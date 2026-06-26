Șocant! Soția fostului jucător al lui Dinamo, tăiată cu briceagul azi noapte în București! Femeia, urcată în ambulanță sub privirile Poliției. Exclusiv

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Ricardo Grigore (27 de ani), fostul jucător al lui Dinamo, a fost implicat, fără voia sa, într-un episod nefericit joi seară în București. Prezent la un eveniment alături de soția sa, a intrat la un moment dat într-un schimb de replici cu alți invitați de la petrecerea respectivă, iar totul a degenerat după ceva timp, în jurul miezului nopții.

Soția lui Ricardo Grigore, fostul jucător de la Dinamo, a ajuns la spital după ce a fost lovită cu un briceag în zona capului

Când se pregătea să plece, tocmai pe motiv că a simțit că lucrurile erau pe cale să ia o turnură nedorită, fundașul central a fost brucat de unul dintre acei indivizi, iar la un moment dat au fost aplicate și câteva lovituri de pumn. Ulterior, unul dintre bărbații respectivi a scos chiar un briceag și a încercat să lovească în direcția lui Grigore, moment în care soția lui, aflată lângă el, a intervenit.

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Din nefericire, obiectul a lovit-o pe ea în zona capului, motiv pentru care femeia a avut nevoie de intervenție medicală. La scurt timp, la localul respectiv, „Gama Fusion” din zona Vitan, s-a deplasat Poliția, dar și o ambulanță. Soția lui Ricardo Grigore a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar ulterior a fost dusă la spital, pentru a fi cusută în zona în care a fost lovită de acel briceag.

Cum a ajuns Ricardo Grigore să facă fotbal la Dinamo

În iarna acestui an, a semnat cu Real Aviles din Spania, după ce a plecat de la CS Tunari. Recent, , fotbalistul a povestit cum au fost începuturile sale la Dinamo: „Nu pot să uit niciodată prima zi la Dinamo. Era în vara lui 2007 sau 2008. Tatăl meu a făcut box la Dinamo și mă schimbam vis a vis de sala de box. Tata cunoștea pe cineva care i-a spus că se făcea o grupă pentru vârsta mea. Eu jucasem până atunci la o echipă satelit, la domnul Ion Moldova. La el am început să joc fotbal.

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Cei de la Dinamo m-au văzut acolo și m-au chemat. M-au înregistrat și am jucat imediat. Erau diferite antrenamentele și meciurile acolo, eram mai respectați pentru că eram la Dinamo. Am avut o generație foarte bună și antrenori foarte buni la copii și juniori, care m-au ajutat mult în carieră”.

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