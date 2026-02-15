Șocant! Fostul patron de club a fost înjunghiat și jefuit în propria casă de o grupare de infractori

ADVERTISEMENT

Fawaz Al-Hasawi, fost patron în Premier League la Nottingham Forest, a trăit clipe de groază în propria casă. Mai mulți hoți au pătruns în locuința sa din centrul Londrei și l-au atacat cu un cuțit după ce omul de afaceri a încercat să riposteze.

Fostul patron milionar al lui Nottingham Forest, Fawaz Al-Hasawi, a fost înjunghiat în locuința sa după ce s-a confruntat cu mai mulți bărbați mascați, care au pătruns în interior prin efracție. Intenția infractorilor era să jefuiască vila de 10 milioane de lire sterline a magnatului.

În momentul în care indivizii au pătruns în casă, antreprenorul din Kuweit dormea. Încă nu se știe exact ce obiecte au dispărut din locuința sa, întrucât el a fost transportat la spital după ce a fost înjunghiat în mână și a suferit mai multe leziuni la nivelul gâtului.

Din fericire, doctorii au precizat că rănile sale nu sunt grave și nu îi pun viața în pericol. Hoții au reușit să fugă, iar identitatea lor nu este cunoscută momentan, însă investigațiile Poliției Metropolitane din Londra continuă.

Al-Hasawi are o colecție frumoasă de ceasuri pe care și-o afișează pe rețelele de socializare, fapt pentru care a devenit una dintre țintele grupărilor infracționale. În urma incidentului, mai multe persoane din zona Golfului care se află în Londra se tem în acest moment pentru siguranța lor. Al-Hasawi a fost patron la Nottingham Forest între 2012 și 2017,

Londra este cunoscută pentru astfel de infracțiuni. Ce alți fotbaliști au mai fost jefuiți în capitala Angliei

În urmă cu câteva săptămâni, locuința lui Ruben Dias, starul lui Manchester City, a fost devastată. Hoții au furat din casa portughezului ceasuri de lux, bijuterii și genți în valoare de peste un milion de lire sterline. Stoperul și iubita sa se mutaseră după Crăciun în noul lor conac, care este evaluat la 4 milioane de lire sterline.

În luna decembrie, Yves Bissouma, colegul lui Radu Drăgușin, a fost și el victima unui jaf, iar paguba suferită a fost de câteva sute de mii de lire. Nu a fost prima dată când mijlocașul din Mali este ținta hoților, casa lui fiind jefuită în alte două rânduri, iar în total a pierdut peste 1 milion de lire.

Nici Raheem Sterling nu a scăpat, iar pentru astfel de spargeri cu ținta pe casele fotbaliștilor din Premier League, care câștigă multe milioane de euro anual.