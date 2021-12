Pedeapsă uriașă pentru un șofer de TIR: 110 ani de închisoare. Bărbatul, implicat într-un accident soldat cu 4 morți

Rogel Aguilera-Mederos, un imigrant de 26 de ani din Cuba, angajat pe TIR în Statele Unite ale Americii, își va petrece restul vieții după gratii.

Tânărul a fost găsit vinovat de un accident produs în 2019 pe autostrada Interstate 70, în care au murit 4 oameni și alți 6 au fost răniți, relatează .

Pe 25 aprilie 2019, Aguilera-Mederos Rogel se afla la volanul unui TIR încărcat cu lemne când s-a ciocnit din plin cu mai multe vehicule oprite și 4 semiremorci, în Lakewood, Colorado.

În urma impactului, 4 persoane au fost ucise și alte 6 au fost . A avut loc atunci o coliziune în lanț în care au fost implicate nu mai puțin de 26 de mașini.

Recent, tânărul șofer a fost găsit vinovat de 26 dintre cele 41 de acuzații cu care s-a confruntat inițial, inclusiv 4 capete de acuzare de ucidere din culpă.

Aguilera-Mederos, care transporta cherestea, circula cu cel puțin 137 km/h pe o parte a autostrăzii unde vehiculele comerciale au o limită de viteză de 72 km/h din cauza unei pante abrupte de la poalele Munților Stâncoși, potrivit anchetatorilor.

Impactul inițial dintre vehiculul condus de tânărul șofer a provocat un carambol în care au fost implicate 26 de vehicule.

Tânărul șofer, în genunchi în momentul procesului: ”Nu sunt un criminal!”

Înainte de a-și primi sentința, luni, Aguilera-Mederos s-a adresat judecătorului Bruce Jones și rudelor persoanelor decedate în .

”Îmi cer iertare de la toată lumea. Este greu să trăiesc cu asta. Acesta a fost un accident groaznic, știu. Îmi asum responsabilitatea, dar nu a fost intenționat.

Nu sunt un criminal. Nu sunt un criminal…. Nu m-am gândit niciodată să rănesc pe cineva în toată viața mea, iar Iisus Hristos știe asta”, a spus el în fața instanței.

Aguilera-Mederos a spus în fața completului de judecată că el este un imigrant din Cuba care ”a lucrat pentru visul american”.

”Nu am jefuit o bancă sau un magazin. Nu am împușcat pe nimeni. Nu eram sub influența drogurilor sau a alcoolului… Lucram pentru un viitor mai bun pentru familia mea”, a spus el.

Judecătorul din acest proces a recunoscut că Aguilera-Mederos nu a intenționat să facă rău nimănui și a dat vina pe prevederile legii pentru pedeapsa uriașă de 110 ani de închisoare.

Cei patru bărbați care au murit erau toți din Colorado: Doyle Harrison, 61 de ani, William Bailey, 67 de ani, Miguel Angel Lamas Arrellano, 24 de ani și Stanley Politano, 69 de ani.