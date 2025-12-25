Șocant! Cum a ratat, de fapt, România calificarea la mondiale. Arbitrii le-au cerut bani lui Lucescu și jucătorilor

ADVERTISEMENT

Naționala României este încă în cursa de a ajunge la Campionatul Mondial de anul viitor. Gino Iorgulescu, președintele LPF, a dezvăluit cum arbitrii le-au cerut bani lui Mirceae Lucescu și jucătorilor pentru calificarea la ediția din 1986. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Calificarea României la Mondialul din 1986, condiționată de bani

Naționala României nu este străină de ratări dramatice ale calificărilor la Campionatul Mondial. Gino Iorgulescu a rememorat un episod petrecut în preliminariile CM 1986, când naționala noastră nu a mai ajuns la turneul final din Mexic.

Președintele LPF a oferit detalii „picante” despre cum „tricolorilor” li s-au cerut bani chiar de către arbitrul „central” al partidei, Alexis Ponnet. Ce le-a spus Mircea Lucescu jucătorilor săi imediat după.

„Eram în vestiar şi am fost chemați înainte de meci în cabina arbitrilor, unde era Alexis Ponnet, centralul. Mircea (n.r. Lucescu) a zis: „Luați-vă ghetele și haideți la arbitri! Haide tu, Ştefănescule, căpitan de echipă, hai și tu Gino. Restul rămâneți.

Și am mers noi doi cu Mircea, iar Ponnet ne-a spus pe față: „Aici jucați calificarea!”. Și i-a cerut lui Mircea o sumă de bani. leşim din cabina arbitrilor şi Lucescu ne spune: „Ați văzut cum se câştigă meciurile?!”

(n.r. – de asta a devenit Lucescu aproape paranoic atunci când vine vorba de arbitraj?) Păi, da normal! Ne-au executat cu arbitrii şi au câştigat 3-2. Și la Bucureşti a fost la fel! Bine, la Bucureşti ați avut 27 de ocazii clare, ceva de genul ăsta”, a declarat Gino Iorgulescu pentru

Gino Iorgulescu a vorbit despre pactul dintre cele două echipe care i-au interzis României prezența la Mondial

Ulterior, Gino Iorgulescu a vorbit și despre „ pentru a merge împreună la Mondialul din Mexic, la ediția din 1986.

„Toată lumea l-a considerat vinovat pe Lucescu pentru ratarea calificării. Nu e aşa. El a vrut o victorie răsunătoare, să ne calificăm. Dacă s-ar fi jucat pe corecte…

(n.r.- se spune că a existat şi un „gentleman’s agreement” în meciul direct dintre Anglia şi Irlanda de Nord). Păi, sigur s-au înțeles pentru că au mers mai departe împreună. Asta a fost.

Hai să îți spun o chestie. Toată lumea vorbeşte despre „Generația de Aur”, dar dacă noi mergeam şi la Mondial nu cred că se mai discuta despre „Generația de Aur””, a mai spus președintele LPF conform sursei menționate.