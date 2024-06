Șoferul care făcea grătare lângă cisternele pline cu GPL, cercetat penal înainte de exploziile de la Crevedia. Ce pedeapsă a primit

Ionuț Doldurea și Ionuț Stângă, patronii Flagas SRL, firma care deținea stația GPL de la Crevedia, acolo unde s-au produs exploziile din 26 august 2023, în urma cărora au decedat cinci persoane, iar alte 50 au au fost rănite, au fost trimişi în judecată pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

Șoferul de la Flagas avea permisul de conducere suspendat

Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală , sub controlul judiciar, a lui Doldurea şi Stângă. În documentele transmise de anchetatori instanței de judecată este relatat șirul evenimentelor care au provocat exploziile. Prima dintre ele a fost declanșată de un levier sau o rangă din metal, cu ajutorul căreia cei doi șoferi implicați în transvazarea gazului dintr-o cisternă în alta au încercat să deblocheze un robinet, după ce au constatat că se scurgea GPL-ul din instalația improvizată. La lovirea acestei răngi metalice de betonul de sub cisternă, s-a produs o scânteie care a dus la explozie.

ADVERTISEMENT

Cei doi șoferi, Constantin Cărăbuș și Luigi Valentin Pășcociu, au decedat ulterior din cauza arsurilor. Anchetatorii au stabilit că primul angajat al Flagas SRL care a ajuns la punctul de lucru de la Crevedia a fost Adi Gheorghe Postu, la ora 8.30, urmând să-și încheie ziua de lucru la 19. Prima explozie a avut loc la 18. Într-o convorbire telefonică purtată de alt șofer, M.D., acesta a adăugat că Adi (identificat de către organele de urmărire penală ca fiind Adi Gheorghe Postu) „s-a dus să ia o pătură și a dat cu țeava, cu un fier, să închidă robinetul și atunci a fost o scânteie”.

Postu a părăsit locația, astfel că a scăpat cu viață. Tot din stenograme reiese că Postu a discutat cu un alt șofer despre una din cisternele care au explodat. „Unde făceam noi grătar, după case e băgată”, îi spune bărbatul lui Postu. „Da, da, după casă acolo e”, a răspuns Postu. Tot el a transmis că își dorește să fie despăgubit de patronii Flagas, altfel îi toarnă autorităților. “Păi trebuie. Știi de ce despăgubește? Că altfel ăă îi torn. De-aia le e frică, că îi torn”, a mai spus șoferul. Numele lui Adi Postu apare ca inculpat într-un dosar penal înregistrat la Judecătoria Moreni pe 4 iulie 2023, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

ADVERTISEMENT

Șoferul de la Flagas a fost trimis în judecată deoarece a condus un autovehicul, deși avea permisul de conducere suspendat. La data de 10.05.2022, în jurul orei 09.20, organele de poliție din cadrul Poliției Municipiului Moreni, au depistat și oprit autovehiculul firmei Flagas, care era condus de Adi Postu. Polițiștii au constat că permisul de conducere al lui Postu era suspendat în perioada 2.03.2022-30.05.2022, pentru săvârșirea unei contravenții la regimul rutier.

Adi Postu a condus cu 103 kilometri la oră în localitate

Fiind audiat, atât în calitate de suspect, cât și în calitate de inculpat, Adi Postu a recunoscut săvârșirea faptei, declarand că “autovehiculul este proprietatea firmei la care lucrez, iar aceștia nu au știut că am suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule și atasez în copie contractul de muncă care atestă faptul că sunt angajatul lor”.

ADVERTISEMENT

Adi Postu a mai menționat că dreptul de a conduce autovehicule i-a fost suspendat întrucât a condus un autovehicul cu viteza de 103 km/h în localitate și că i-a fost eliberată o dovadă cu drept de circulație pentru 15 zile, după care era obligat să stea 90 de zile fără să conducă. Postu a declarat în instanță că, la data de 10.05.2022, a avut de lucru în localitatea Moreni și că a venit cu un amic care a condus mașina firmei.

Postu a relatat apoi cum a fost oprit de echipajul de Poliție: „Întrucât ne-am apucat de lucrare și am constatat că nu avem toate piesele, am ieșit la poarta unde lucram și, fără să-mi dau seama că nu am dreptul să conduc autovehicule, m-am urcat la volanul autovehiculului și am mers aproximativ 700 metri până la un depozit de materiale de construcții.”

ADVERTISEMENT

Șoferul de la Flagas a primit o amendă penală de 4.000 lei

Adi Postu a mărturisit ce s-a întâmplat după aceea. “În timp ce rulam către depozit, am ajuns la o intersecție unde am văzut un echipaj de poliție. În acel moment am realizat că nu am dreptul să conduc, m-am speriat și m-am blocat, iar polițistii și-au dat seama că ceva nu este în regula și m-au oprit”, a relatat Postu, conform dosarului consultat de FANATIK.

Șoferul de la Flagas a mai mărturisit că, după ce a fost legitimat, și nu avea dreptul să conducă. “Am însoțit polițiștii la sediul poliției unde am povestit cele întâmplate și am colaborat cu organele de poliție. Îmi pare rău că am ajuns în situația de față, nu mai fac așa ceva, și regret enorm cele întâmplate, fac precizarea că am primit la domiciliu adresa de la poliție prin care am fost înștiințat că nu am dreptul să conduc autovehicule în perioada 02.03.2022-30.05.2022”, a mai spus Adi Postu.

Pe 7 noiembrie 2023, Judecătoria Moreni l-a condamnat pe Adi Postu la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4.000 lei (200 zile x 20 lei/zi), pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. De asemenea, instanța a atras atenţia inculpatului Adi Postu cu privire la consecinţele neplăţii amenzii penale cu rea – credinţă, aceasta urmând a fi înlocuită cu pedeapsa închisorii.