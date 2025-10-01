Șoferița beată care a omorât 4 bărbați cu mașina, condamnată la 24 de ani de închisoare, are probleme financiare uriașe. Cine a dat-o în judecată pentru neplata facturilor

Adina Ghervase este șoferița din Iași care a provocat teribilul accident rutier din iunie 2022, în urma căruia au decedat patru bărbați, iar alți trei au fost răniți, ce efectuau lucrări la carosabil în zona în care aceasta a pierdut controlul volanului. Inițial, Ghervase a intrat într-o casă, cu viteza de 148 km/oră, apoi în grupul de muncitori, pe care i-a spulberat. Adina Ghervase avea o alcoolemie de 0.42 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Adina Ghervase nu și-a plătit facturile pentru telefonul mobil

Adina Ghervase a fost judecată pentru patru fapte de , fiind condamnată de Tribunalul Iași, la începutul lui 2024, la 20 de ani de închisoare pentru patru fapte de omor calificat, 9 ani de închisoare pentru trei tentative la omor calificat și la trei ani de închisoare pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, rezultând o pedeapsă finală de 24 de ani de închisoare.

De asemenea, Ghervase a fost obligată să plătească daune morale în dosar de aproximativ 600.000 euro. În iunie 2025, Curtea de Apel Iași a respins apelul lui Ghervase. Pe 25 august 2025, Ghervase a încercat să introducă un recurs în casație, după modelul Mario Iorgulescu, unde Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că nu a fost omor, ci ucidere din culpă, dar magistrații de la Î.C.C.J. nu i-au dat câștig de cauză, verdictul fiind dat pe 23 septembrie 2025.

Adina Ghervase are probleme financiare, care au survenit în mare parte după accidentul provocat. Numele ei apare ca pârât într-un dosar înregistrat pe 26 iunie 2024 la Judecătoria Iași, al cărui obiect este „cerere de valoare redusă”, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Reclamant este Agency For Control Of Outstanding Debts SRL, care a cesionat de la Telekom SA datoriile acumulate de Adina Ghervase.

Reclamanta a susţinut că între Telekom Romania S.A. şi Adina Ghervase a intervenit un contract de prestări servicii și că, în contrapartidă la serviciile prestate, clientul are obligația de a achita facturile emise în sarcina sa în termen de 14 zile de la data facturării, acest lucru fiind posibil față de profilul serviciilor prestate de comunicare prin mijloace electronice, care permit o transmitere de aceeași natură a facturii. A susţinut că prestatorul de servicii, ca urmare a îndeplinirii propriilor obligații, a emis zece facturi fiscale, între aprilie și decembrie 2022, dintre care unele neachitate, care se ridică la suma de 2.067 lei.

Penalitățile au fost de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere

Pentru acest motiv, la data de 23.11.2023, a operat cesiunea de creanță între Telekom Romania S.A. şi Agency For Control Of Outstanding Debts SRL, având ca obiect un portofoliu de creanţe, printre care și creanța deținută împotriva debitoarei Adina Ghervase. A mai specificat faptul că facturile emise în decursul desfășurării normale a relațiilor contractuale detaliază care sunt categoriile de servicii facturate și prestate, iar ultima factură emisă dă eficiență clauzelor contractuale cu privire la încetarea de drept a contractului și centralizează toate sumele rămase de recuperat.

În final, a arătat că pentru sumele neplătite la termen, debitoarea este obligată să plătească penalități în cuantum de 0,5% calculate la sumele datorate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare datei scadenței până la data plății integrale a sumei datorate. Instanța a constatat că reclamanta, în calitate de cesionară care s-a subrogat pe deplin în drepturile și obligațiile creditorului, a făcut dovada contractului încheiat între cedentul creanței și debitor, contractul fiind prezumat valabil, în lipsa invocării și dovedirii unor vicii ale acestuia.

Consecințele care decurg din acest fapt sunt acelea că reclamanta are dreptul la executarea obligației prevăzută în contract din partea debitorului. Instanța, cercetând conținutul înscrisului constatator al convenției, a constatat că debitorul Adina Ghervase s-a obligat la plata serviciilor de comunicații electronice mobile, într-un cuantum care va fi individualizat în facturi, prin raportare la tarifele prevăzute în contract. Facturile existente la dosarul cauzei evidențiază un debit principal în cuantum de 2.067 lei, care reprezintă o creanță certă şi lichidă şi exigibilă.

Adina Ghervase a fost dată în judecată pentru neplata facturilor la energie electrică

În condițiile în care există un contract valabil, neexecutarea din partea debitorului este prezumată. Această prezumție poate fi răsturnată prin proba actului juridic al plății, a unui alt mod de stingere a obligațiilor sau a unei cauze justificate de neexecutare a obligațiilor. În speță, instanța a reținut că Adina Ghervase nu s-a apărat în niciun mod împotriva pretențiilor reclamantei, neinvocând și, în consecință, nedovedind vreun caz de stingere sau de neexecutare justificată a obligațiilor, . Prin urmare, s-a reținut că debitul precizat de reclamantă este neachitat. În ceea ce privește punerea în întârziere a debitorului, s-a menționat că aplicarea dispozițiilor conform cărora debitorul se află de drept în întârziere când, fiind vorba de o obligație cu executare succesivă, refuză sau neglijează să își execute obligația în mod repetat.

Prin urmare, față de caracterul repetat al neîndeplinirii obligațiilor scadente prin raportare la fiecare factură în parte, instanța a considerat că debitorul este pus în întârziere. Apreciind ca îndeplinite toate condițiile răspunderii contractuale în varianta executării silite în natură, instanța a reținut că a făcut creditorul dovada îndeplinirii propriilor obligaţii, reclamanta fiind aşadar îndreptăţită la contravaloarea serviciilor prestate de creditorul inițial în cuantum de 2.067 lei. În privința capătului de cerere reprezentat de penalități de întârziere, instanța a constatat că, în conformitate cu prevederile art. 6 din clauzele contractuale esențiale pentru facturile neplătite la termen, clientul va plăti penalități de întârziere în decontare de 0,5%/zi, cu titlu de daune moratorii până la plata întregii sume, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Prin urmare, acestea au evaluat anticipat prejudiciul ce ar putea fi înregistrat în cazul neexecutării la timp a obligației de plată a facturilor, inserând în contract o clauză penală, care se cumulează cu executarea silită în natură, având în vedere că a fost stabilită pentru neexecutarea la timp a obligațiilor. Pe 29 octombrie 2024, Judecătoria Iași a admis cererea Agency For Control Of Outstanding Debts SRL și a obligat-o pe Adina Ghervase să achite datoria de 2.067 lei și la plata către reclamantă a penalităţilor de întârziere de de 0,5%/zi de întârziere. Pe 27 mai 2025, Adina Ghervase a fost dată în judecată de o altă companie, E.ON. Energie ROMANIA SA, tot pentru neplata facturilor, de data acesta la energie electrică. Primul termen din dosarul de la Judecătoria Iași a fost stabilit pentru 20 ianuarie 2026.