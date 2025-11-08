Șocant! Fostul coleg al lui Lebron James din NBA, găsit inconștient pe stradă

ADVERTISEMENT

Delonte West a avut o carieră respectabilă în NBA, asta după ce a jucat chiar cu Lebron James, la Cleveland Cavaliers.

Delonte West, fostul coleg al lui Lebron James în NBA, arestat în SUA

Fostul sportiv a ajuns însă în sapă de lemn din cauza problemelor pe care și le-a făcut în afara terenului. El trăiește de mai mulți ani pe străzile din Detroit, unde a fost văzut și filmat de fani care în urmă cu câțiva ani îl aplaudau la meciurile de milioane de dolari din NBA. Starea lui mentală a ajuns să fie una extrem de degradată, iar mai mulți foști colegi ar fi încercat să-l ajute pe acesta, fără succes pe termen lung, din păcate.

West a fost internat într-un centru de dezintoxicare și părea că scapă de problema drogurilor și a consumului, însă odată revenit în libertate, americanul a revenit la obiceiurile ce i-au adus această decădere incredibilă. Ultimul episod șocant în care a fost implicat sportivul este întâmplat acum câteva zile. El a fost găsit drogat și inconștient pe stradă, iar polițiștii l-au arestat și l-au dus la secție.

, West a refuzat ajutorul medical și a fost reținut tocmai pentru că sănătatea sa era pusă în pericol, cât și a oamenilor din jurul său. Acesta a fost lăsat să plece liber la câteva ore după incident și fanii deja critică decizia luată de autorități, spunând că fostul sportiv trebuie ajutat să-și revină și trimis din nou la dezintoxicare.

Cum a ajuns Delonte West să trăiască pe străzi

West şi‑a început cariera în Boston Celtics după ce a fost selectat la runda 1, poziţia 24, în draftul din 2004. Ulterior, el a evoluat pentru Seattle SuperSonics (în sezonul 2007‑08), apoi pentru între 2008 şi 2010, şi în cele din urmă pentru Dallas Mavericks în sezoanele 2011‑12 (şi semnând un an şi în 2012) înainte de a continua în ligile de dezvoltare sau internaţionale.

Pe durata carierei sale în , Delonte West a câştigat aproximativ 16,463,022 dolari în salarii contractuale. Contractul cel mai important l‑a semnat cu Cavaliers: în septembrie 2008, un acord pe trei ani în valoare de circa 12,7 milioane dolari. Deşi a câştigat milioane în timpul carierei sale sportive, West s‑a confruntat ulterior cu dificultăţi financiare şi de sănătate mintală, ceea ce a condus la o situaţie economică mult mai dificilă după retragere.