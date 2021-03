Șoferița care a omorât două fete în București a recunoscut că era băută: „Mai bine muream eu”

Şoferiţa care a provocat cumplitul accident soldat cu moartea a două fete de 6, respectiv 14 ani, sâmbătă seara, în cartierul Andronache din nordul Capitalei, și-a recunoscut vina. Reținută timp de 24 de ore pentru ucidere din culpă, aceasta le-a declarat anchetatorilor că s-a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice.

„Am băut rom. Mai bine muream eu decât să trăiesc așa, cu conștiința încărcată”, a mărturisit femeia, potrivit antena3.ro, refuzând, totodată, să depună plângere împotriva fratelui uneia dintre victime, care a lovit-o cu pumnii după tragicul eveniment rutier.

Cu toate acestea, magistratul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 2 a decis ca inculpata să fie plasată sub control judiciar pe o perioadă de 60 zile. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului.

Șoferița de 56 de ani care a omorât două fetițe în București și-a recunoscut vina

„În momentul în care m-am apropiat de capătul străzii unde trebuia să fac dreapta, am avut un acces de strănut şi am strănutat de 3-4 ori la rând, am vrut să frânez, dar am apăsat pedala greşită.

M-am blocat, nu am ştiut ce să fac. Peste drum de stradă, adică vizavi, erau nişte copii care stăteau jos pe bordură, împreună cu alte persoane mature.

Maşina a lovit bordura, a intrat în persoanele de pe bordură şi s-a oprit în gard. Au sărit airbag-urile şi imediat ne-au scos alte persoane din maşină şi au început să ne bată”, a declarat șoferița de 56 de ani în timpul audierilor.

Accidentul din cartierul Andronache, analizat de Titi Aur: „Nu știm ce a fost în mașină”

Tragicul eveniment rutier care a marcat întreaga opinie publică în aceste zile a fost analizat cu atenție de Titi Aur, multiplu campion național la raliuri și expert în condusul defensiv.

„Odată ajunsă în intersecție, cu viteză mai mare sau mai mică, a avut un motiv de s-a speriat. De ce s-a speriat nu știm exact. Poate tocmai pentru că s-a trezit în intersecție cu viteză prea mare.

Poate a avut un moment emoțional nu știu de care, poate soțul ei din dreapta a strigat, a făcut, nu știm ce a fost în mașină, cert este că din imagini se vede clar că odată intrată în intersecție și până în momentul impactului, a accelerat încontinuu, nu a frânat, mașina nu s-a lăsat deloc de bot, adică nu a frânat, nici vorbă de urme de frânare, nici măcar nu a redus, ci a accelerat în continuu.

Mai mult, nu a virat puțin stânga, pentru că ea, mergând pe direcția tot înainte, a lovit cele două copile. Dacă trăgea puțin stânga, numai cât trecea intersecția, dacă se ducea un metru, un metru și jumătate înspre stânga, ceea ce înseamnă foarte puțin virat la stânga, ar fi trecut, bineînțeles, peste borduri, ar fi intrat în gard, ar fi lovit mașina, ar fi fost niște fiare îndoite și un accident să zicem banal, dar nu ar fi fost cu victime, ceea ce mie îmi spune că ea a fost inconștientă în acea perioadă, în acea zonă.

De ce a fost? Pentru că a încurcat efectiv pedalele: în loc să frâneze, a accelerat, accelerând a intrat în panică și mai mare și mai tare.

Creierului, care ar trebui să simtă că frânezi, dar de fapt mașina accelerează, i s-a șters imaginea, n-a mai înțeles nimic, s-a speriat. A ținut piciorul maxim pe accelerație crezând în subconștient că apasă pe frână și s-a întâmplat această nenorocire.

Sau a fost teroristă și a vrut să omoare niște oameni, dar nu cred asta, pentru că dacă voia să facă asta, trăgea dreapta și mai omora încă doi copii sau chiar și pe acei tineri, dar asta e o extremă.

De ce să accelerezi să te duci drept către niște oameni care stăteau pe bordură? Sau o faci intenționat, sau nu mai realizezi ceea ce faci”, a explicat acesta, în încercarea de a identifica mecanismele psihologice care au făcut ca femeia de 56 de ani să nu schițeze niciun gest pentru a evita impactul.