Sociologul Mirel Palada, anunț surprinzător înainte de exit-poll. Bucureștenii își aleg viitorul primar: „Locul 1, 30%”.

Sociologul Mirel Palada a oferit ultimele date culese de Sociopol înainte de alegerile din 7 decembrie: bucureștenii își aleg noul primar, după ce locul a rămas vacant în urma alegerii lui Nicușor Dan ca președinte al țării.

Fără să ofere nume, Palada a spus că persoana de pe primul loc are un avantaj clar față de locul al doilea. Pe locul trei, sondajul pe care directorul Sociopol l-a realizat o dă pe una dintre cele două candidate femei, care s-ar afla în scădere puternică.

Cu câteva zeci de ore înainte să aflăm rezultatele de la alegerile din București, Mirel Palada a oferit câteva date care contrazic celelalte analize sociologice realizate în ultimele zile despre favoriții la capitală. Palada susține că locul unu nu are cum să coboare din fruntea clasamentului, tendința fiind clară.

„Primul are peste 30%. În creștere clară. Va câștiga cu siguranță. Al doilea are sub 30. Stagnează. Nicio șansă să câștige. A treia, clar sub 20. În scădere puternică, nicio șansă să câștige, deși instituțiile mercenare dau dude de sondaje de te doare mintea. E posibil să ajungă la egalitate cu al patrulea. Al patrulea e al patrulea, iar se va face de râs. Să nu ziceți că nu v-am spus”, a scris Mirel Palada pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan, printre primii politicieni prezenți la vot

au un rol crucial pe scena politică, bătălia între partidele aflate la guvernare fiind una destul de strânsă conform sondajelor realizate pe toată durata campaniei electorale. Candidații s-au prezentat încă de dimineață la secțiile de vot, transmițând un mesaj de încredere bucureștenilor, pe care i-a îndemnat să iasă la vot și să își exprime punctul de vedere, indiferent pentru cine optează. Și a votat în prima parte a zilei, spunând, în glumă, că e pentru prima oară după mulți ani când votează cu altcineva decât cu el însuși.