Șocant! Cum a ratat, de fapt, România calificarea la mondiale. Arbitrii le-au cerut bani lui Lucescu și jucătorilor

Naționala României vrea să revină la Campionatul Mondial de anul viitor. Cum au ratat însă „tricolorii” participarea la ediția din 1986 după ce arbitrii au cerut bani
Mihai Dragomir
25.12.2025 | 18:10
Cum s-a ratat, de fapt, calificarea la Mondialul din 1986. Ce li s-a cerut lui Mircea Lucescu și jucătorilor. Sursa Foto: tikitaka.ro.
Naționala României este încă în cursa de a ajunge la Campionatul Mondial de anul viitor. Gino Iorgulescu, președintele LPF, a dezvăluit cum arbitrii le-au cerut bani lui Mirceae Lucescu și jucătorilor pentru calificarea la ediția din 1986. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Calificarea României la Mondialul din 1986, condiționată de bani

Naționala României nu este străină de ratări dramatice ale calificărilor la Campionatul Mondial. Gino Iorgulescu a rememorat un episod petrecut în preliminariile CM 1986, când naționala noastră nu a mai ajuns la turneul final din Mexic.

Președintele LPF a oferit detalii „picante” despre cum „tricolorilor” li s-au cerut bani chiar de către arbitrul „central” al partidei, Alexis Ponnet. Ce le-a spus Mircea Lucescu jucătorilor săi imediat după.

„Eram în vestiar şi am fost chemați înainte de meci în cabina arbitrilor, unde era Alexis Ponnet, centralul. Mircea (n.r. Lucescu) a zis: „Luați-vă ghetele și haideți la arbitri! Haide tu, Ştefănescule, căpitan de echipă, hai și tu Gino. Restul rămâneți.

Și am mers noi doi cu Mircea, iar Ponnet ne-a spus pe față: „Aici jucați calificarea!”. Și i-a cerut lui Mircea o sumă de bani. leşim din cabina arbitrilor şi Lucescu ne spune: „Ați văzut cum se câştigă meciurile?!”

(n.r. – de asta a devenit Lucescu aproape paranoic atunci când vine vorba de arbitraj?) Păi, da normal! Ne-au executat cu arbitrii şi au câştigat 3-2. Și la Bucureşti a fost la fel! Bine, la Bucureşti ați avut 27 de ocazii clare, ceva de genul ăsta”, a declarat Gino Iorgulescu pentru iAM SPORT.

Gino Iorgulescu a vorbit despre pactul dintre cele două echipe care i-au interzis României prezența la Mondial

Ulterior, Gino Iorgulescu a vorbit și despre „pactul” făcut între Anglia și Irlanda de Nord pentru a merge împreună la Mondialul din Mexic, țara care va fi din nou printre gazde anul viitor, la ediția din 1986.

„Toată lumea l-a considerat vinovat pe Lucescu pentru ratarea calificării. Nu e aşa. El a vrut o victorie răsunătoare, să ne calificăm. Dacă s-ar fi jucat pe corecte…

(n.r.- se spune că a existat şi un „gentleman’s agreement” în meciul direct dintre Anglia şi Irlanda de Nord). Păi, sigur s-au înțeles pentru că au mers mai departe împreună. Asta a fost.

Hai să îți spun o chestie. Toată lumea vorbeşte despre „Generația de Aur”, dar dacă noi mergeam şi la Mondial nu cred că se mai discuta despre „Generația de Aur””, a mai spus președintele LPF conform sursei menționate.

  • 7 este numărul participărilor naționalei României la Campionatelor Mondiale 
  • 1998 este ultima ediție la care au ajuns „tricolorii” pe tabloul principal 
