Șocul Manchester City! Record absolut de vânzări pentru Premier League: 174 milioane lire sterline

Și i-a adus pe Erling Haaland, Julian Alvarez, Kalvin Phillips și Stefan Ortega, cheltuind aproape 100 de milioane de lire sterline.

Desigur, sumele parcă fără limită aflate la dispoziția lui Pep Guardiola pentru achiziții nu reprezintă o știre. Nu același lucru este însă valabil dacă privim și-n partea cealaltă a balanței contabile. Căci ”cetățenii” au reușit să stabilească un nou record al Premier League în ceea ce privește veniturile din vânzarea de jucători.

S-a vorbit mai mereu, de la sosirea lui Pep Guardiola pe Etihad, că Ba chiar au existat și solicitări ale grupărilor de top din alte campionate să le fie studiată cu atenția contabilitatea.

Și nu este exclus ca în anumite momente acuzele să fi fost justificate. Numai că, iată, iese la iveală și o altă față a monedei. Recordul stabilit de Chelsea, acum cinci ani, când vindea jucători de 166 de milioane de lire sterline, a căzut.

Totul a început în iarnă. Cu plecarea lui Ferran Torres, la FC Barcelona, pentru 55 milioane de lire sterline. Pentru ca grosul să vină în această vară.

Desigur, cea mai mare parte a încasărilor au venit din trei mutări. Plus cele 77 (45+32) achitate de Arsenal în schimbul lui Gabriel Jesus și Oleksandr Zinchenko.

Nu trebuie însă neglijate nici cele 29 de milioane de lire sterline plătite de Southampton pentru doi puști din Academie, Gavin Bazunu și Romeo Lavia.

Alte 20 de milioane au venit pentru alți cinci jucători ale căror nume, trebuie să acceptați, nu spun nimic.

Manchester City have held the biggest summer sale in history this summer.

City have also broken the player sales record in a calendar year, adding in the £55M sale of Ferran Torres at the start of January.

Sam Edozie is likely to leave too for around £10M.

[ ]

— mcfc lads (@mcfc_lads)