Șocul sezonului! O echipă de Liga a 2-a va participa în Europa League după victoria cu Sporting din Cupa Portugaliei. Video

Surpriză imensă în lumea fotbalului! Vezi pe site-ul FANATIK ce echipă din Liga a 2-a a câștigat Cupa Portugaliei și va participa în cupele europene în stagiunea următoare.
Dragos Petrescu
25.05.2026 | 08:00
Divizionara secundă Torreense a bătut-o pe Sporting în finala Cupei Portugaliei și s-a calificat în Europa League // FOTO: X
Clubul Torreense a produs poate cel mai mare șoc al sezonului în fotbalul european. Echipa din eșalonul secund a reușit să câștige Cupa Portugaliei, învingând-o în marea finală pe mult mai bine cotata Sporting Lisabona. Scorul final a fost 2-1, un rezultat ce a fost stabilit în prelungiri, asta după ce în primele 90 de minute, cele două echipe au încheiat la egalitate, 1-1. Astfel, cei de la Torreense au obținut biletele pentru următoarea ediție de UEFA Europa League.

Cei de la Torreense au reușit să câștige marea finală, în ciuda faptului că adversarul lor a fost nimeni altul decât Sporting Lisabona, echipa care a terminat pe locul al doilea în prima ligă a Portugaliei. Divizionara secundă a cucerit trofeul cu două goluri marcate din tot atâtea șuturi expediate pe spațiul porții adverse și va participa în cupele europene pentru prima dată în istoria clubului.

Torreense a deblocat tabela în cel de-al 4-lea minut al întâlnirii, grație reușitei semnate de Kevin Zohi, însă gruparea din Lisabona a izbutit să egaleze prin Luis Suarez, fostul jucător de la Olympique Marseille, care a echilibrat scorul în minutul 54. Până la finalul celor 90 de minute, niciuna dintre cele două echipe nu a mai găsit drumul spre gol, iar astfel, finala a intrat în prelungiri, unde s-a produs, cu adevărat, marea supriză. Micuțul club de liga a 2-a a primit o lovitură de pedeapsă, ca urmare a neglijenței lui Araujo, care a fost și eliminat, iar fundașul Stopira a transformat de la punctul cu var în minutul 113 și a trimis cupa la Torreense.

Torreense poate obține și promovarea în prima ligă portugheză!

Ba mai mult, cei de la Torreense sunt la un pas de promovarea în Primeira Liga, unde au evoluat ultima oară în stagiunea 1991/1992. Echipa pregătită de Luis Tralhao a terminat pe locul al 3-lea în eșalonul secund din Portugalia și urmează să joace returul barajului de menținere/promovare împotriva celor de la Casa Pia. Prima manșă, disputată în deplasare de Torreense, s-a încheiat la egalitate, cu scorul de 0-0.

Micuța echipă portugheză vine din Torres Vedras, un orășel aflat în apropiere de Lisabona, iar triumful obținut în Cupa Portugaliei a adus primul trofeu major din vitrina clubului. În prezent, întregul lot al celor de la Torreense este cotat de Transfermarkt la numai 9.58 milioane de euro.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
