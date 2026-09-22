ADVERTISEMENT

Aproape opt luni au trecut de la accidentul teribil de pe DN6, în care șapte suporteri ai lui PAOK Salonic și-au pierdut viața. FANATIK a urmărit cazul și, după solicitările oficiale transmise autorităților, a obținut noi informații despre evoluția anchetei. Una dintre cele mai importante piste este legată de starea conducătorului microbuzului. Rezultatele toxicologice obținute de FANATIK arată cantitatea de substanțe interzise identificată în sângele acestuia, iar un specialist explică în ce măsură acestea îi puteau afecta capacitatea de a conduce.

Cantitățile de substanțe psihoactive descoperite în organismul șoferului mort în accidentul cu fanii PAOK Salonic și efectul asupra capacității de a conduce

Pe 27 ianuarie 2026, pe DN6 (E70), în județul Timiș, în apropiere de Lugoj, un microbuz în care se aflau zece suporteri ai echipei PAOK Salonic, care se deplasau spre Franța pentru meciul cu Olympique Lyon din Europa League, a fost implicat într-un accident devastator. Microbuzul s-a ciocnit frontal cu un TIR. Șapte suporteri eleni și-au pierdut viața, iar alți trei au fost grav răniți. Primele date furnizate de autorități indicau că microbuzul a ajuns pe contrasens în timpul unei manevre de depășire. De la producerea accidentului și până astăzi, FANATIK a ținut cazul aproape și a încercat să afle ce s-a întâmplat în ancheta care trebuie să stabilească, cu probe și expertize, circumstanțele exacte ale tragediei. În aceste luni, reporterii FANATIK au discutat cu surse apropiate anchetei și .

ADVERTISEMENT

Mai mult, pe 3 august 2026, FANATIK a transmis o solicitare oficială către autoritățile competente pentru a afla în ce stadiu se află cercetările și care sunt pașii făcuți în dosar. Spre finalul lunii august, redacția a primit un răspuns oficial din partea autorităților judiciare. „Urmare a solicitării dvs., întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 544/2001, având în vedere caracterul nepublic al urmăririi penale, prevederile art. 12 alin. 1 lit. e din Legea nr. 544/2001, vă comunicăm următoarele: Raportul medico-legal de necropsie a confirmat prezența în sânge a substanțelor psihoactive în ceea ce îl privește pe conducătorul autovehiculului”, se arată în răspunsul transmis redacției.

Dosarul drogurilor a fost disjuns și o parte din acuzații a fost clasată. Ce au decis procurorii

La acel moment, . Nu erau indicate substanțele identificate, concentrațiile acestora și nici concluziile toxicologice privind efectul lor asupra conducătorului auto. Aceste elemente au devenit disponibile ulterior, iar FANATIK a continuat verificările pentru a afla exact ce au descoperit legiștii în probele biologice.

ADVERTISEMENT

Dar, până acolo, FANATIK a descoperit că la data de 15 septembrie 2026, dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj. Mutarea dosarului s-a produs în urma disjungerii dispuse de DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, precum și după soluția de clasare dispusă în ceea ce privește infracțiunile de deținere de droguri de risc pentru consum propriu și deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu: „La data de 15.09.2026, dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, ca urmare a disjungerii dispuse de DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, precum și a soluției de clasare dispuse cu privire la infracțiunile de deținere de droguri de risc pentru consum propriu și deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu, prevăzute de art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000”.

ADVERTISEMENT

Speța nu s-a închis după scoaterea din anchetă a unor fapte. Ce cercetează acum organele abilitate

Autoritățile precizează și motivul pentru care s-a dispus clasarea în privința acestor fapte. „Soluția de clasare a fost dispusă ca urmare a decesului făptuitorilor, în temeiul art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj în vederea continuării cercetărilor”, sunt informațiile exclusive pe care le-a aflat FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cu alte cuvinte, ancheta nu s-a încheiat prin această clasare, spus sursele FANATIK. Cercetările în dosarul care vizează tragedia rutieră continuă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj pentru „ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Ce cantități de substanțe interzise au găsit legiștii în sângele șoferului

FANATIK a încercat apoi să lămurească un alt aspect extrem de important al anchetei: rezultatele toxicologice obținute în cazul conducătorului microbuzului. Din informațiile obținute de FANATIK rezultă că, în probele de sânge prelevate de la conducătorul autovehiculului, au fost identificate mai multe substanțe psihoactive și metaboliți ai acestora. Valorile consemnate sunt: THC – 44,70 ng/ml, 11-OH-THC – 7,78 ng/ml, THC-COOH – 51,06 ng/ml, cocaină – >78 ng/ml, benzoilecgonină – >62 ng/ml, cocaetilenă – 12,92 ng/ml și ecgoninmetilester – >42 ng/ml. Lista este importantă nu doar prin numărul substanțelor identificate, ci și prin natura lor.

ADVERTISEMENT

THC este principala substanță psihoactivă din cannabis. 11-OH-THC este un metabolit activ al THC, în timp ce THC-COOH este un metabolit în principal inactiv. În cazul cocainei, analizele au identificat atât cocaină, cât și mai mulți produși de metabolizare: benzoilecgonină și ecgoninmetilester. Un rezultat care atrage în mod special atenția este însă cel privind cocaetilena – 12,92 ng/ml. Cocaetilena este un compus care se poate forma în organism în contextul consumului concomitent de cocaină și alcool. Prin urmare, acest rezultat trebuie analizat în coroborare cu eventualele determinări ale alcoolemiei și cu restul concluziilor toxicologice.

Combinația de cannabis, cocaină și alcool putea afecta semnificativ capacitatea de a conduce?

Dincolo de simpla prezență a substanțelor, întrebarea fundamentală este ce semnificație au aceste concentrații din punct de vedere toxicologic și, mai ales, dacă ele puteau afecta capacitatea conducătorului auto de a conduce în momentul producerii accidentului. Pentru a înțelege mai bine rezultatele, FANATIK a discutat cu Cătălin Țone, fost șef al Serviciului Antidrog București și specialist care a comentat în repetate rânduri, în spațiul public, efectele consumului de droguri și implicațiile acestuia.

„Era praf. Rezultatele raportului toxicologic ne arată faptul că persoana respectivă avea în mostrele biologice substanțe care demonstrează un consum de cannabis, de cocaină și de alcool. Valorile indicate, din experiența mea profesională, presupun o posibilitate semnificativă ca toate aceste substanțe aflate în organism să îi fi afectat capacitatea de a conduce și există posibilitatea ca toată această influență să fi determinat, sub o formă sau alta, mecanismul producerii accidentului respectiv”, sunt primele declarații pe care le face specialistul pentru FANATIK.

Cocaetilena, indiciul-cheie: ce arată amestecul de cocaină și alcool despre consumul dinaintea accidentului

În continuare, unul dintre cele mai importante elemente menționate în analiza toxicologică este însă identificarea cocaetilenei, substanță care apare în organism atunci când cocaina și alcoolul sunt consumate în aceeași perioadă. Țone precizează ce indică prezența acesteia și ce relevanță poate avea pentru stabilirea momentului consumului: „Dacă vorbim despre substanța identificată, cocaetilena se numește, este o substanță rezultată în urma consumului de cocaină și de alcool, simultan sau consecutiv, la perioade mici de timp. Asta demonstrează că persoana respectivă, cu câteva ore, în jur de 12 ore, consumase acele două substanțe. Cele două substanțe, care din punct de vedere al efectului sunt oarecum contradictorii, pentru că cocaina este o substanță stimulantă a sistemului nervos central, iar alcoolul este potrivnic ca reacție, în sensul că este un depresant al sistemului nervos central”.

Dincolo de simpla cantitate a sustanțelor psihoactive identificate în sânge, importantă este și interacțiunea dintre acestea. Potrivit specialistului, asocierea cocainei cu alcoolul poate produce efecte asupra percepției, reflexelor și reacțiilor, motiv pentru care concentrațiile găsite în probele biologice devin relevante în evaluarea capacității de a conduce.

„Combinația dintre cele două substanțe se numește pe stradă speedball. Imaginați-vă că în sistemul nervos al unui consumator de droguri, plus-minus, înseamnă deteriorarea capacității de percepție, înseamnă încetinirea reflexelor, efecte care pot duce la reacții fizice chiar necontrolate. Este importantă și cantitatea, și concentrația acestor substanțe, bineînțeles, și în prezumția conform căreia i-a afectat capacitatea de conducere a acestui domn, este una care subzistă și este una care cu siguranță este luată în calcul de către polițiști, de către anchetatori”, a mai completat acesta pentru FANATIK.

Raportul medico-legal, decisiv pentru victime. Ce implicații pot avea rezultatele toxicologice asupra despăgubirilor

Stabilirea cu exactitate a gradului în care substanțele consumate au afectat capacitatea de a conduce nu este însă un demers simplu, mai ales în cazul unei persoane care nu mai poate fi evaluată clinic. Cătălin Țone menționează, pentru FANATIK, ce elemente pot fi avute în vedere de medicii legiști și subliniază că rezultatele raportului pot avea implicații și în ceea ce privește despăgubirile acordate victimelor. „Este greu de spus și de determinat cu exactitate dacă e afectat sau nu, pentru că persoana respectivă a decedat și un raport medico-legal presupune și o verificare, o cercetare în urma unui dialog, în urma comunicării cu persoana respectivă.

Dar cu siguranță se întâlnește cu circumstanțele personale din punct de vedere al parametrilor fizici și biologici, vârstă, iar medicii legiști pot da un astfel de verdict, chiar dacă el nu este bazat și pe dialogul și pe analiza în urma discuției cu persoana respectivă. Deși persoana nu mai poate fi trasă la răspundere penală, pentru că e clar, aici vorbim despre o posibilă încadrare juridică de conducere sub influența drogurilor și sub influența alcoolului, vor rămâne discutabile despăgubirile care se acordă victimelor în urma producerii acestui accident”, conchide fostul șef al Serviciului Antidrog București în discuția cu reporterul FANATIK.