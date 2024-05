Șoferii care conduc băuți sau drogați pot rămâne 10 ani fără permis. Ce prevede legea adoptată de Parlament

riscă să rămână nu mai puțin de 10 ani fără permis. Ce prevede textul legii proaspăt adoptată de Parlament și trimisă la promulgare președintelui Iohannis.

Pedeapsă severă pentru șoferii prinși băuți sau drogați la volan: 10 ani fără permis. Lege votată în Parlament

Marți, 14 mai 2024, Parlamentul României a adoptat proiectul de lege prin care .

Un alt punct extrem de important în proiect este majorarea perioadei maxime de interzicere a dreptului de a mai conduce un vehicul de la 5 ani la 10 ani. În etapă următoare, legea merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Ulterior, dacă nu este trimisă la reexaminare, va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Vorbim de un proiect de lege inițiat de senatorul PSD Robert Cazanciuc. Textul său prevede că șoferii prinși băuți sau drogați la volan pot rămâne și 10 ani fără permis auto.

Pedeapsa se aplică și dacă acești șoferi nu au provocat un accident. Sunt pasibili de sancțiune șoferii prinși drogați sau băuți, cu o alcoolemie de peste 0,80 g/l pur în sânge.

”Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere”, se arată în document, conform .

Aceeași lege abrogă posibilitatea ca șoferii drogați sau băuți să scape cu o amendă penală. După publicarea în Monitorul Oficial a legii, instanțele vor avea numai opțiunea de a le acorda o pedeapsă cu închisoarea, de la 1 la 5 ani, a cărei executare nu poate fi amânată.

Robert Cazanciuc, după adoptarea proiectului: ”Continuăm planul de măsuri pentru reducerea numărului de morţi pe drumurile României”

Într-o reacție pe Facebook, senatorul PSD Robert Cazanciuc afirmă că adoptarea de către Camera Deputaţilor, a propunerii legislative care le interzice şoferilor prinşi drogaţi sau băuţi la volan să mai conducă 10 ani reprezintă ”o mare realizare” şi o continuare a măsurilor pentru reducerea numărului de morţi pe drumurile României.

“10 ani fără permis auto pentru cei care sunt prinşi băuţi sau drogaţi la volan. Iniţiativa mea legislativă a primit, astăzi, votul final la Camera Deputaţilor, fiind adoptată cu unanimitate, respectiv 256 de voturi ‘pentru’.

Practic, din momentul promulgării şi intrării în vigoare, oricine este depistat în trafic, la volan, conducând sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive, va primi pe lângă condamnare şi interdicţia de a mai conduce un vehicul până la 10 ani. Este o mare realizare pentru mine pentru că, aşa cum am promis, am continuat planul de măsuri pentru reducerea numărului de morţi pe drumurile României, în încercarea de a o declasa de pe primul loc la decesele rutiere în Europa, în ultimii şapte ani”, a scris, marţi, Cazanciuc pe Facebook.