Șocant! Cum a slăbit Adrian Mutu 11 kilograme: “Ăsta e secretul!”

Adrian Mutu a impresionat pe toată lumea când a intrat în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Fostul atacant al echipei naționale este într-o formă de zile mari și are o siluetă de invidiat. Antrenorul a declarat că, în doar câteva luni, a slăbit nu mai puțin de 11 kilograme. Acesta a dezvăluit și dieta „minune”.

Trucul prin care Adrian Mutu a dat jos 11 kilograme în jumătate de an

Fostul atacant român trece printr-o perioadă ceva mai liberă din punct de vedere profesional. Adrian Mutu așteaptă să revină pe banca unei echipe. În prezent, se ocupă de academia pe care recent a deschis-o în București și speră ca, în câțiva ani, copiii pe care astăzi îi pregătește să bată la ușile celor mai tari cluburi din România.

Deși s-a retras din fotbalul profesionist de ani de zile, Adrian Mutu a rămas la fel de atent cu condiția sa fizică. Fostul atacant român are o siluetă de invidiat, deși a ajuns la vârsta de 47 de ani. Sunt suficienți fotbaliști care și-ar dori să arate la fel de bine ca „Briliantul”.

Adi Mutu, dezvăluiri incredibile. „Briliantul” a ajuns la 80 de kg!

De altfel, Adrian Mutu a recunoscut că, în ultimele 6 luni, a dat jos nu mai puțin de 11 kilograme. Dieta sa a fost una simplă. A ales să mănânce o singură masă pe zi, doar seara, în jurul orei 19. De asemenea, a făcut mult sport și a avut grijă să nu consume alimente nesănătoase.

„Am slăbit 11 kg. Nu am slăbit pe loc. În 6 luni am reușit. Nu am făcut nimic special. Fasting. Eu am vrut asta. Am ajuns la 92 de kg. Nu era bine. Am mâncat o dată pe zi. Eu, în general, am mâncat doar seara, la ora 7. În rest, sport, sală, de-astea. M-am obișnuit acum să mănânc așa, doar seara. Dacă nu mănânc seara, nu rezist. Am încercat să mănânc la 1, la 2, dar nu merge. Seara e ok. Mănânc seara și rezist. În timpul zilei, doar apă”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce este postul intermitent. Așa a slăbit Adi Mutu 11 kg în doar câteva luni!

Practic, alternezi perioadele de alimentație cu perioade de post. Cele mai populare metode sunt 16:8, adică 16 ore de post și 8 ore în care poți mânca, sau 5:2, unde cinci zile mănânci normal, iar în două zile reduci aportul caloric. În timpul postului, organismul își folosește rezervele de energie, ceea ce poate ajuta la slăbit.

O variantă mai strictă este OMAD, adică , postul cu o singură masă pe zi. În acest caz, îți concentrezi toate caloriile într-un interval foarte scurt, de obicei o oră. Deși poate accelera pierderea în greutate, acest tip de post nu este ușor de urmat și nu se potrivește tuturor.