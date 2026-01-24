Șocant! Corpul unui înotător rus a fost găsit fără cap și brațe. Sportivul era dat dispărut de 6 luni

ADVERTISEMENT

Lumea înotului mondial a fost luată prin surprindere de o veste tristă. Un înotător rus a fost dat dispărut în timpul unui concurs. Din nefericire, trupul acestuia a fost găsit la șase luni distanță, însă fără cap sau membre

Trupul unui înotător rus, găsit fără cap și fără brațe

Sportivul Nikolai Svechnikov a fost dat dispărut vara trecută. Acesta concura la o cursă foarte cunoscută din Turcia, competiție la care participau aproape 3.000 de înotători din întreaga lume.

Deși după dispariția sa a fost organizată o amplă operațiune de căutare, autoritățile căutându-l pe Nikolai Svechnikov pe o rază de 6,5 kilometri în Bosfor, corpul acestuia nu a fost găsit.

Evenimentul nefericit a avut loc pe 24 august, iar marți, 20 ianuarie, la aproape șase luni distanță, corpul înotătorului rus Nikolai Svechnikov a fost găsit. Din nefericire, trupul neînsuflețit nu mai avea cap, picioare și brațe, fapt care i-a șocat pe cei care l-au descoperit.

Unde a fost găsit corpul înotătorului

Presa din Turcia a anunțat că trupul înotătorului a fost găsit „în apropierea debarcaderului Bebek din Beșiktaș”, pe partea europeană a strâmtorii. Această informație a fost confirmată de Consulatul General al Rusiei la Istanbul prin intermediul Telegram. au confirmat că ADN-ul este cel al lui Nikolai Svechnikov.

Poliția criminalistică și o unitate specializată în omucideri „au fost informate despre caz” și se vor ocupa despre anchetă. În ciuda dispariției sumbre, .

Nikolai Svechnikov participa la cea de-a 37-a ediție a popularei curse de traversare a Bosforului în momentul dispariției sale. Peste 2.800 de înotători din 81 de țări au luat parte la această trecere, o competiție extrem de solicitantă din cauza curenților puternici care străbat strâmtoarea dintre Asia și Europa. Guvernatorul Istanbulului a confirmat că înotătorul luase startul în cursă, iar imagini difuzate de televiziuni îl arătau pe o barjă, alături de ceilalți participanți și nimeni nu se aștepta la tragedia care urma să se întâmple.