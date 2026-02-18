Șocant! “Nevasta lui Prestianni l-a înșelat deja cu un mare negru, foarte probabil!”. Fostul coleg al lui Adrian Mutu, atac fără precedent în scandalul de rasism cu Vinicius. Video

ADVERTISEMENT

Gianluca Prestianni l-ar fi insultat într-un mod rasist pe Vinicius în partida din Champions League, iar scandalul este unul de proporții. Un fost mare fotbalist l-a atacat într-un mod suburban pe argentinianul de la Benfica.

Atac devastator după scandalul de rasism cu Vinicius

Iritat la culme de faptul că Prestianni l-ar fi făcut ”maimuță” pe Vinicius în timpul întâlnirii Benfica – Real Madrid 0-1, din prima manșă a play-off-ul pentru optimile de finală ale Champions League, Felipe Melo a șters pe jos cu fotbalistul lui Jose Mourinho.

ADVERTISEMENT

Fost coechipier cu Adrian Mutu la Fiorentina în sezonul 2008-2009, fostul mijlocaș brazilian a avut o ieșire scandaloasă la adresa lui Gianluca Prestianni, după incidentul petrecut pe Estadio da Luz din Lisabona.

”Ardeți-i pe rasiști! Ardeți-i pe rasiști! Soția lui (n.r. – Prestianni) l-a înșelat deja cu un mare negru, foarte probabil!”, a spus Felipe Melo, într-o scurtă filmare pe care a urcat-o pe rețelele de socializare și în care este îmbrăcat în tricoul lui Galatasaray.

ADVERTISEMENT

Felipe Melo em seu Instagram: "Fogo nos racistas! Fogo nos racistas! É isso mesmo. A Mulher dele (do Prestianni) já deve tê-lo traído com um negão" 📽️ Reprodução — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre)

De la ce a pornit scandalul de rasism

Jocul de Champions League dintre Benfica și Real Madrid a fost marcat de . După ce a marcat unicul gol, Vinicius s-a bucurat indecent în fața fanilor portughezi, iar Gianluca Prestianni a venit aproape de el și i-a spus ceva în timp ce avea tricoul tras peste gură.

ADVERTISEMENT

Imediat, superstarul ”galacticilor” a mers la arbitrul Francois Letexier și i-a transmis că a fost victima rasismului și i l-a indicat pe mijlocașul argentinian. Francezul a întrerupt jocul, spre nemulțumirea lusitanilor.

După aproximativ 10 minute în care au existat foarte multe parlamentări pe teren, meciul a fost reluat și s-a încheiat cu victoria la limită a lui Real Madrid, scor 1-0.

ADVERTISEMENT

Vinicius, reacție violentă după incidentul din Champions League

Atacantul brazilian al ”galacticilor” a luat atitudine după întâlnirea de la Lisabona și în special și despre abuzurile rasiste în general.

”Rasiștii sunt, mai presus de toate, lași. Au nevoie să își pună tricoul la gură ca să arate cât de slabi sunt. Dar tot ei se bucură de protecția celor care, teoretic, au obligația de a-i pedepsi. Nimic din ce s-a întâmplat azi nu e ceva nou pentru mine sau familia mea. Am luat cartonaș galben pentru că am sărbătorit un gol. Nici acum nu înțeleg de ce.

Una peste alta, a fost un protocol executat prost și care nu a ajutat cu nimic. Nu îmi place să fiu pus în situații de genul ăsta, cu atât mai puțin după o mare victorie, când titlurile de presă ar trebui să fie despre Real Madrid, dar este necesar să iau atitudine”, a declarat Vinicius.