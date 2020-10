Șofer din România, amendat cu 1.305 lei de o polițistă. Greșeala comisă. Dumneavoastră vorbiți serios?

Nu doar viteza, consumul de alcool și nerespectarea regulilor de circulație aduc amenzi pentru șoferi, ci și o serie de dotări care lipsesc din unele autoturisme.

De acest lucru s-a convins recent un conducător auto din România, care a primit o amendă usturătoare, de 1.305 lei, pentru că nu avea în vehicul un lucru elementar: scrumiera.

Abordat în timp ce era parcat în propria mașină, acesta a fost șocat de amenda primită, însă polițista care l-a sancționat i-a explicat, cu lux de amănunte, cum a încălcat legea.

Șofer aflat într-o mașină parcată, amendat cu 1.305 lei de o polițistă

Un șofer a fost amendat cu suma de 1.305 lei după ce a aruncat chiștocul țigării pe geamul mașinii. Întâmplarea a fost relatată pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

Încrezător și convins că nu a încălcat nicio regulă, acesta i-a prezentat polițistei care l-a abordat toate actele necesare. Ulterior, bărbatul a fost avertizat de faptul că ”îi lipsește ceva din mașină”.

Sigur de autoturismul său, unul aproape nou, șoferul i-a spus angajatei MAI că ”Mașina e an de fabricație 2019, doamnă polițist. Are toate dotările. Ce să lipsească de pe ea?”.

Era însă un mic detaliu, chiar unul elementar pentru o mașină fabricată recent, care îi lipsea: scrumiera! Din această cauză, fumătorul a folosit strada pe post de coș de gunoi, acolo unde și-a aruncat restul de țigară.

Polițista i-a arătat acestuia chiștocul aruncat pe jos cu doar câteva clipe înainte și i-a atras atenția că acesta nu are ce căuta pe jos, ci în scrumiera din mașină.

Dialogul șofer – polițistă, făcut publicat de MAI

Dialogul dintre șofer și polițista care l-a sancționat conform legii a fost redat pe pagina de Facebook a MAI.

– Bună seara! Vă rog să-mi prezentați documentele dumneavoastră.

– Bună seara! Sunt parcat de 15 minute pe locul acesta, nu am încălcat nicio regulă de circulație. De ce vreți documentele?

– Pentru că vă lipsește ceva din mașină.

– Mașina e an de fabricație 2019, doamnă polițist. Are toate dotările. Ce să lipsească de pe ea?

– Din mașină lipsește, nu de pe mașină.

– Și care e diferența?

– Diferența este chiștocul de țigară pe care l-ați aruncat pe jos. Normal trebuia să fie în scrumiera din mașină, nu pe asfalt.

– Păi, nu are scrumieră.

– Vedeți, nu are toate dotările. Puteați să includeți și scrumiera dacă știați că fumați în mașină. 1305 lei vă costă.

– Atât e o scrumieră?

– Nu, domnule. Atât este amenda. Conform legii este interzis aruncatul, pe drumurile publice, din autovehicule a obiectelor, materialelor sau substanțelor. Sancțiunea este între 9 și 20 de puncte.

– Dumneavoastră vorbiți serios?

– Uitându-mă la țigara de pe jos, vă spun că vorbesc foarte serios.