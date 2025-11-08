Sport

Șocant! Fostul coleg al lui Lebron James din NBA, găsit inconștient pe stradă

Fostul star din NBA, care a câștigat peste 10 milioane de dolari, trece printre niște momente extrem de dificile, după ce a fost arestat, fiind găsit inconștient pe stradă.
Mihai Alecu
08.11.2025 | 06:30
Socant Fostul coleg al lui Lebron James din NBA gasit inconstient pe strada
ULTIMA ORĂ
Delonte West are din nou probleme
ADVERTISEMENT

Delonte West a avut o carieră respectabilă în NBA, asta după ce a jucat chiar cu Lebron James, la Cleveland Cavaliers.

Delonte West, fostul coleg al lui Lebron James în NBA, arestat în SUA

Fostul sportiv a ajuns însă în sapă de lemn din cauza problemelor pe care și le-a făcut în afara terenului. El trăiește de mai mulți ani pe străzile din Detroit, unde a fost văzut și filmat de fani care în urmă cu câțiva ani îl aplaudau la meciurile de milioane de dolari din NBA. Starea lui mentală a ajuns să fie una extrem de degradată, iar mai mulți foști colegi ar fi încercat să-l ajute pe acesta, fără succes pe termen lung, din păcate.

ADVERTISEMENT

West a fost internat într-un centru de dezintoxicare și părea că scapă de problema drogurilor și a consumului, însă odată revenit în libertate, americanul a revenit la obiceiurile ce i-au adus această decădere incredibilă. Ultimul episod șocant în care a fost implicat sportivul este întâmplat acum câteva zile. El a fost găsit drogat și inconștient pe stradă, iar polițiștii l-au arestat și l-au dus la secție.

Conform informațiilor apărute în presa din Statele Unite, West a refuzat ajutorul medical și a fost reținut tocmai pentru că sănătatea sa era pusă în pericol, cât și a oamenilor din jurul său. Acesta a fost lăsat să plece liber la câteva ore după incident și fanii deja critică decizia luată de autorități, spunând că fostul sportiv trebuie ajutat să-și revină și trimis din nou la dezintoxicare.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Cum a ajuns Delonte West să trăiască pe străzi

West şi‑a început cariera în Boston Celtics după ce a fost selectat la runda 1, poziţia 24, în draftul din 2004. Ulterior, el a evoluat pentru Seattle SuperSonics (în sezonul 2007‑08), apoi pentru Cleveland Cavaliers între 2008 şi 2010, şi în cele din urmă pentru Dallas Mavericks în sezoanele 2011‑12 (şi semnând un an şi în 2012) înainte de a continua în ligile de dezvoltare sau internaţionale.

ADVERTISEMENT
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea,...
Digisport.ro
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România

Pe durata carierei sale în NBA, Delonte West a câştigat aproximativ 16,463,022 dolari în salarii contractuale. Contractul cel mai important l‑a semnat cu Cavaliers: în septembrie 2008, un acord pe trei ani în valoare de circa 12,7 milioane dolari. Deşi a câştigat milioane în timpul carierei sale sportive, West s‑a confruntat ulterior cu dificultăţi financiare şi de sănătate mintală, ceea ce a condus la o situaţie economică mult mai dificilă după retragere.

Emeric Ienei, omagiat de Gică Popescu: „O eleganță incredibilă”
Fanatik
Emeric Ienei, omagiat de Gică Popescu: „O eleganță incredibilă”
David Popovici, întâlnire de cinci stele cu Selly la bazin! „A venit omu’...
Fanatik
David Popovici, întâlnire de cinci stele cu Selly la bazin! „A venit omu’ la o lecție”. Video
Câți bani i-a oferit Steaua gimnastei Ana Bărbosu. Sportiva a refuzat și a...
Fanatik
Câți bani i-a oferit Steaua gimnastei Ana Bărbosu. Sportiva a refuzat și a semnat cu Dinamo
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cristi Borcea, surprins cu o tânără la braț pe străzile din Marsilia: &quot;Era...
iamsport.ro
Cristi Borcea, surprins cu o tânără la braț pe străzile din Marsilia: &quot;Era trasă prin inel, mai înaltă decât el!&quot;
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!