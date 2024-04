Șofer prins de două ori în aceeași zi cu alcoolemia de aproape 1 la 1000. Bărbatul avea permisul de conducere suspendat

Oamenii legii l-au identificat în trafic pe bărbatul în vârstă de 57 de ani pentru prima oară la 16:15, pe un drum din localitatea Bolintin Vale. După ce au constatat că acesta avea permisul de conducere suspendat, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șofer prins de două ori în aceeași zi cu alcoolemia de aproape 1 la 1000

A fost condus imediat la spital pentru a-i fi recoltate probleme biologice de sânge, după care a fost lăsat să plece. Polițiștii s-au șocat mai apoi, peste două ore, când au dat de același șofer băut în trafic, la volanul aceluiași autoturism. De data aceasta testul de alcoolemie a indicat valoarea de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat.

ADVERTISEMENT

”În cauză, poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi conducerea unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată”, au transmis reprezentanții IPJ Giurgliu, conform

, însă în alte țări cazurile pot fi cu adevărat bizare. Drept dovadă situația din Belgia, acolo unde un șofer a fost achitat de instanță, deși polițiștii au dovedit că acesta conducea în stare de ebrietate. În realitate, bărbatul suferă de sindromul fermentației intestinale, o afecțiune extrem de rară prin care corpul produce alcool.

ADVERTISEMENT

Un bărbat din Belgia a fost prins băut la volan, însă în realitate doar suferă de o boală rară

Trei medici diferiți care l-au examinat pe bărbat au confirmat că acesta nu se urcase băut la volan, ci suferă de ABS. Polițiștii nu le-au crezut inițial pe bărbat pentru că acesta lucrează la o fabrică de bere, astfel că le-a fost greu să creadă că nu se folosește de boala sa drept pretext pentru a ascunde faptul că a băut.

Biologul clinician Lisa Florin, angajată la spitalul AZ Sint-Lucas, a explicat că persoanele care suferă de această boală produc același tip de alcool precum băuturile alcoolice, însă în general nu simt efectele acestuia. Oamenii nu se nasc cu ABS, conform specialiștilor, dar pot ajunge să dezvolte sindromul când suferă deja de o altă afecțiune legată de intestine.

ADVERTISEMENT

care se urcă băuți la volan prin așa zisa Lege Anastastia. Aceasta a intrat în vigoare în iulie 2023 și prevede că cei care cauzează accidente mortale, băuți fiind, vor face automat închisoare și nu mai au cum să scape de această pedeapsă aspră.

Cu toate acestea, așa cum senatorul PSD Robert Cazanciuc a arătat, oamenii se urcă în continuare băuți la volan. ”Legea Anastasia împlineşte, astăzi, şase luni de viaţă. Poate nu întâmplătoare, dar sigur tristă exprimarea, pentru că, în esenţa ei, se referă la moarte, pedepsindu-i pe cei care iau viaţa semenilor într-un gest de teribilism şi fără nici cea mai mică urmă de conştiinţă sau responsabilitate, urcaţi la volanul maşinii băuţi, drogaţi sau fără permis.

ADVERTISEMENT

Am monitorizat în această jumătate de an evenimentele rutiere petrecute şi există un fel de veşti bune, dar şi câteva triste. Dezbaterile publice intense pe marginea acestei legi din perioada în care se afla în Parlament, de după promulgare, dar mai ales după tragicul accident de la 2 Mai au făcut să scadă numărul infracţiunilor de conducere a autovehiculelor sub influenţa alcoolului, dar să crească numărul contravenţiilor”, a scris Cazanciuc pe Facebook. Se pare că șoferii consumă alcool mai puțin înainte de a se urca la volan, însă nu par dispuși să renunțe la acest ”drog”.