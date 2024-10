Șoferul a cărui mașină a fost distrusă de „nepotul lui Dracula”: „Noi practic am fost carne de tun acolo”. Acuzații grave pentru IPJ Sibiu

Scandal la Poliția Sibiu. Mai multe accidente au fost produse pe drumul dintre Brașov și Sibiu de un elvețian de 19 ani care pretinde că este nepotul lui Dracula. Oamenii legii sunt acum acuzați și blamați pentru felul în care au încercat să îl prindă.

Urmărire ca în filme în Sibiu

Autoritățile din Sibiu au fost puse în alertă, după ce un tânăr de origine elvețiană a furat o mașină din Brașov. Băiatul de 19 ani a condus până în Sibiu, deși nici nu avea permis și era și sub influența drogurilor. Pe drumul său, acesta a accidentat nu mai puțin de cinci mașini și trei persoane care au ajuns și la spital.

Pentru a-l prinde, oamenii legii din Sibiu au pus în scenă o operațiune de tip „Năvodul”, ce presupune răspunderea rapidă la apelurile de urgență primite. Mai întâi, străinul a lovit o mașină pe DN1, într-un sens giratoriu, avariind doar autoturismul. Al doilea accident a avut loc în comuna Șelimbăr, unde au fost implicate patru autoturisme. În urma impactului, trei persoane au fost rănite, fiind vorba despre două femei și un bărbat.

De aici pornesc și acuzațiile persoanelor implicate. Unul dintre susține că polițiștii i-au folosit drept scut uman în încercarea de a-l prinde pe tânărul elvețian, însă fără o informare în prealabil. În timp ce elvețianul circula cu peste 130 km/oră, șoferii opriți pe benzile de circulație nu știau ce se întâmplă și de ce oamenii legii i-au somat să își întrerupă deplasarea atât de brusc.

„Ne îndreptam spre Sibiu cu mașina și la intrarea în Sibiu, în comuna Șelimbăr, am fost opriți de un echipaj de Poliție. Erau doi polițiști, unul pe o bandă, unul pe cealaltă bandă, care opreau toate mașinile ce urmau să intre în Sibiu. Astfel ne-a oprit și pe noi. Nu ne-au dat nicio explicație, nu ne-au spus să tragem pe stânga, pe dreapta, să facem culoar, să facem loc, nu ne-au spus nimic. Au trecut de noi, s-au dus în spatele nostru. Am lăsat geamul jos, am vorbit cu persoana din stânga, de pe banda a doua, deci practic nu mai avea cum să treacă vreo mașină de noi, că erau 4-5 mașini pe banda unu, 4-5 mașini pe banda doi. Neexistând bandă de urgență, nu mai era loc de mașini să treacă nimeni, să intre în Sibiu. Au trecut câteva secunde, am vorbit cu persoana din stânga, i-am spus că bănuiesc că vor să oprească, urmăresc pe cineva și vor să-l oprească pentru că au blocat șoseaua, și la câteva secunde a urmat impactul șocant. Ne-a împins 15 metri, deci pe noi ne-a lovit cel mai rău, asta a fost soarta”, a afirmat Andrei Ghica, șoferul cel mai grav avariat de infractor, pentru FANATIK.

Acuzații grave după accidentul grav din Sibiu

Bărbatul susține că va depune o plângere împotriva instituției din Sibiu, în speranța că lipsa de comunicare și eroarea comisă, ce ar fi putut duce la , va fi pedepsită regulamentar. Numai o minune, spune bărbatul, a făcut să scape cu viață din impactul grav, însă urmările se simt parcă din ce în ce mai tare, pe zi ce trece.

„Vrem dreptate, ca altfel să nu mai urmeze genocid și carnagiu de acest gen. Noi practic am fost carne de tun acolo. În prima zi, fiind adrenalina, nu am simțit ceva. Pe soția mea o durea la gât pentru că a zgâriat-o centura de siguranță, dar acum văd, de la o zi la alta, că soția se plânge de dureri la spate. Deci o să mai mergem la spital să facem verificări. Și multe atacuri de panică, constante, și noaptea avem atacuri de panică, soția plânge. Ăsta a fost un mare noroc, că Eva, copilul nostru, nu a fost cu noi, o lăsasem acasă în acea zi”, a mai afirmat bărbatul, încă șocat de întâmplare, care a menționat că au fost ulterior întrebați de alți doi agenți, de pe celălalt sens de circulație, puși la adăpost în timpul misiunii, dacă sunt bine în urma accidentului.

Iar în timp ce șoferul își deplânge pagubele, atât cele materiale, cât și cele emoționale, transmite că acuzațiile sunt nefondate, iar operațiunea lor a decurs exemplar, scopul fiind prinderea infractorului, lucru ce s-a și întâmplat ulterior. Totuși, reprezentanții instituției susțin că va fi cercetat modul de lucru al oamenilor legii pentru a se stabili dacă a avut loc vreo greșeală.

„Subliniem faptul că în niciun caz, prin modul de acţiune, poliţiştii nu au folosit maşini ale participanţilor la trafic pentru oprirea şoferului urmărit. Întreaga misiune, din momentul observării maşinii suspecte în trafic pe DN 1, Hula Bradului şi până la prinderea bărbatului care o conducea, s-a derulat contra cronometru, iar poliţiştii aflaţi în urmărire au avut ca obiectiv prioritar siguranţa celorlaţi participanţi la trafic. Este regretabil faptul că participanţi la trafic au avut de suferit în urma acestei misiuni şi, pentru a stabili dacă au fost sau nu sincope în modul de acţiune a poliţiştilor, modul de intervenţie este analizat de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Pregătire Profesională şi Serviciului Rutier. În funcţie de concluziile care reies în urma acestei analize, vor fi dispuse măsuri în consecinţă”, a precizat IPJ Sibiu.

FANATIK a cerut un punct de vedere cu privire la situație, însă, până la publicarea materialului, reprezentanții IPJ Sibiu nu au răspuns solicitării formulate.

În momentul de față, tânărul de 19 ani este încarcerat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din Cadrul IPJ Sibiu și va fi prezentat magistraților cu propunere legală. El a declarat, la momentul reținerii, că a venit în România pentru a-l întâlni pe strămoșul lui, Dracula.

„Vreau să merg la Hoia Baciu, la Castelul Dracula, la străbunicul meu Vlad Țepeș. Sper că mă poate face vampir”, a spus elvețianul în fața jurnaliștilor.