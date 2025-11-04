Șoferul-mercenar inculpat în dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra a chemat poliția în instanță. Cum s-a încheiat totul

ADVERTISEMENT

Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut pe 24 septembrie, în Dubai, alături de fiul său și de o altă rudă, procedurile de extrădare urmînd să dureze aproximativ două-trei luni. La sfârşitul lunii februarie, pe numele celor trei au fost emise mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Ziarul „The Guardian” a relatat recent că persoane de origine rusă apropiate de Kremlin încearcă în ultimul moment să oprească extrădarea lui Horaţiu Potra din Dubai. Se pare că Horațiu Potra a solicitat oficial extrădarea în țară, deoarece nu a primit azil în Dubai.

Bogdan Lascu a fost amendat de IPJ Sibiu cu 1.160 lei

În dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra apare și Bogdan Lascu, în vârstă de 30 de ani, care se află sub control judiciar, acesta fiind cercetat pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Conform rechizitoriului procurorilor, Lascu se afla, pe 8 decembrie 2024, la volanul mașinii care îl transporta la București pe Dorian, fiul lui Horațiu Potra. Bogdan Lascu a susținut o altă variantă, că a mers în Capitală pentru a participa la o petrecere organizată de fiul lui Potra și pentru a face cumpărături.

ADVERTISEMENT

Conform captura.ro, Bogdan Lascu a dobândit pregătire militară în cadrul MApN, apoi a intrat în solda lui Horațiu Potra, îngroșând rândurile contractorilor privați de securitate angajați de acesta pe continentul african. Numele lui Bogdan Lascu apare ca petent într-un dosar înregistrat pe 11 august 2022 la Judecătoria Sibiu, în timp ce intimat figurează Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Lascu a solicitat anularea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției din 5.08.2022, iar în subsidiar înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale cu avertismentul.

În motivare a arătat că prin procesul-verbal contestat a fost sancționat pentru că ar fi efectuat manevra de depășire a unui autovehicul, încălcând marcajul longitudinal dublu continuu. Lascu a arătat că polițistul rutier care aplică sancțiunea trebuie să aibă un ordin de serviciu care să prevadă această abilitare. În probațiune a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, precum și emiterea unei adrese către IPJ , precum și certificatul de verificare metrologică a aparatului.

ADVERTISEMENT

Instanța a arătat că prin procesul verbal, Bogdan Lascu a fost sancționat cu amendă contravențională în sumă de 1.160 lei. Agentul constatator a reținut că în data de 2.08.2022, Bogdan Lascu a condus autoturismul marca BMW în Sibiu, iar la intersecția cu str. Rahova a efectuat neregulamentar manevra de depășire a unui autovehicul, încălcând marcajul longitudinal dublu continuu care separă sensurile de mers. Procesul-verbal de contravenţie a fost semnat de Bogdan Lascu.

ADVERTISEMENT

Șoferul familiei Potra a recunoscut fapta

Instanţa a menționat că fapta reţinută în sarcina lui Bogdan Lascu a fost percepută prin propriile simţuri de către agentul constatator, astfel cum reiese din raportul din dosarul cauzei, unde agentul constatator a arătat că a observat depăşirea neregulamentară efectuată de Lascu, prin încălcarea marcajului longitudinal continuu ce desparte sensurile de mers.

Instanța a mai arătat că, ținând cont de faptul că fapta contravenţională a fost constatată de agentul constatator prin propriile simţuri, reiese că sarcina de a dovedi contrariul celor reţinute de agentul constatator revenea lui Bogdan Lascu. S-a mai reținut că Lascu nu a solicitat încuviințarea niciunei probe de natură să răstoarne faptele prezentate de agentul constatator. Mai mult, el a depus la dosarul cauzei o înregistrare video în care se observă cum un autoturism efectuează manevra de depășire a unui alt autoturism, încălcând astfel linia dublă continuă ce desparte sensurile de mers.

ADVERTISEMENT

Instanța a reținut și că la dosarul cauzei se regăsește declarația lui Bogdan Lascu prin care acesta a reunoscut fapta contravențională, astfel cum a fost reținută de către agentul constatator. Analizând procesul-verbal sub aspectul legalităţii sale, instanţa a constatat că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor referitoare la menţiunile obligatorii prevăzute expres sub sancţiunea nulităţii, respectiv, numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, fapta săvârșită, data comiterii acesteia și semnătura agentului constatator.

Bogdan Lascu a pierdut procesul cu poliția

Referitor la susținerile lui Bogdan Lascu, în sensul că s-au încălcat dispozițiile art. 19 alin. (1) din OG nr. 2/2001, instanța a reținut că acestea sunt vădit neîntemeiate deoarece procesul-verbal este semnat de către contravenient, nefiind așadar incidentă situația premisă pentru aplicarea dispozițiilor antemenționate, repectiv lipsa petentului Bogdan Lascu, refuzul sau imposibilitatea de a semna procesul-verbal. Susținerile lui Lascu, deoarece agentul constatator nu a prezentat un ordin de serviciu, sunt de asemenea neîntemeiate, având în vedere că este suficientă calitatea de polițist rutier.

În ceea ce priveşte solicitarea lui Bogdan Lascu, de înlocuire a sancţiunii amenzii cu avertismentul, instanţa a reţinut că s-a realizat o corectă individualizare, faţă de criteriile prevăzute de art. 21 alin. 3 din O.G. 2/2001, potrivit căruia „sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.” , se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Astfel, agentul constatator a aplicat sancţiunea maximă prevăzută de lege, respectiv amenda în cuantum de 1.160 lei, cu posibilitatea petentului de a achita, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzi prevăzut de lege. Bogdan Lascu nu a învederat niciun aspect concret de natură să conducă instanța spre concluzia în sensul că individualizarea legală a sancțiunii contravenționale nu este proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite. Mai mult, observând imaginile video depuse la dosarul cauzei, instanța a apreciat că s-a impus aplicarea unei sancțiuni maxime pentru prevenirea săvârșirii unor astfel de fapte care prezintă un pericol ridicat pentru siguranța circulației pe drumuri. Pe 20 decembrie 2022, Judecătoria Sibiu a respins plângerea contravențională formulată de Bogdan Lascu.