News

Șofer de autobuz, atacat din senin de un român, în Irlanda. Polițiștii au folosit spray lacrimogen pentru a-l putea opri 

Scene halucinante în Irlanda: un șofer de autobuz a fost atacat din senin de un român, cu un obiect metalic. Atacatorul a ajuns în fața judecătorilor
Andreea Stanaringa
22.08.2025 | 14:13
Sofer de autobuz atacat din senin de un roman in Irlanda Politistii au folosit spray lacrimogen pentru al putea opri
Un român a atacat din senin un șofer de autobuz. Sursa foto: Unsplash, Hepta/Colaj Fanatik

Un român a atacat din senin un șofer de autobuz în Irlanda, în prima parte a acestei săptămâni. Pentru a-l putea prinde pe bărbat, oamenii legii au folosit spray lacrimogen. Atacatorul a ajuns în fața instanței după fapta comisă.

ADVERTISEMENT

Un șofer de autobuz a fost atacat din senin de un român

Incidentul a fost “aleatoriu și neprovocat” și a avut loc pe o strada din centrul Dublinului. Românul care l-a atacat pe șofer, pe numele său Ionuț Christian Biraz, are 39 de ani și s-a mutat de trei luni în Irlanda, însă nu are un domiciliu stabil.

Bărbatul este acum acuzat de agresiune cauzatoare de vătămări asupra conducătorului auto în vârstă de 63 de ani. Acesta din urmă își terminase programul de muncă și se întorcea acasă.

ADVERTISEMENT

Atacul a avut loc marți, 19 august 2025, potrivit Irish Times. Bărbatul a utilizat, în timpul atacului, un obiect metalic. După ce a apărut în fața judecătorului, românul a fost refuzat pentru eliberare pe cauțiune din mai multe motive.

Riscul de fugă și lipsa legăturilor cu statul, precum și gravitatea faptei comise și siguranța publică au fost suficiente pentru ca judecătorul să ia această decizie în cazul bărbatului care a atacat din senin șoferul de autobuz.

ADVERTISEMENT
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise...
Digi24.ro
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din cauza „Dragonului Albastru”, o moluscă venin

Poliția a afirmat că inculpatul avea intenția de a părăsi țara, însă avocatul său a explicat că acesta nu dispunea de mijloacele financiare necesare pentru a putea pleca. Românul își pierduse locul de muncă pentru că nu are un număr PPS, care este un cod necesar pentru muncă în Italia.

ADVERTISEMENT
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
Digisport.ro
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”

Cum a avut loc atacul

Pentru a lovi șoferul din spate, bărbatul a folosit un obiect metalic de aproximativ 30 cm. Conducătorul auto a căzut la pământ după ce a fost atacat, iar pe stradă se aflau mai multe persoane la momentul respectiv. De asemenea, în apropiere se aflau și polițiști, astfel că bărbatul nu a fost greu de prins.

În afară de trauma emoțională pe care o are în urma atacului, bărbatul a suferit răni la cap și la gât. În urma incidentului, acesta este “destul de șocat”. Obiectul pe care l-a folosit atacatorul a fost confiscat. Pentru a-l putea reține pe atacator, polițiștii au fost nevoiți să folosească spray cu piper.

ADVERTISEMENT

În cazul agresorului, procurorii pot aduce și alte acuzații. Totodată, cazul va fi recomandat spre judecare la Curtea de Apel, care poare aplica pedepse mai mari pentru bărbatul care a comis fapta gravă,

Românul a beneficiat atât de interpret, cât și de asistență juridică. În plus, i s-a recomandat îngrijire medicală în custodie, mai precizează publicația irlandeză menționată anterior.

Tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu, vrea să dea în judecată...
Fanatik
Tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu, vrea să dea în judecată MAI: ”Toată lumea trebuie să plătească”
O tânără de 24 ani a aflat că are cancer la sân triplu...
Fanatik
O tânără de 24 ani a aflat că are cancer la sân triplu pozitiv. Boala era deja în stadiul 2 când medicii i-au confirmat diagnosticul
Hidroelectrica, anunț important pentru clienți. Ce schimbări îi așteaptă pe consumatori în luna...
Fanatik
Hidroelectrica, anunț important pentru clienți. Ce schimbări îi așteaptă pe consumatori în luna august
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
Parteneri
Uluitor! Căpitanul lui Hacken a râs în ultimul hal de Dan Petrescu după...
iamsport.ro
Uluitor! Căpitanul lui Hacken a râs în ultimul hal de Dan Petrescu după ce și-a dat demisia: 'Ha ha ha!' Declarații șocante
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!