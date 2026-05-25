Șocul sezonului! O echipă de Liga a 2-a va participa în Europa League după victoria cu Sporting din Cupa Portugaliei. Video

Clubul Torreense a produs poate cel mai mare șoc al sezonului în fotbalul european. Echipa din eșalonul secund a reușit să câștige Cupa Portugaliei, învingând-o în marea finală pe mult mai bine cotata Sporting Lisabona. Scorul final a fost 2-1, un rezultat ce a fost stabilit în prelungiri, asta după ce în primele 90 de minute, cele două echipe au încheiat la egalitate, 1-1. Astfel, cei de la Torreense au obținut biletele pentru următoarea ediție de UEFA Europa League.
Cei de la Torreense au reușit să câștige marea finală, în ciuda faptului că adversarul lor a fost nimeni altul decât Sporting Lisabona, echipa care a terminat pe locul al doilea în prima ligă a Portugaliei. Divizionara secundă a cucerit trofeul cu două goluri marcate din tot atâtea șuturi expediate pe spațiul porții adverse și va participa în cupele europene pentru prima dată în istoria clubului.
Torreense a deblocat tabela în cel de-al 4-lea minut al întâlnirii, grație reușitei semnate de Kevin Zohi, însă gruparea din Lisabona a izbutit să egaleze prin Luis Suarez, fostul jucător de la Olympique Marseille, care a echilibrat scorul în minutul 54. Până la finalul celor 90 de minute, niciuna dintre cele două echipe nu a mai găsit drumul spre gol, iar astfel, finala a intrat în prelungiri, unde s-a produs, cu adevărat, marea supriză. Micuțul club de liga a 2-a a primit o lovitură de pedeapsă, ca urmare a neglijenței lui Araujo, care a fost și eliminat, iar fundașul Stopira a transformat de la punctul cu var în minutul 113 și a trimis cupa la Torreense.
Ba mai mult, cei de la Torreense sunt la un pas de promovarea în Primeira Liga, unde au evoluat ultima oară în stagiunea 1991/1992. Echipa pregătită de Luis Tralhao a terminat pe locul al 3-lea în eșalonul secund din Portugalia și urmează să joace returul barajului de menținere/promovare împotriva celor de la Casa Pia. Prima manșă, disputată în deplasare de Torreense, s-a încheiat la egalitate, cu scorul de 0-0.
Micuța echipă portugheză vine din Torres Vedras, un orășel aflat în apropiere de Lisabona, iar triumful obținut în Cupa Portugaliei a adus primul trofeu major din vitrina clubului. În prezent, întregul lot al celor de la Torreense este cotat de Transfermarkt la numai 9.58 milioane de euro.