Șocant! Cornel Dinu a ținut cu U Cluj în meciul cu Dinamo! Ce spune de derby-ul cu Craiova

Cornel Dinu a mărturisit că a ținut cu U Cluj la meciul cu Dinamo de sâmbătă seară de pe Arena Națională, pierdut de ardeleni cu scorul de 1-2 în etapa a cincea din play-off-ul SuperLigii. Pe lângă faptul că este atașat emoțional într-o anumită măsură și de formația „șepcilor roșii”, fostul mare fotbalist și antrenor al „câinilor” a explicat că a mai avut un motiv pentru această alegere.

De ce a ținut Cornel Dinu cu U Cluj la meciul cu Dinamo

Este vorba despre o chestiune pragmatică, legată de faptul că echipa antrenată de Cristiano Bergodi are șanse mari la câștigarea titlului în acest sezon, în vreme ce acest lucru nu se poate spune, în viziunea sa, și despre gruparea pregătită de Zeljko Kopic. „(n.r. Cum a urmărit meciul) Cu anumită nostalgie, am antrenat ambele echipe, dar bineînțeles toată cariera mea este legată de Dinamo. Pot să spun însă că am ținut cu U Cluj, pentru că are șanse să ia campionatul. Are, după părerea mea, echipa cam cea mai bună, alături de Craiova, din acest play-off.

Din păcate, nu au putut, au avut o zi mai proastă cei de la U. Nu și-au creat ocazii ca de obicei. Macalou a intrat târziu, ceilalți nu au reușit să se descurce. Vârful Lukic nu a mai fost la fel de percutant. Dinamo cred eu că a făcut din nou o partidă destul de bună, dar au probleme în continuare în centrul liniei de atac, acolo unde Karamoko văd că se rupe de fiecare dată. Pop nu cred că este de acolo, iar despre Pușcaș părerea mea este că rămâne mai mult de vânătoare decât de joc. După 30 de minute, cât a jucat, parcă avea niște chinuri teribile cu partea de alergare.

Am ținut cu un adversar al lui Dinamo pentru că Dinamo nu mai are șanse la ora actuală și am niște rezerve în ceea ce înseamnă conducerea lui Dinamo. Sunt un om consecvent. Când, din punct de vedere moral, cei care conduc o anumită grupare, nu prezintă încredere, atunci stau deoparte și nu particip la acest joc nefast”,

Cum vede Cornel Dinu meciul Dinamo – Universitatea Craiova din Cupa României

că o vede pe echipa sa de suflet plecând cu prima șansă la această partidă, explicând bineînțeles pe larg și de ce a ajuns la această concluzie: „Sigur că îmi doresc ca Dinamo să câștige măcar Cupa, pentru că în ceea ce înseamnă campionat e greu de crezut că vor obține un loc pentru cupele europene. E un joc echilibrat, Dinamo mi se pare echipa în urcare. Având această victorie împotriva unei revelații a acestui campionat, U Cluj, cred că au și un moral bun. Pleacă cu prima șansă. Dragostea pentru Dinamo și atașamentul nu se schimbă niciodată. Dar, repet, sunt niște anumite rezerve legate de cei care conduc.

Se vede că nu au reușit până acum să găsească la tot felul de specialiști, la care se pare și spun că apelează, să găsească încă un atacant puternic de careu care să valorifice o construcție destul de bine făcută de Kopic, de Florentin Petre. Echipa joacă destul de bine, aduce mingea în careu, dar atunci când ultima execuție lipsește, iar aia aparține atacanților, nu întâmplător cele două goluri au fost marcate de Cîrjan și Musi”.

