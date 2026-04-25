Șocant! Cum a slăbit Adrian Mutu 11 kilograme: “Ăsta e secretul!”

Adrian Mutu a slăbit 11 kilograme în șase luni și a dezvăluit dieta „minune” care l-a adus în cea mai bună formă. “M-am obișnuit. În timpul zilei, doar apă”.
Alex Bodnariu
25.04.2026 | 09:00
Adrian Mutu a impresionat pe toată lumea când a intrat în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Fostul atacant al echipei naționale este într-o formă de zile mari și are o siluetă de invidiat. Antrenorul a declarat că, în doar câteva luni, a slăbit nu mai puțin de 11 kilograme. Acesta a dezvăluit și dieta „minune”.

Fostul atacant român trece printr-o perioadă ceva mai liberă din punct de vedere profesional. Adrian Mutu așteaptă să revină pe banca unei echipe. În prezent, se ocupă de academia pe care recent a deschis-o în București și speră ca, în câțiva ani, copiii pe care astăzi îi pregătește să bată la ușile celor mai tari cluburi din România.

Deși s-a retras din fotbalul profesionist de ani de zile, Adrian Mutu a rămas la fel de atent cu condiția sa fizică. Fostul atacant român are o siluetă de invidiat, deși a ajuns la vârsta de 47 de ani. Sunt suficienți fotbaliști care și-ar dori să arate la fel de bine ca „Briliantul”.

Adi Mutu, dezvăluiri incredibile. „Briliantul” a ajuns la 80 de kg!

De altfel, Adrian Mutu a recunoscut că, în ultimele 6 luni, a dat jos nu mai puțin de 11 kilograme. Dieta sa a fost una simplă. A ales să mănânce o singură masă pe zi, doar seara, în jurul orei 19. De asemenea, a făcut mult sport și a avut grijă să nu consume alimente nesănătoase.

„Am slăbit 11 kg. Nu am slăbit pe loc. În 6 luni am reușit. Nu am făcut nimic special. Fasting. Eu am vrut asta. Am ajuns la 92 de kg. Nu era bine. Am mâncat o dată pe zi. Eu, în general, am mâncat doar seara, la ora 7. În rest, sport, sală, de-astea. M-am obișnuit acum să mănânc așa, doar seara. Dacă nu mănânc seara, nu rezist. Am încercat să mănânc la 1, la 2, dar nu merge. Seara e ok. Mănânc seara și rezist. În timpul zilei, doar apă”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce este postul intermitent. Așa a slăbit Adi Mutu 11 kg în doar câteva luni!

Intermittent fasting, sau postul intermitent, este un stil de alimentație care nu se concentrează pe ce mănânci, ci pe când mănânci. Practic, alternezi perioadele de alimentație cu perioade de post. Cele mai populare metode sunt 16:8, adică 16 ore de post și 8 ore în care poți mânca, sau 5:2, unde cinci zile mănânci normal, iar în două zile reduci aportul caloric. În timpul postului, organismul își folosește rezervele de energie, ceea ce poate ajuta la slăbit.

O variantă mai strictă este OMAD, adică „one meal a day”, postul cu o singură masă pe zi. În acest caz, îți concentrezi toate caloriile într-un interval foarte scurt, de obicei o oră. Deși poate accelera pierderea în greutate, acest tip de post nu este ușor de urmat și nu se potrivește tuturor.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
