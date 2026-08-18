Șocant! Ștefan Baiaram, salvat să ajungă la cerșit în Barcelona! „L-am alergat prin cartier”. Exclusiv

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Ștefan Baiaram (23 de ani) a fost abandonat la naștere, iar ulterior, când avea doar câteva luni, a fost adoptat de către o familie din Craiova. La vârsta de doar 8 ani, a fost descoperit de Silviu Bogdan, cel care are o școală de fotbal și din această postură l-a dus după ceva timp pe jucător la Universitatea Craiova.

Silviu Bogdan, omul care l-a descoperit pe Ștefan Baiaram, dezvăluiri uluitoare despre fotbalistul de la Universitatea Craiova

Din acest motiv el deține și câteva procente din drepturile federative ale lui Baiaram, așa cum de altfel s-a mai întâmplat de-a lungul timpului și cu alți jucători importanți de la echipa din Bănie, descoperiți tot de el. Recent, , iar acum a povestit câteva episoade cruciale în dezvoltarea lui Baiaram, chestiuni menite să explice

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„Am văzut și declarația lui Giovanni (n.r. Becali). Tot așa, lui Giovanni i-am spus cu mulți ani în urmă despre Baiaram, îl știa și el. Nu tutore, eu am fost un fel de mentor al lui, de la 8 ani, când l-am văzut pe un teren la Facultatea de Sport, un teren foarte urât, l-am văzut și mi-a plăcut foarte mult. Colegii lui erau cu 4 ani mai mari și era cel mai bun. Și atunci l-am luat la mine la școala de fotbal și am avut grijă de el.

Cunosc foarte bine situația lui. El cu Bană au fost primii jucători, cu acordul domnului Rotaru, și bine a făcut, cărora le-am acordat și o bursă, din partea unui sponsor. Mi s-au cerut, când erau tineri, doi jucători și i-am dat pe cei doi. Cei doi au ajuns la Liga 1, Baiaram bineînțeles cu un potențial mult mai mare.

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Îl cunosc pe Fane de foarte, foarte mult timp și știu toată evoluția lui. Au fost momente în care nu m-a ascultat, chiar când era mic. La 14 ani sau la 15 ani l-am alergat prin cartierul Craiovița Nouă, unde stă el. Voiau să îl ducă niște impresari afară. Eram la o petrecere, în costum l-am alergat prin cartier. Am dat de el. Fane Baiaram atunci era plecat din țară și l-am salvat, să zic așa. Bine, era și interesul meu, era și interesul clubului”, a spus Silviu Bogdan inițial

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Cum a fost salvat Ștefan Baiaram de la a ajunge, foarte probabil, la cerșit în Spania

În continuare, el a povestit un moment crucial din viața lui Baiaram, când a fost foarte aproape să fie înfiat de către o altă familie, iar în acel moment au existat suspiciuni că persoanele respective ar fi avut anumite scopuri ascunse vizavi de el și, cel mai probabil, el ar fi ajuns chiar să cerșească pe străzile din orașele mari din Spania:

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„Alt moment important, cred că unul dintre cele mai importante momente… L-am alergat ca să nu semneze un contract de impresariat cu un domn. Voia să îl ducă afară. Eu am auzit, mi-a dat tatăl lui telefon. Următorul pas a fost chiar un moment foarte, foarte important, pe care lumea nu îl știe, dar aș vrea să îl spun la tine în emisiune, e în premieră.

Tot așa, la o vârstă fragedă, tutorele s-a despărțit la un moment dat de soție și Ștefan s-a dus în altă familie. Asta este legea în România, ți-l dă să ai grijă de el, dar familia trebuie să fie împreună. Și a nimerit la altă familie, avea 13-14 ani, dacă nu mă înșel. O familie din Buzău, care se ocupa cu înfierile, că după aia am cercetat și eu puțin. Au înfiat un băiat care cânta ori la acordeon, ori la vioară. După aia l-au întrebat dacă mai are vreun prieten, vreun frate, meseriaș pe așa ceva.

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A spus că nu cântă la vreun instrument, dar joacă fotbal foarte bine. Familia respectivă s-a mișcat foarte repede. Am avut mare noroc să nu îl înfieze, cred că era pe străzile din Barcelona sau pe la Madrid. Că știi cum fac ăștia, îi duc pe afară, cântă pe străzi. Nu știu dacă la cerșit, dar aveau un talent senzațional.

Aflu, mă duc la Direcția pentru Protecția Copilului, întâmplarea este că directorul de acolo este un verișor de-al meu. L-am întrebat dacă este vreun dosar ceva. Într-adevăr era dosarul, bineînțeles că nu l-a aprobat și îi mulțumesc pe această cale. O perioadă în care l-am salvat pe Fane, s-a integrat în familia lui, a revenit la familia care l-a crescut de la 6 luni”.