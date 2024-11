Șocul trăit de o mireasă în ziua nunții. Ce a putut să pățească în momentul în care a ajuns la restaurant

Prin ce a putut să treacă o mireasă în cea mai importantă zi din viața ei. Șocul pe care l-a trăit femeia fix în momentul în care a ajuns la restaurant.

Coșmarul prin care a trecut o mireasă chiar în ziua nunții. A povestit totul în mediul online

Nunta este, de departe, unul dintre cele mai importante evenimente din viața unei mirese. Dincolo de emoții, miresele sunt stresate în astfel de momente pentru că vor ca totul să decurgă ca la carte.

ADVERTISEMENT

Ei bine, uneori, mai există și excepții de la evenimentele perfecte. A trăit asta pe pielea ei Kalina Marie care a decis să povestească totul în mediul online.

Luni de zile, . S-a asigurat că totul ca decurge conform planului și că petrecerea va fi una reușită. Însă, când a ajuns la restaurant, avut parte de un adevărat șoc.

ADVERTISEMENT

Kalina Marie și-a dorit ca nunta ei să fie o petrecere restrânsă cu persoanele apropiate. Tocmai de aceea, a avut doar 75 de invitați alături de care a vrut să se simtă bine și să petreacă toată noaptea.

Kalina Marie nu își poate explica de ce invitații ei au lipsit de la nuntă

Când a ajuns la restaurant, a avut parte de un adevărat șoc. Din cei 75 de invitați, doar 5 s-au prezentat la restaurant. Deși a sperat să fie o glumă, a fost trista realitate.

ADVERTISEMENT

Kalina Marie a făcut haz de necaz și a povestit totul pe TikTok. Mireasa a filmat momentul în care a deschis ușa restaurantului crezând că va fi întâmpinată de 75 de persoane, însă, în schimb, locația a fost goală.

”Aceasta este intrarea noastră la balul mascat. Balul mascat despre care am vorbit EXCESIV în ultimele 10 luni. Același bal la care nu doar că am invitat digital 75 de persoane, dar am și cheltuit bani pentru a trimite 25 de invitații frumoase.”, a scris Kalina pe TikTok.

ADVERTISEMENT

Inițial, mireasa a vrut să amâne intrarea, în speranța că invitații vor ajunge mai târziu. Din păcate, nimeni nu și-a făcut apariția, iar mireasa și mirele au fost întâmpinați doar de cele 5 persoane prezente în locație.

”Visam să intru și să fiu întâmpinată de o mulțime care să ne aplaude, strigând și aclamând pentru noi în semn de sărbătoare. Tot ce am văzut era o femeie care încerca să își păstreze calmul, pentru că nu avea idee cum să facă față unei locații aproape goale.”, a mai spus mireasa.

Așa cum era de așteptat, Kalina și-a pus multe întrebări și nu a înțeles de ce nu a ajuns nimeni la nunta ei. Însă, acest eveniment a ajutat-o să se convingă, încă o dată, că familia îi va fi mereu alături.