Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure

O proaspătă mămică de 18 ani a rămas fără bebelușul ei. La o oră de când a adus copilul pe lume, autoritățile au decis să i-l ia. Motivul pentru care micuțul a fost separat de mama lui.

Statul a luat copilul unei mămici de 18 ani la scurt timp după naștere

nu a apucat să se bucure de copilul ei proaspăt născut din cauza unei decizii luate de autorități. Incidentul care a revoltat o lume întreagă s-a petrecut într-un spital din Hvidovre, în apropiere de Copenhaga. Ivana Nikoline Brønlund, născută în Nuuk din părinți groenlandezi și fostă jucătoare în echipa națională de handbal a Groenlandei, a adus-o recent pe lume pe fiica sa, Aviaja-Luuna. După o oră de la naștere, tânăra a rămas fără bebeluș.

Municipalitatea locală a decis să îi ia copilul și să îl plaseze în asistență maternală, însă nu înainte de a o supune pe Ivana Nikoline Brønlund unor teste de „competență parentală”. Aceste teste au fost interzise persoanelor cu origini groenlandeze la începutul acestui an, după numeroase critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului și activiștilor. Legea a intrat în vigoare în mai, însă Brønlund tot a fost supusă unui astfel de test.

Autoritățile locale au început testarea lui Brønlund în aprilie, deși în ianuarie fusese anunțată interzicerea lor. Evaluările s-au finalizat în iunie, după ce legea intrase deja în vigoare. Cu trei săptămâni înainte de naștere, mămica de 18 ani a fost informată de către autorități că i se va lua copilul.

Motivul pentru care bebelușul a fost separat de mama lui

După finalizarea testelor, lui Brønlund i s-a spus că din cauza traumei sale suferite în urma abuzurilor comise de tatăl ei adoptiv, care se află acum în închisoare pentru agresiuni sexuale. Municipalitatea i-a spus că nu este „suficient de groenlandeză” pentru ca noua lege să se aplice, deși s-a născut în Groenlanda și are părinți groenlandezi.

Reprezentanții municipalității au refuzat să comenteze, susținând că este un caz confidential și că nu pot oferi detalii. Totuși, au recunoscut că au existat erori în procesul administrativ. De asemenea, municipalitatea a garantat că încearcă să respecte cerințele legale ale familiei și să găsească cea mai bună soluție posibilă pentru mama de 18 ani și fiica ei.

Pentru că a știut dinainte ce va urma, Ivana Nikoline Brønlund nu s-a putut bucura deloc de marele moment al venirii pe lume a micuței Aviaja-Luuna. Mămica de 18 ani s-a gândit mereu la clipa în care va fi despărțită de fiica ei și a declarat că a fost o perioadă cumplită pentru ea.

„Nu voiam să intru în travaliu, pentru că știam ce va urma. Îmi țineam copilul aproape cât timp era în burtică. Era cea mai apropiată legătură pe care o puteam avea cu ea. A fost o perioadă cumplită și dureroasă.”, a povestit mămica de 18 ani, pentru .

Activiștii organizează proteste pentru a-i face dreptate lui Brønlund

Acum, Brønlund are voie să-și vadă copilul sub supraveghere, o dată la două săptămâni. Timpul alocat vizitei este de două ore. Prima întâlnire a proaspetei mămici cu fiica ei a avut loc recent, însă a fost întreruptă brusc. Motivul? Bebelușul părea epuizat și suprastimulat.

Așa cum era de așteptat, cazul lui Brønlund a stârnit proteste în Groenlanda. De asemenea, sunt planificate manifestații similare și în Nuuk, Copenhaga, Reykjavík și Belfast. Militanții au cerut guvernului danez să intervină urgent pentru a o ajuta pe Brønlund. Mai multe voci ale activiștilor susțin că modul în care sunt folosite testele asupra persoanelor groenlandeze este „înspăimântător”.

„Suntem în fața unui eșec atât pentru copil, cât și pentru mamă, care necesită o acțiune de urgentă.”, a spus Laila Betelsen, fondatoarea unei asociații care sprijină părinții inuiți din Danemarca.