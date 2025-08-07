Sport

Șocat de moartea lui Jorge Costa, Mirel Rădoi a tras un semnal de alarmă: „Singurul judecat și prost e antrenorul. I-am sunat pe toți!”

Mirel Rădoi a fost extrem de afectat după decesul lui Jorge Costa, iar fostul internațional a lansat un avertisment pentru cei care practică meseria de antrenor.
07.08.2025 | 09:00
Mirel Rădoi a tras un semnal de alarmă după decesul șocant al fostului antrenor de la CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș, Jorge Costa. FOTO: colaj Fanatik

Fostul mare fundaș Jorge Costa, care a activat ca antrenor în fotbalul românesc, a decedat tragic marți, la vârsta de 53 de ani, din cauza unui infarct. Moartea tehnicianului portughez l-a afectat pe Mirel Rădoi, care a tras un semnal de alarmă cu privire la stresul la care sunt supuși antrenorii.

Mirel Rădoi, șocat de decesul lui Jorge Costa

Afectat puternic de decesul lui Jorge Costa, Mirel Rădoi a scos în evidență o problemă importantă a antrenorilor: stresul. Tehnicianul portughez, care a lucrat în trecut și în România, la CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș, a plecat dintre noi din cauza unui infarct, la doar 53 de ani.

„Șocant, îl știam un om activ, cu personalitate, dar vedeți cum e cu meseria asta. Nu degeaba a fost declarată timp de patru ani de zile cea mai stresantă meserie. Toată lumea se pricepe la fotbal, mai puțin antrenorul.

Singurul care este judecat și este prost este antrenorul. Când eram jucător mă gândeam că această carieră e foarte ușoară. Ajungi la stadion, faci antrenamentul 30 de minute și gata, ai terminat, pe când eu stăteam 5 ore.

Când am ajuns antrenor mi-am sunat toți antrenorii să le cer scuze, când am văzut cât timp îți ocupă. Cred că stresul ăsta și-a spus cuvântul și despre el”, a declarat tehnicianul Universității Craiova.

Federația Portugheză de Fotbal, mesaj emoționant după decesul lui Jorge Costa

Decesul lui Jorge Costa a avut un impact imens asupra fotbalului mondial. Jose Mourinho, care l-a antrenat pe fostul mare fundaș la FC Porto, a fost extrem de emoționat după tragicul eveniment și a vorbit despre relația sa cu Jorge Costa.

De-a lungul carierei, Costa a scris istorie în tricoul lui FC Porto, dar și la echipa națională a Portugaliei, pentru care a strâns 50 de selecții între 1992 și 2002. „Jorge Costa a fost unul dintre cei mai remarcabili jucători ai unei generații care a contribuit la evoluția fotbalului portughez.

La FC Porto, clubul vieții sale, a fost căpitan, a câștigat titluri naționale și internaționale și a atins statutul de legendă. Moartea sa a lăsat Federația Portugheză de Fotbal și întregul fotbal portughez în stare de șoc. Pe lângă faptul că a fost jucător, antrenor și director, va rămâne un om cu convingeri, direct în relațiile sale și cu o personalitate puternică”, a transmis Federația Portugheză pe site-ul oficial.

