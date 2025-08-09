News

Șocul trăit de o mamă când a văzut ecografia cu bebelușul ei. „De fiecare dată când mă uit la ea, îmi vine să râd”

Ecografia bebelușului a lăsat-o fără cuvinte pe o viitoare mămică. Ce a putut să descopere femeia la o privire mai atentă.
Claudia Şoiogea
09.08.2025 | 08:30
Socul trait de o mama cand a vazut ecografia cu bebelusul ei De fiecare data cand ma uit la ea imi vine sa rad
Ce a observat o viitoare mămică în ecografia bebelușului ei. Sursa foto: captură TikTok

Pentru viitoarele mămici, ecografia este un moment special. Practic, este prima întâlnire cu bebelușul lor, așa că emoțiile sunt la cote maxime. În timp ce unele femei plâng când își văd copilul, o mămică a început să râdă în hohote când a văzut ecografia bebelușului ei.

ADVERTISEMENT

Surpriza de care a avut parte la ecografie o viitoare mămică

Mămicile trec mereu printr-un carusel de emoții și trăiri, iar mersul la ecograf este unul dintre cele mai importante momente pentru ele. Acea senzație este unică și reprezintă o amintire de suflet pentru viitoarele mămici.

De obicei, mămicile plâng atunci când își văd pentru prima dată bebelușul, chiar dacă este doar pe ecranul de la ecograf. Ei bine, există și excepții, iar una dintre ele este Amy Baldwin, o mămică de 38 de ani.

ADVERTISEMENT

Însărcinată în 12 săptămâni, Amy Baldwin a mers la ecograf, însă nici prin gând nu i-a trecut că va avea parte de o surpriză. Ecografia cu bebelușul ei a trimis-o pe viitoarea mămică cu gândul la o celebritate, iar de atunci, nu s-a mai putut opri din râs.

Femeia a realizat că bebelușul ei seamănă cu un star TV

Amy Baldwin a povestit pentru The Sun că fiul ei cel mare a văzut asemănarea. Apoi, după ce a stat și a analizat mai bine ecografia, a văzut că băiețelul ei are dreptate. Mai exact, bebelușul arăta ca vedeta Claudia Winkleman. Aceasta este co-prezentatoarea emisiunii „Strictly Come Dancing”, varianta britanică a „Dansez pentru tine”, difuzată de BBC One.

ADVERTISEMENT
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus...
Digi24.ro
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump

„La început n-am observat, dar copilul meu cel mare a spus: «De ce arată bebelușul ca Claudia Winkleman?» Din momentul în care a zis asta, nu am mai putut să nu văd asemănarea. De fiecare dată când privesc imaginea, nu mă pot abține să nu râd. Claudia este un simbol național, dar nu sunt sigură că vreau să o nasc pe ea!”, a spus Amy Baldwin, pentru sursa menționată.

ADVERTISEMENT
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat...
Digisport.ro
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
amy baldwin claudia winkleman
Bebelușul lui Amy Baldwin seamană cu Claudia Winkleman. Sursa foto: TikTok, Instagram

Amy Baldwin are deja o comunitate impresionantă de peste 78.000 de fani pe TikTok. Viitoarea mămică a vrut să vadă și părerile celor din online, așa că a postat imaginea cu ecografia bebelușului ei. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară.

ADVERTISEMENT

„Claudia e adorabilă, deci și bebelușul tău va fi.”, a comentat Scarlett Moffatt, vedeta din Goggle Box.

Internauții i-au spus lui Amy că unul dintre prenumele bebelușului ar trebui să fie Claudia. Dacă va ține sau nu cont de recomandare rămâne de văzut. Totuși, este clar că toate comentariile au amuzat-o copios pe viitoarea mămică.

@thehustlemumma #12weekscan #babylookalike #funnyscan #viral #trending #whatthehelly ♬ original sound – thehustlemumma

Românii cu datorii la stat ar putea apărea pe „lista rușinii”. Ce măsuri...
Fanatik
Românii cu datorii la stat ar putea apărea pe „lista rușinii”. Ce măsuri pregătesc autoritățile fiscale
„Moartea este o iluzie”. Experiența cutremurătoare a unei femei care a murit pentru...
Fanatik
„Moartea este o iluzie”. Experiența cutremurătoare a unei femei care a murit pentru câteva minute
„Ținutul Jaguarului Alb” există! Descoperirea uimitoare făcută de arheologi care schimbă tot ce...
Fanatik
„Ținutul Jaguarului Alb” există! Descoperirea uimitoare făcută de arheologi care schimbă tot ce se știa despre mayași
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția...
iamsport.ro
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția asta o am'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!