Șocant! Corpul unui înotător rus a fost găsit fără cap și brațe. Sportivul era dat dispărut de 6 luni

Scene reprobabile s-au petrecut în Turcia. Trupul unui înotător rus a fost găsit fără cap și brațe. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre acest incident tragic.
Iulian Stoica
24.01.2026 | 07:30
Trupul unui sportiv rus, găsit fără cap și picioare. Sursă foto: Colaj Fanatik
Lumea înotului mondial a fost luată prin surprindere de o veste tristă. Un înotător rus a fost dat dispărut în timpul unui concurs. Din nefericire, trupul acestuia a fost găsit la șase luni distanță, însă fără cap sau membre

Trupul unui înotător rus, găsit fără cap și fără brațe

Sportivul Nikolai Svechnikov a fost dat dispărut vara trecută. Acesta concura la o cursă foarte cunoscută din Turcia, competiție la care participau aproape 3.000 de înotători din întreaga lume.

Deși după dispariția sa a fost organizată o amplă operațiune de căutare, autoritățile căutându-l pe Nikolai Svechnikov pe o rază de 6,5 kilometri în Bosfor, corpul acestuia nu a fost găsit.

Evenimentul nefericit a avut loc pe 24 august, iar marți, 20 ianuarie, la aproape șase luni distanță, corpul înotătorului rus Nikolai Svechnikov a fost găsit. Din nefericire, trupul neînsuflețit nu mai avea cap, picioare și brațe, fapt care i-a șocat pe cei care l-au descoperit.

Unde a fost găsit corpul înotătorului

Presa din Turcia a anunțat că trupul înotătorului a fost găsit „în apropierea debarcaderului Bebek din Beșiktaș”, pe partea europeană a strâmtorii. Această informație a fost confirmată de Consulatul General al Rusiei la Istanbul prin intermediul Telegram. Autoritățile ruse au confirmat că ADN-ul este cel al lui Nikolai Svechnikov.

Poliția criminalistică și o unitate specializată în omucideri „au fost informate despre caz” și se vor ocupa despre anchetă. În ciuda dispariției sumbre, autoritățile ruse lasă totul în competența organelor din Turcia.

Nikolai Svechnikov participa la cea de-a 37-a ediție a popularei curse de traversare a Bosforului în momentul dispariției sale. Peste 2.800 de înotători din 81 de țări au luat parte la această trecere, o competiție extrem de solicitantă din cauza curenților puternici care străbat strâmtoarea dintre Asia și Europa. Guvernatorul Istanbulului a confirmat că înotătorul luase startul în cursă, iar imagini difuzate de televiziuni îl arătau pe o barjă, alături de ceilalți participanți și nimeni nu se aștepta la tragedia care urma să se întâmple.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
