Șoferii din București, prădați de hoți de 20 de ori pe săptămână. O piesă auto a devenit principala țintă a infractorilor

Hoții din București sunt tot mai interesați de catalizatoare, astfel că furturile acestor piese auto s-au înmulțit în București.

Zeci de bucureșteni sunt păgubiți săptămânal în acest mod și vin la Poliție să reclame paguba, furtul de catalizatoare auto fiind ultima „modă” în rândul grupărilor infracționale.

Conform Adevărul, piesa e scumpă și e vânată pentru că ar conține cantități mici de aur și platină în componența sa.

Bucureștenii se confruntă cu furturi de catalizatoare auto

„Acum o săptămână mă pregăteam ca omul să plec la serviciu şi, când m-am urcat în maşină şi am pornit-o, am auzit un zgomot foarte puternic de tobă spartă şi am mers la service. Acolo am observat că mi s-a furat catalizatorul”, a declarat un şofer care a fost jefuit, potrivit Digi 24.

Conform sursei citate, tânărul constatase că mașina, de altfel perfect funcțională, a început să scoată un sunet asurzitor la câteva ore distanță. A constatat după câteva ore că a rămas fără catalizator și că nu este singurul cu această problemă.

„Numai din această parcare, în urmă cu o săptămână, au dat spargerea vieţii lor, trei autoturisme au rămas fără catalizatoare în doar câteva minute”, au anunțat jurnaliștii de la Digi 24, citând un raport al Poliției.

Oamenii legii au anunțat că există cel puțin 20 de plângeri pe săptămână de acest fel, de șoferi care se plâng că au rămas fără catalizatoare.

„De obicei fac un studiu, studiază maşinile pe care urmează să le urce pe cric de unde urmează să sustragă catalizatorul. Aceste piese se pot vinde destul de uşor”, a declarat Ciprian Romanescu, purtător de cuvânt al Poliţiei Capitalei, conform Adevărul.

Infractorii țintesc această piesă auto în special pentru a extrage cantitatea de aur și platină din ea. „Catalizatorul are rolul ca maşina să polueze cât mai puţin. Odată scos, maşina poluează mult mai mult. S-au prezentat la service, au crezut că au toba spartă, că au luat vreo piatră ceva şi de fapt s-au trezit peste noapte fără catalizator”, a explicat și Marius, un mecanic auto.

Nu toți hoții scapă neprinși, cum este cazul unor tineri din București prinși în flagrant.

„Ca lucru inedit, lângă maşina ridicată pe cric am observat în portbagaj că era o cutie de tip fast food în care aceştia îşi puneau sculele. Am observat un autoturism ridicat pe cric, ne-am apropiat de autoturismul respectiv, o persoană era sub autoturism iar lângă alte trei persoane”, a declarat Marian Enoiu, agent şef la Secţia 19.

Furtul acestei piese auto durează sub 1 minut, iar hoții au cu toții cunoștințe în domeniu, fiind cel mai probabil întorși în țară din cauza pandemiei.