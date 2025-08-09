Șocul trăit de o mamă când a văzut ecografia cu bebelușul ei. „De fiecare dată când mă uit la ea, îmi vine să râd”

Pentru viitoarele mămici, ecografia este un moment special. Practic, este prima întâlnire cu bebelușul lor, așa că emoțiile sunt la cote maxime. În timp ce unele femei plâng când își văd copilul, o mămică a început să râdă în hohote când a văzut ecografia bebelușului ei.

Surpriza de care a avut parte la ecografie o viitoare mămică

Mămicile trec mereu printr-un carusel de emoții și trăiri, iar mersul la ecograf este unul dintre cele mai importante momente pentru ele. Acea senzație este unică și reprezintă o amintire de suflet pentru viitoarele mămici.

De obicei, mămicile plâng atunci când își văd pentru prima dată bebelușul, chiar dacă este doar pe ecranul de la ecograf. Ei bine, există și excepții, iar una dintre ele este Amy Baldwin, o mămică de 38 de ani.

Însărcinată în 12 săptămâni, , însă nici prin gând nu i-a trecut că va avea parte de o surpriză. Ecografia cu bebelușul ei a trimis-o pe viitoarea mămică cu gândul la o celebritate, iar de atunci, nu s-a mai putut opri din râs.

Femeia a realizat că bebelușul ei seamănă cu un star TV

Amy Baldwin a povestit pentru că fiul ei cel mare a văzut asemănarea. Apoi, după ce a stat și a analizat mai bine ecografia, a văzut că băiețelul ei are dreptate. Mai exact, Aceasta este co-prezentatoarea emisiunii „Strictly Come Dancing”, varianta britanică a „Dansez pentru tine”, difuzată de BBC One.

„La început n-am observat, dar copilul meu cel mare a spus: «De ce arată bebelușul ca Claudia Winkleman?» Din momentul în care a zis asta, nu am mai putut să nu văd asemănarea. De fiecare dată când privesc imaginea, nu mă pot abține să nu râd. Claudia este un simbol național, dar nu sunt sigură că vreau să o nasc pe ea!”, a spus Amy Baldwin, pentru sursa menționată.

Amy Baldwin are deja o comunitate impresionantă de peste 78.000 de fani pe TikTok. Viitoarea mămică a vrut să vadă și părerile celor din online, așa că a postat imaginea cu ecografia bebelușului ei. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară.

„Claudia e adorabilă, deci și bebelușul tău va fi.”, a comentat Scarlett Moffatt, vedeta din Goggle Box.

Internauții i-au spus lui Amy că unul dintre prenumele bebelușului ar trebui să fie Claudia. Dacă va ține sau nu cont de recomandare rămâne de văzut. Totuși, este clar că toate comentariile au amuzat-o copios pe viitoarea mămică.