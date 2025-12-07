Sociologul Marian Preda, despre alegerile din București: „Lucrurile s-au clarificat. Se votează inteligent, independent de manipulările grosolane”

ADVERTISEMENT

Sociologul Marian Preda, rector al Universității din București, a analizat situația votului pentru Primăria Capitalei cu patru ore înainte de închiderea urnelor, oferind o părere complet diferită față de zvonurile din timpul zilei.

Ce spune sociologul Marian Preda despre alegerile pentru PMB: „Bucureștenii au votat inteligent”

Sociologul susține că a adunat mai multe informații din diferite surse, iar lucrurile sunt deja clare în privința primelor trei locuri și nu se mai pot produce surprize la ora 21:00. Profesorul contrazice sondajele vehiculate pe surse, pe care le numește „mincinoase și manipulatoare”.

care începe cu cifra 3 (adică peste 30%) și va avea o distanță sigură față de locurile doi și trei. Fără a da un nume, fiindcă acest lucru este interzis, Marian Preda a lăsat să se înțeleagă că rezultatul va fi unul care confirmă orientarea democratică a orașului.

Există o diferență clară între locurile 1 și 2

„La ora 17.00, cu 4 ore înainte de închiderea urnelor la București, tendințele sunt, în linii mari, aceleași. Probabil va fi o prezență de 38% +/- 1.5%, adică între 36.5 și 39.5%, mai degrabă spre limita inferioară. Din ce știu acum (cumulând informații parțiale disparate obținute din mai multe surse relevante) s-au cam clarificat lucrurile și cu primele 3 locuri și nu cred că mai pot avea loc mari surprize privind ierarhia și scorurile pentru primii 3.

Spre deosebire de cele mai multe sondaje (unele mincinoase și manipulatoare) se va câștiga cu o primă cifră cu 3 și cu o diferență clară față de locul 2 și față de locul 3. Nu pot spune decât că gena democrației nu a dispărut din ADN-ul bucureștenilor. Cea mai mare surpriză vor fi locurile 4 și 5 și scorurile lor. Se votează inteligent, util, independent de încercările grosolane de manipulare care ulterior nu trebuie uitate”, a postat Marian Preda pe contul personal de socializare.

Câți bucureșteni au votat până la 18:30. Femeile s-au mobilizat mai bine decât bărbații

crește încet spre seară. Până la ora 18:30, datele oficiale arată că au trecut pe la secțiile de votare puțin peste o jumătate de milion de oameni, mai exact 518.113 alegători. Asta înseamnă un procent de 28,72% din totalul celor care au drept de vot în Capitală.

De asemenea, există o diferență clară între femei și bărbați. Doamnele s-au mobilizat mult mai bine, ieșind în număr de aproape 275.000 la urne, față de doar 243.000 de bărbați. De asemenea, s-a stabilit și care a fost cea mai aglomerată oră a zilei. Cei mai mulți bucureșteni au preferat să voteze la prânz. Vârful de prezență s-a înregistrat în intervalul orar 12:00 – 13:00, când peste 10.500 de persoane și-au exprimat opțiunea într-o singură oră.