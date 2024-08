Șocant! Gigi Becali a dezvăluit cum au făcut arabii escrocherii cu banii de pe Florinel Coman: „Ei scot banii la sacoșă în Vietnam”

pentru 5 milioane de euro. Qatarezii au trimis banii pe jucător într-un cont din Vietnam, astfel că echipa lui Gigi Becali nu a încasat nimic până acum. Gigi Becali a dezvăluit cum se procedează în astfel de escrocherii.

Gigi Becali i-a dat în vileag pe cei de la Al Gharafa: „Ei scot banii la sacoșă în Vietnam”

FCSB nu a primit nici până în ziua de azi banii pentru Florinel Coman. Campioana României nu poate astfel să investească în alte transferuri pentru consolidarea echipei.

Gigi Becali a vorbit despre acest subiect. Patronul bucureștenilor a explicat ce se întâmplă de fapt în cazul unor escrocherii precum cea care a fost făcută cu banii pentru fostul său jucător.

„Cu banii pe Coman suntem la FIFA. O să luam 6 milioane, nu 5. Azi am trimis, ne-au cerut toate documentele. Probabil în două săptămâni le dau termen de judecată si îi obligă să ne dea banii. Nu o sa atace, ei tot timpul au dat mulți bani prin Vietnam.

E o filieră acolo, trimit banii acolo, în Vietnam scor banii la sacoșă, îi dă la o babă la care au intrat banii o mie, două mii de euro, îi face firmă pe numele ei, nu știe ea la 80 de ani ce semnează, îi dă o mie de lei.

„I-am dat în judecată am câștigat”

Ăia scot banii la sacoșă, ia tu… depinde de cât de mare au funcția în filieră, tu ia 2 milioane, ia și tu 500 de mii, ia și tu un milion, ia și tu 200 de mii.

De acum în colo să bage banii în cont, atunci e valabil transferul. Face FIFA încă ceva: intră banii la ei și ei plătesc, ca să nu mai zică că am dat banii în Vietnam. Și cu Keșeru iar am avut discuții de 2,7 milioane, iar am câștigat. I-am dat în judecată am câștigat banii după un an”, a declarat Gigi Becali la Palat.

Dumitru Dragomir știe adevărul din spatele poveștii controversate cu banii pentru transferul lui Florinel Coman

Transferul lui Florinel Coman a stârnit un val de reacții în fotbalul românesc. Suma care nu a mai ajuns în contul celor de la FCSB a fost trimisă într-un cont din Vietnam.

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal este de părere că: „Nu au avut bani și de asta au spus că au trimis banii în Vietnam. Ce cauți să îi dai banii în Vietnam, ce treabă are România cu Vietnam? Asta e o vrăjeală”, a spus Dumitru Dragomir la „MAX Profețiile lui Mitică”.

Gigi Becali, declarații după LASK - FCSB 1-1