Șofer de autobuz, atacat din senin de un român, în Irlanda. Polițiștii au folosit spray lacrimogen pentru a-l putea opri 

Un român a atacat din senin un șofer de autobuz în Irlanda, în prima parte a acestei săptămâni. Pentru a-l putea prinde pe bărbat, oamenii legii au folosit spray lacrimogen. Atacatorul a ajuns în fața instanței după fapta comisă.

Incidentul a fost “aleatoriu și neprovocat” și a avut loc pe o strada din centrul Dublinului. Românul care l-a atacat pe șofer, pe numele său Ionuț Christian Biraz, are 39 de ani și s-a mutat de trei luni în Irlanda, însă nu are un domiciliu stabil.

de agresiune cauzatoare de vătămări asupra conducătorului auto în vârstă de 63 de ani. Acesta din urmă își terminase programul de muncă și se întorcea acasă.

Atacul a avut loc marți, 19 august 2025, potrivit . Bărbatul a utilizat, în timpul atacului, un obiect metalic. După ce a apărut în fața judecătorului, românul a fost refuzat pentru eliberare pe cauțiune din mai multe motive.

Riscul de fugă și lipsa legăturilor cu statul, precum și gravitatea faptei comise și siguranța publică au fost suficiente pentru ca judecătorul să ia această decizie în cazul bărbatului care a atacat din senin șoferul de autobuz.

Poliția a afirmat că inculpatul avea intenția de a părăsi țara, însă avocatul său a explicat că acesta nu dispunea de mijloacele financiare necesare pentru a putea pleca. Românul își pierduse locul de muncă pentru că nu are un număr PPS, care este un cod necesar pentru muncă în Italia.

Cum a avut loc atacul

Pentru a lovi șoferul din spate, bărbatul a folosit e aproximativ 30 cm. Conducătorul auto a căzut la pământ după ce a fost atacat, iar pe stradă se aflau mai multe persoane la momentul respectiv. De asemenea, în apropiere se aflau și polițiști, astfel că bărbatul nu a fost greu de prins.

În afară de trauma emoțională pe care o are în urma atacului, bărbatul a suferit răni la cap și la gât. În urma incidentului, acesta este “destul de șocat”. Obiectul pe care l-a folosit atacatorul a fost confiscat. Pentru a-l putea reține pe atacator, polițiștii au fost nevoiți să folosească spray cu piper.

În cazul agresorului, procurorii pot aduce și alte acuzații. Totodată, cazul va fi recomandat spre judecare la Curtea de Apel, care poare aplica pedepse mai mari pentru bărbatul care a comis fapta gravă,

Românul a beneficiat atât de interpret, cât și de asistență juridică. În plus, i s-a recomandat îngrijire medicală în custodie, mai precizează publicația irlandeză menționată anterior.