Un șofer beat a făcut slalom cu TIR-ul pe un drum din Bihor. Tragedia a fost prevenită de alți doi șoferi

Șoferii care circulau pe drumul DN 79, între Mădăraș și Inand, au tras o sperietură zdravănă când au văzut un TIR care circula în zig-zag forțând chiar unele autovehicule să iasă de pe carosabil, informează publicația .

Conducătorul TIR-ului au fost oprit până la urmă de alți doi șoferi care l-au claxonat minute în șir până când l-au făcut să se oprească.

Când au văzut că șoferul TIR-ului era beat, aceștia i-au luat cheile din contact și au chemat poliția.

Șoferul TIR-ului a intrat pe contrasens de mai multe ori

Unul dintre conducătorii auto care au reușit să-l oprească pe șoferului TIR-ului a realizat și o filmare care arăta slalomul făcut de către acesta.

Imaginile arată cum TIR-ul intra în mod repetat pe contrasens, ignorând flash-urile făcute de mașinile care veneau din sens opus și care riscau să se izbească de camion.

Una dintre mașini a reușit in extremis să evite un impact ce ar fi putut avea consecințe devastatoare.

„În secundele alea am claxonat crezând ca se va opri. În final, a oprit pe marginea drumului, era geamul deschis şi am apucat să-i iau cheile din contact. M-a ajutat şi un alt bărbat (…) În momentul în care am deschis uşa, a dat cu picioarele după noi, să ne lovească. S-a calmat când a văzut că i-am luat cheile”, a relatat Cătălin Trifa.

Acesta a mai spus că atunci când au venit polițiștii, șoferul a fost testat, iar alcooltestul a arătat o alcoolemie de 1,38 în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost dus la spitalul din Salonta pentru stabilirea alcoolemiei din sânge.

Incidentul a fost confirmat de către purtătoarea de cuvânt a Poliției Bihor, comisarul-șef Alina Fărcuța.

„Este vorba despre un bărbat de 42 de ani, din Belarus, care a fost depistat azi, 26 decembrie, la ora 15.14, pe D.N.79, în afara municipiului Salonta, în timp ce conducea un autotren, având o concentraţie alcoolică în aerul expirat peste limita legală de 0,8 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorului auto i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuare de poliţiştii rutieri salontani, sub supravegherea unui procuror”, a declarat Alina Fărcuța.