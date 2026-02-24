Sport

Șocant! Ce audiență a avut în România cel mai așteptat eveniment de la JO 2026

Câți români s-au uitat la cel mai de interes eveniment de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Milano Cortina. Anunțul a fost făcut chiar de către comentatorul evenimentului
Gabriel-Alexandru Ioniță
24.02.2026 | 07:30
Turneul olimpic de hochei pe gheață a fost câștigat de SUA. Foto: Hepta
Finala turneul de hochei pe gheață de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 a reprezentat fără îndoială cel mai așteptat eveniment de la această ediție.

Audiență TV extrem de mică înregistrată în România de finala turneului de hochei pe gheață de la JO 2026

Cu atât mai mult cu cât meciul respectiv nu avea cum să fie mai atractiv pentru fanii acestui sport decât o confruntare între Statele Unite ale Americii și Canada, țările cu cea mai mare tradiție la nivel mondial în hochei și, mai mult decât atât, rivale istorice, nu doar în sport.

Jocul s-a ridicat din plin la nivelul așteptărilor, chiar dacă s-a marcat foarte puțin. Confruntarea a fost extrem de echilibrată, aspect care nu a făcut deci decât ca suspansul și emoțiile să fie chiar și mai mari decât în mod normal, chestiune bineînțeles de dorit într-un astfel de context. Marea finală a fost câștigată în cele din urmă de SUA, după prelungiri, cu scorul de 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 1-0).

Câți români s-au uitat la SUA – Canada, finala turneului de hochei pe gheață de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Chiar și în aceste condiții însă, marele meci nu a prins, din nefericire, la publicul din România. În țara noastră, evenimentele de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 au fost transmise la TV chiar pe două canale, TVR Sport și Eurosport 1. Finala de la hochei pe gheață s-a disputat duminică, cu începere de la o oră excelentă, respectiv 15:10.

Cu toate acestea, meciul dintre SUA și Canada a adunat în fața televizoarelor, cumulat, pe ambele posturi TV, doar 58.000 de privitori, ceea ce ar însemna că în intervalul orar respectiv doar un român din 100 având atunci televizorul deschis a ales să se uite la finala turneului olimpic de hochei, după cum a semnalat chiar Emil Hossu-Longin, comentatorul evenimentului:

„Finala masculină a turneului olimpic de hochei pe gheață, Canada – SUA, meci senzațional, a adunat, la o oră excelentă, pe ambele posturi care au transmis, Eurosport și TVR Sport, 58.000 de telespectatori. Adică, la nivel național, 0.4 rating și 1,2 share. Adică un om din 100 cu televizorul deschis”. 

