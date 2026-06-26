Sport

Șocant! Soția fostului jucător al lui Dinamo, tăiată cu briceagul azi noapte în București! Femeia, urcată în ambulanță sub privirile Poliției. Exclusiv

Scene șocante în București! Fostul jucător de la Dinamo și soția sa au fost atacați în plină stradă, iar femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență!
Catalin Oprea
26.06.2026 | 12:11
Socant Sotia fostului jucator al lui Dinamo taiata cu briceagul azi noapte in Bucuresti Femeia urcata in ambulanta sub privirile Politiei Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Șocant! Soția fostului jucător al lui Dinamo, tăiată cu briceagul în București. Foto: colaj Fanatik
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Ricardo Grigore (27 de ani), fostul jucător al lui Dinamo, a fost implicat, fără voia sa, într-un episod nefericit joi seară în București. Prezent la un eveniment alături de soția sa, a intrat la un moment dat într-un schimb de replici cu alți invitați de la petrecerea respectivă, iar totul a degenerat după ceva timp, în jurul miezului nopții.

Soția lui Ricardo Grigore, fostul jucător de la Dinamo, a ajuns la spital după ce a fost lovită cu un briceag în zona capului

Când se pregătea să plece, tocmai pe motiv că a simțit că lucrurile erau pe cale să ia o turnură nedorită, fundașul central a fost brucat de unul dintre acei indivizi, iar la un moment dat au fost aplicate și câteva lovituri de pumn. Ulterior, unul dintre bărbații respectivi a scos chiar un briceag și a încercat să lovească în direcția lui Grigore, moment în care soția lui, aflată lângă el, a intervenit.

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Din nefericire, obiectul a lovit-o pe ea în zona capului, motiv pentru care femeia a avut nevoie de intervenție medicală. La scurt timp, la localul respectiv, „Gama Fusion” din zona Vitan, s-a deplasat Poliția, dar și o ambulanță. Soția lui Ricardo Grigore a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar ulterior a fost dusă la spital, pentru a fi cusută în zona în care a fost lovită de acel briceag.

Cum a ajuns Ricardo Grigore să facă fotbal la Dinamo

În iarna acestui an, Ricardo Grigore a semnat cu Real Aviles din Spania, după ce a plecat de la CS Tunari. Recent, cu ocazia unui interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, fotbalistul a povestit cum au fost începuturile sale la Dinamo: „Nu pot să uit niciodată prima zi la Dinamo. Era în vara lui 2007 sau 2008. Tatăl meu a făcut box la Dinamo și mă schimbam vis a vis de sala de box. Tata cunoștea pe cineva care i-a spus că se făcea o grupă pentru vârsta mea. Eu jucasem până atunci la o echipă satelit, la domnul Ion Moldova. La el am început să joc fotbal.

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Cei de la Dinamo m-au văzut acolo și m-au chemat. M-au înregistrat și am jucat imediat. Erau diferite antrenamentele și meciurile acolo, eram mai respectați pentru că eram la Dinamo. Am avut o generație foarte bună și antrenori foarte buni la copii și juniori, care m-au ajutat mult în carieră”. 

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Soția lui Ricardo Grigore, îngrijiri medicale în ambulanță

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