intermediul companiei .

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Grupul de investitori privați care urma să achiziționeze 20% din FFE era condus de Joshua Kushner, fratele ginerului lui Donald Trump, Jared Kushner. Planul elvețianului s-a năruit după reacția extrem de dură care a sosit din lumea fotbalului, UEFA amenințând inclusiv cu boicotarea competițiilor organizate de FIFA în cazul în care planul lui Gianni Infantino s-ar fi concretizat. Forul condus de Aleksander Ceferin i-a solicitat lui Infantino să demisioneze, însă elvețianul are de gând să în fruntea FIFA.