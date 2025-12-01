Sport

Șocul zilei în fotbalul european: victorie cu cotă 45.00 la meciul fostului atacant de la Craiova și U Cluj!

Cel mai nebun meci al zilei s-a încheiat cu o victorie neașteptată, chiar sub ochii unui român. Iar cota de 45.00 a fost una care putea aduce o groază de bani celor care mizau pe ea.
Traian Terzian
01.12.2025 | 18:55
Socul zilei in fotbalul european victorie cu cota 4500 la meciul fostului atacant de la Craiova si U Cluj
ULTIMA ORĂ
Cotă 45.00 pentru o victorie istorică la care a asistat și un jucător român. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Totul s-a petrecut în campionatul Ucrainei, acolo unde modesta formație SC Poltava a dat lovitura și a obținut o victorie fabuloasă pe terenul lui Dinamo Kiev, cu o cotă de 45.00 la casele de pariuri.

Cotă 45.00 pentru cea mai nebună victorie a zilei

Aflată pe ultimul loc în campionatul Ucrainei, cu o singură victorie în 13 meciuri, SC Poltava a realizat cea mai mare surpriză a sezonului și a câștigat în deplasare cu formația lui Vladislav Blănuță, scor 2-1, în etapa cu numărul 14.

ADVERTISEMENT

Oaspeții au deschis scorul prin Volodymyr Odaryuk (45+1) și l-au majorat după reușita lui Yevgen Misyura (73). Gazdele, la care Blănuță a rămas pe banca de rezerve, au redus din diferență prin Oleksandr Yatsyk (79), dar nu au mai avut puterea să revină.

Este probabil una dintre cele mai mari surprize înregistrate în acest sezon în fotbalul european. Iar acest lucru se reflectă și în faptul că SC Poltava avea la anumite case de pariuri o cotă de 45.00 pentru victorie.

ADVERTISEMENT
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei...
Digi24.ro
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia

Vladislav Blănuță nu se impune la Dinamo Kiev

După ce în sezonul precedent a jucat la Universitatea Cluj sub formă de împrumut, Vladislav Blănuță a fost cedat în vară de FC U Craiova la Dinamo Kiev în schimbul a 2 milioane de euro, plus 20% dintr-un viitor transfer.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș în handbalul românesc! Acuzații grave: ”Nu e om normal. Ce le...
Digisport.ro
Scandal uriaș în handbalul românesc! Acuzații grave: ”Nu e om normal. Ce le face fetelor, Doamne ferește!”

Însă, atacantul român născut în Republica Moldova a intrat imediat în colimatorul fanilor ucraineni, deoarece pe contul de TikTok a publicat mai multe videoclipuri cu un cunoscut om de televiziune din Rusia, considerat drept un propagandist al lui Vladimir Putin.

Toată această tevatură creată în jurul său i-a dăunat fotbalistului în vârstă de 23 de ani, astfel că nici evoluțiile sale nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. El a jucat doar 303 minute în 10 meciuri în toate competițiile și a marcat un singur gol. Reușita a venit în victoria cu Zrinjski, scor 6-0, în etapa a 3-a a grupei de Conference League.

ADVERTISEMENT

Clasamentul campionatului Ucrainei

Dinamo Kiev are un sezon mai mult decât modest și se află doar pe locul 7, cu 20 de puncte, la 10 lungimi în spatele liderului Șahtior Donețk. Chiar dacă a obținut a doua victorie în campionat, SC Poltava a rămas în continuare pe ultima poziție.

 

Live blog România – Danemarca, CM Handbal Feminin 2025. Modificare importantă în tabăra...
Fanatik
Live blog România – Danemarca, CM Handbal Feminin 2025. Modificare importantă în tabăra „tricolorelor”
Prima declarație a lui Andre Duarte după ce a fost prezentat la FCSB....
Fanatik
Prima declarație a lui Andre Duarte după ce a fost prezentat la FCSB. A rostit 13 cuvinte
Fotbaliștii României, mesaj emoționant de 1 Decembrie. Ce au transmis „tricolorii” milioanelor de...
Fanatik
Fotbaliștii României, mesaj emoționant de 1 Decembrie. Ce au transmis „tricolorii” milioanelor de suporteri ai echipei naționale
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Fostul atacant de la Dinamo a făcut iureș într-un bordel din Germania
iamsport.ro
Fostul atacant de la Dinamo a făcut iureș într-un bordel din Germania
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!