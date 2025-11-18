Șocul alegerilor din București pentru coaliția PNL-PSD. Reforma abandonată care ar putea deveni prioritate. „Să conștientizeze că vine AUR peste ei”

ADVERTISEMENT

Alegerile din București par să prefigureze două bătălii distincte. Pe de o parte, avem lupta dintre candidații celor trei mari partide din coaliția de guvernare, dar, și pe de altă parte, lupta acestor partide cu valul curentului suveranist. Cu un electorat stabil la circa 25% în Capitală, într-o cursă cu patru candidați principali, Anca Alexandrescu – principalul candidat pe culoarul suveranist, are o șansă să ajungă viitorul primar al Capitalei, după cum arată și unele sondaje recente. Spaima că ar putea pierde Primăria Capitalei i-a făcut pe unii lideri politici să regrete că nu avem alegeri în două tururi pentru alegerea primarilor.

Candidații care vorbesc acum de alegerea primarilor în două tururi

La începutul anului, când PSD încerca să-și mobilizeze primarii în sprijinul candidatului Crin Antonescu, Paul Stănescu le reamintea acestora că fără o victorie a candidatului susținut de alianța PNL-PSD-UDMR sigur se va ajunge la alegeri locale în două tururi. Astăzi, cu câteva zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, candidatul PNL invocă votul util pentru o victorie în 7 decembrie și deplânge lipsa alegerilor în două tururi.

„Cel mai probabil teoria votului util va intra în practică. Oamenii se vor uita la cine are mai multe șanse să oprească candidatul extremist”, la începutul acestei luni. Același candidat sublinia zilele trecute că, după aceste alegeri, coaliția ar trebui să facă eforturi pentru revenirea la alegeri în două tururi aducând în discuție legitimitate primarilor aleși cu mai puțin de 30% din voturi. „Legitimitatea este foarte importantă şi poate ne revenim şi discutăm, după aceste alegeri, anul viitor, la modul serios, la revenirea la două tururi pentru alegerea primarilor, pentru că nu poate decât să facă bine democraţiei”, spunea acesta.

Riscul ca un candidat extremist să câștige Primăria Capitale a fost invocat în urmă cu o săptămână și de către premierul Ilie Bolojan, care însă a spus că-și pune speranțele în înțelepciunea electoratului. „Eu am încredere întotdeauna şi de multe ori s-a văzut asta, uneori cetăţenii noştri, cetăţeni românii, cetăţenii Bucureştiului sunt mai inteligenţi decât oamenii politici şi vor da un vot cerebral. Am încredere că vor gândi care este votul util pentru Bucureşti”, spunea Ilie Bolojan.

PNL, unul dintre partidele care a blocat reforma electorală

După alegerile din 2020, prim-vicepreședintele PNL de atunci, europarlamentarul Rareș Bogdan, spunea că revenirea la alegerea primarilor în două tururi reprezintă „prioritatea numărul unu a liberalilor”. Premierul Ludovic Orban a încercat chiar să treacă măsura în acel an, când era premierul guvernului minoritar, însă a fost blocată printr-o moțiune susținută de PSD și UDMR. De atunci, liberalii au acceptat să îngroape această reformă de dragul coaliției cu PSD.

„Se vede că Ciucu, candidatul care a început să vorbească despre votul util după ultimele sondaje, și chiar Bolojan însuși a spus că trebuie să vedem ce facem cu această reformă. Nu te poți aștepta ca electoratul să ne salveze mereu. Ani de zile, inclusiv PNL, au tărăgănat această reformă, și acum când îți ajunge cuțitul la os să speri că te scapă electoratul de necazuri. Ăsta e momentul să conștientizeze că nu mai merge nici măcar la marile primării. Că vine AUR-ul peste ei. Și că dacă nu trec la două tururi, cum au avut norocul la prezidențiale, care dacă erau într-un tur pățeau la fel, dățile viitoare chiar și cu două tururi riscurile încep să fie foarte mari.

S-au bazat că le tot merge așa, că își conservă bine pozițiile, dar uite că nu mai merge. E timp până în 2028 să schimbe legislația”, a declarat, pentru FANATIK, George Jiglău, profesor la Facultatea de Științe Politice a UBB.

Doar o victorie a Ancăi Alexandrescu poate schimba lucrurile

Așa cum FANATIK scria la începutul acestui an, partide politice care au monopolizat 99% din primăriile din țară, adică PSD, PNL și UDMR, s-au poziționat împotriva acestei măsuri în condițiile în care le-ar amenința primăriile câștigate. și marile partide politice. De altfel, trecerea la votul într-un singur tur a fost făcută de PDL, atunci când era cel mai mare partid din țară, în anul 2011. Acum, în ultimii cinci ani, toate încercările de revenire la sistemul cu două tururi – au fost inițiative din partea USR și AUR – au fost blocate de către cele trei partide.

Analiștii politici sunt de părere că acum ar putea produce șocul necesar pentru ca PSD și PNL să schimbe legea electorală. Consultantul politic Adi Zăbavă este de părere că o victorie a candidatei care are deja susținerea celor de la AUR nu este imposibilă. În opinia sa, dacă electoratul suveranist se mobilizează exemplar, și vor exista presiuni pentru un vot util, iar în același timp votul dreptei se va fragmenta – atunci, un rezultat surprinzător poate deveni probabil.

Totuși, acesta crede că doar un astfel de rezultat ar putea determina revenirea la alegerile în două tururi pentru primari și doar după ce calculele le vor arăta acestor partide că la alegerile viitoare vor pierde mai mult în fața suveraniștilor pe actualul sistem.

„E posibil să vedem acest lucru în cazul victoriei Ancăi Alexandrescu. Cred că doar așa PSD și PNL ar lua în calcul trecerea la două tururi de scrutin. Ar fi un prim semnal foarte puternic pentru ce s-ar putea întâmpla în 2028.

Cred că această decizie nu se va lua fără niște calcule clare, care vor fi făcute până la nivel de comună, în care cele două partide să vadă dacă le va aduce vreun beneficiu într-o situație ipotetică real-dezastruoasă în 2028. Dacă ar fi să translatăm situația de astăzi către 2028 cu siguranță numărul primarilor AUR ar crește vertiginos, atât pe fondul votului politic, dar și pe fondul migrației multor primari dinspre PNL și PSD spre AUR.

Această discuție nu va apărea decât dacă Anca Alexandrescu va câștiga transmițând o undă de șoc în politica românească. Nu va fi însă o decizie luată pentru o mai bună reprezentare democratică, pentru o însănătoșire a societății, ci doar pe baza calculelor partidelor – dacă vor ajunge la concluzia că așa vor avea un câștig”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Adrian Zăbavă.

Partidele ar deveni mai puternice

Și analistul politic Cristi Roșu este de părere că o înfrângere la București ar putea reprezenta o motivație serioasă pentru ca marile partide să adopte această reformă electorală, subliniind că este o măsură cerută insistent de către societatea civilă, și susținută atât de premierul Ilie Bolojan cât și de către președintele Nicușor Dan.

„Pe măsură ce ne apropiem de 2028, dacă AUR va rămâne la fel de relevant, s-ar putea să-și dea seama că AUR nu va putea fi înfrânt într-un singur tur în foarte multe zone, ceea ce, dacă lucrurile rămân așa, e și pe cale să se întâmple”, a declarat acesta, pentru FANATIK.

În plus, în opinia analistului politic, chiar dacă este o măsură prin care aceste partide ar putea pierde unele posturi de primari, ea ar putea, paradoxal, să întărească partidele politice. Mai exact, aleșii locali, primari și liderii la nivel de județ, ar deveni mult mai puternici chiar în interiorul acestor partide cu o altă legitimitate în spate.

„PNL și PSD au pierdut foarte mult din faptul că alegerile sunt într-un singur tur. În ce sens, președinții de CJ și primarii PNL și PSD, partidele cu cei mai mulți primari, și-au pierdut din relevanță. Am văzut asta în timpul alegerilor prezidențiale și parlamentare. Primarii nu mai sunt atât de puternici, pentru că ei au ajuns primari cu 13 -17% din totalul de voturi.

Pentru ca aceste partide să-și revină, cred că i-ar ajuta foarte mult alegerile în două tururi. Atunci ar avea niște lideri adevărați în teritoriu, și nu doar niște zone în care au câștigat niște alegeri”, a mai declarat analistul politic Cristi Roșu, pentru FANATIK.